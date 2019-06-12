Амурские студенты разработали устройство, которое представят в США

Фото: amursu.ru

Студенты Амурского государственного университета проводят последние приготовления перед международными соревнованиями по ракетному моделированию. Они состоятся в США, на территории частного космодрома, и на них будет представлено устройство, разработанное амурчанами.

Эти соревнования называются Intercollegiate Rocket Engineering Competition, Spaceport America Cup. На них продемонстрируют результаты совместного проекта представителей студенческой проектной группы Научно-образовательного центра АмГУ и членов клуба по ракетному моделированию Колледжа Северного Сиэтла.

Студенты АмГУ разработали полезную нагрузку «Амур», которая уже доставлена в Сиэтл и проходит доводочные работы по интеграции с ракетой «Рангинуй» американских студентов. Устройство амурчан предназначено для отработки технологий сбора космического мусора. «Амур» соответствует форм-фактору 3U CubeSat, который поощряется организаторами конкурса полезных нагрузок – известной в мире американской исследовательской корпорацией по разработке космических систем Space Dynamics Laboratory.

Студенческие соревнования стартуют 17 июня на территории частного космодрома в штате Нью-Мексико недалеко от города Лас-Крусес, сообщается на сайте АмГУ.