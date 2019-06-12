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сегодня, 13:38 0

В Благовещенском районе машина такси протаранила электроопору (фото)

В Благовещенском районе машина такси протаранила электроопору (фото)
Фото: instagram.com/blag_dtp

Утром 12 июня в Благовещенском районе произошло ДТП с участием автомобиля такси. В аварии пострадал водитель.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, по предварительной информации, происшествие случилось в селе Грязнушка около 08:40. Водитель машины Toyota Funcargo 1999 года рождения съехал с проезжей части и врезался в электроопору. Его доставили в лечебное учреждение.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. В социальных сетях пишут, что эта машина была в угоне.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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