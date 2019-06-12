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12 июня 2019, 16:37 14

В Благовещенске рядом с 5-этажным домом упало дерево (фото, видео)

В Благовещенске рядом с 5-этажным домом упало дерево (фото, видео)
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» 12 июня прислали видео с места происшествия в Благовещенске по адресу: улица Кантемирова, 3. Там рядом с 5-этажным домом упало дерево.

«Сегодня я вышла из подъезда и чуть не попала под это дерево – оно упало при мне. И потом через несколько минут рухнула вторая часть дерева», – рассказала по телефону очевидица.

По ее словам, пострадали два автомобиля.

В Единой дежурно-диспетчерской службе города агентству сообщили, что на месте в данный момент работают спасатели. Туда направляется машина с крановой установкой. Последствия падения дерева намерены устранить в течение дня.

Просмотров всего: 1584

#происшествия

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Комментарии
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    full
    7 часов назад

    Не думаю. что автомобили пострадали - их зацепила только крона, ствол не достал. Тем более, что дерево падало плавно, мягко.

  • ЛарисаНГ

    ЛарисаНГ
    7 часов назад

    ровно два года назад лично я писала в управляющую организацию,что бы это дерево,посаженное 40 лет назад членом моей семьи вырубили,но они приехали и только обрезали ветви клена,которые разрушали окна в подъезде и все.знаю,что жители подъезда собирали подписи о вырубке этого дерева.просто во время дождя оно развалилось.просто.спасатели приехали достаточно быстро,большое им спасибо за это.управляющую компанию надо наказывать за бездействие.приезжал начальник на волге,вел себя не корректно,не представился,видно,что волновался.начальник управляйки?

  • ЛарисаНГ

    ЛарисаНГ
    7 часов назад

    ровно два года назад лично я писала в управляющую организацию,что бы это дерево,посаженное 40 лет назад членом моей семьи вырубили,но они приехали и только обрезали ветви клена,которые разрушали окна в подъезде и все.знаю,что жители подъезда собирали подписи о вырубке этого дерева.просто во время дождя оно развалилось.просто.спасатели приехали достаточно быстро,большое им спасибо за это.управляющую компанию надо наказывать за бездействие.приезжал начальник на волге,вел себя не корректно,не представился,видно,что волновался.начальник управляйки?

  • ЛарисаНГ

    ЛарисаНГ
    7 часов назад

    ровно два года назад лично я писала в управляющую организацию,что бы это дерево,посаженное 40 лет назад членом моей семьи вырубили,но они приехали и только обрезали ветви клена,которые разрушали окна в подъезде и все.знаю,что жители подъезда собирали подписи о вырубке этого дерева.просто во время дождя оно развалилось.просто.спасатели приехали достаточно быстро,большое им спасибо за это.управляющую компанию надо наказывать за бездействие.приезжал начальник на волге,вел себя не корректно,не представился,видно,что волновался.начальник управляйки?

  • ЛарисаНГ

    ЛарисаНГ
    7 часов назад

    извините,что много много добавила.как убрать?

  • full

    full
    7 часов назад

    Дык, есть же кнопка - удалить.

  • ЛарисаНГ

    ЛарисаНГ
    7 часов назад

    спасибо!та же самая управляйка в пятницу вывесила объявление,что в виду ремонтных работ горячая вода появится во вторник,вечером,горячей воды нет до сих пор.в прошлом году просто забыли открыть задвижки в подвалах

  • full

    full
    6 часов назад

    Вот вы странные люди. Вы же платите деньги, значит все рычаги управления у вас. Не платите за этот месяц)))

  • Petta

    Petta
    5 часов назад

    А сегодня возле 25 гимназии спиливали деревья

  • full

    full
    5 часов назад

    У Авоськи там что то пилили и разбирали. Были солидные люди с папками, что то с умным видом разглядывали.

  • postal

    postal
    5 часов назад

    Тоже как бы новость

  • full

    full
    5 часов назад

    Да там какая то засранная территория, сотки три, видимо что то замутить хотят.

  • ЛарисаНГ

    ЛарисаНГ
    4 часа назад

    обязательно замутим,уже сегодня после ЧС управляйка цветы садила.Очень Ждем мэра города,там еще два тополя надо срубить быстрее.впрочем,там рядом должна строится школа самбо,по проекту,даже подписи собирали,но так как гаражи есть блатных -нужных людей,это дело с прошлого года не двигается

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    ЛарисаНГ

    спасибо!та же самая управляйка в пятницу вывесила объявление,что в виду ремонтных работ горячая вода появится во вторник,вечером,горячей воды нет до сих пор.в прошлом году просто забыли открыть задвижки в подвалах



    В честь праздника воду-то дали? )

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