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сегодня, 14:02 0

Соцсети: в Приамурье не поделили дорогу микроавтобус и трактор (фото)

Соцсети: в Приамурье не поделили дорогу микроавтобус и трактор (фото)
Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

В социальных сетях 12 июня появилась информация о ДТП в районе села Новоалександровка Тамбовского района. Сообщается, что там произошло столкновение микроавтобуса Toyota Hiace и трактора.

«Трактор заворачивал, в это время "хайс" пошел на обгон», – рассказывает обстоятельства аварии инстаграм-паблик dpskontrol_28rus, публикуя фото с места события. На кадрах видно, что у трактора был прицеп.

Официальной информации о происшествии пока нет.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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