ДТП возле Владимировки затруднило движение в сторону Благовещенска (видео)

На въезде в Благовещенск со стороны Белогорска затруднено движение транспорта. Причиной стало дорожно-транспортное происшествие, случившееся на въезде в село Владимировка Благовещенского района.

Судя по видеозаписи, сделанной из проезжавшего мимо автомобиля, в аварии участвовали предварительно четыре автомобиля. При этом один из них, Toyota Wish, имеет заметные повреждения. По информации очевидцев, движение в сторону города затруднено.

В управлении Госавтоинспекции по Амурской области корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Данных о пострадавших нет.

«Чуть подальше еще тройка авто в такой же ситуации. Пробка в сторону города», – сообщают из района места происшествия.