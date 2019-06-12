Благовещенка сообщила о провале на автостоянке по улице Институтской

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Оксана. Горожанка рассказала о проблеме по улице Институтской, между университетскими общежитиями. Там, со слов женщины, на автомобильной стоянке образовался провал глубиной по колено.

«Если машина попадет туда, я больше чем уверена, что вырвет всё», – полагает благовещенка. По ее словам, проблеме около двух месяцев, но обращения в инстанции ни к чему не привели.

«Мне сказали, что этот провал относится к ДЭУ. Сказали, что засыпали его. Но по факту там конь не валялся, извиняюсь за выражение. То есть обманули. Там, по-видимому, идет ливневка, и, естественно, если будет тут провал, то грунт будет вымывать, и провал пойдет дальше. А в лучшем случае просто забьется и затопит наш район Пенсионного фонда, практически всё. Поэтому мы обеспокоены», – сетует Оксана.