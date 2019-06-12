Проблема с искрящимися в Благовещенске проводами устранена

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«Чьи там сети, пока не ясно. Наши сотрудники выехали на место, приняли меры, поставили перемычку. (…) В дальнейшем будем разбираться и смотреть. Сейчас главное было обезопасить участок. Скорее всего, причина – в дереве, которое задевало провода», – сообщили в АКС.