Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:25 1

Проблема с искрящимися в Благовещенске проводами устранена

Проблема с искрящимися в Благовещенске проводами устранена
Фото: кадр видео

В Благовещенске устранили проблему с искрящимися электрическими проводами по улице Дьяченко. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в пресс-службе «Амурских коммунальных систем».

«Чьи там сети, пока не ясно. Наши сотрудники выехали на место, приняли меры, поставили перемычку. (…) В дальнейшем будем разбираться и смотреть. Сейчас главное было обезопасить участок. Скорее всего, причина – в дереве, которое задевало провода», – сообщили в АКС.

Просмотров всего: 254

#энергетика

распечатать


Общество

Благовещенцы обеспокоены искрящимися электропроводами на Дьяченко (видео)
Общество 3

Освещение велосипедной дорожки в Благовещенске перевели на летний режим
Экономика 18

В Приамурье построят новую теплоэлектростанцию
Происшествия

В селе Тамбовка упавший тополь оставил людей без света
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • СемёнБлг

    СемёнБлг
    2 часа назад

    сети 100 процентов АКСа, так как относятся к городу. А нам за уличное освещение во дворах вешают лапшу на уши, что сети управляек.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь