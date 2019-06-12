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Благовещенцев прокатили на теплоходе под мостом через Амур (фото)

Благовещенцев прокатили на теплоходе под мостом через Амур (фото)
Фото: Амур.инфо

12 июня состоялся очередной прогулочный рейс на теплоходе к строящемуся трансграничному мосту через реку Амур. В День России жители и гости Благовещенска прокатились под мостом.

«Решили сегодня в выходной день потратить время с пользой, посмотреть в первый раз. Интересно, нам понравилось», – рассказала одна из участниц водной экскурсии. Амурчанка уточнила, что на поездку ее семья решилась спонтанно.

«Понравилось, как проезжали под мостом», – отметил юный пассажир теплохода.

«Мы действительно увидели сооружение 21-го века, сооружение между двумя странами», – сообщила еще одна пассажирка. Она сказала спасибо строителям моста и организаторам этого строительства.

Как сообщало Амур.инфо, по просьбам амурчан увеличено количество рейсов к мосту. Водные прогулки по Амуру начались 8 июня, вызвав ажиотаж: так, на первый рейс всем желающим не хватило мест.

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#отдых #транспорт

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