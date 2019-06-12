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12 июня 2019, 17:21 3

ДТП возле Владимировки затруднило движение в сторону Благовещенска (видео)

ДТП возле Владимировки затруднило движение в сторону Благовещенска (видео)
Фото: www.amur.info

На въезде в Благовещенск со стороны Белогорска затруднено движение транспорта. Причиной стало дорожно-транспортное происшествие, случившееся на въезде в село Владимировка Благовещенского района.

Судя по видеозаписи, сделанной из проезжавшего мимо автомобиля, в аварии участвовали предварительно четыре автомобиля. При этом один из них, Toyota Wish, имеет заметные повреждения. По информации очевидцев, движение в сторону города затруднено.

В управлении Госавтоинспекции по Амурской области корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Данных о пострадавших нет.

«Чуть подальше еще тройка авто в такой же ситуации. Пробка в сторону города», – сообщают из района места происшествия.

Просмотров всего: 4238

#ДТП

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Комментарии
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  • foxik62

    foxik62
    5 часов назад

    А ещё мост головняка добавит

  • Mainer

    Mainer
    5 часов назад

    Смотря какой мост.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Mainer

    Смотря какой мост.



    Оба...

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