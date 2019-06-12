В Благовещенске рядом с 5-этажным домом упало дерево (фото, видео)

Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» 12 июня прислали видео с места происшествия в Благовещенске по адресу: улица Кантемирова, 3. Там рядом с 5-этажным домом упало дерево.

«Сегодня я вышла из подъезда и чуть не попала под это дерево – оно упало при мне. И потом через несколько минут рухнула вторая часть дерева», – рассказала по телефону очевидица.

По ее словам, пострадали два автомобиля.

В Единой дежурно-диспетчерской службе города агентству сообщили, что на месте в данный момент работают спасатели. Туда направляется машина с крановой установкой. Последствия падения дерева намерены устранить в течение дня.