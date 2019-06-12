Проблема с искрящимися в Благовещенске проводами устранена
В Благовещенске устранили проблему с искрящимися электрическими проводами по улице Дьяченко. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в пресс-службе «Амурских коммунальных систем».
«Чьи там сети, пока не ясно. Наши сотрудники выехали на место, приняли меры, поставили перемычку. (…) В дальнейшем будем разбираться и смотреть. Сейчас главное было обезопасить участок. Скорее всего, причина – в дереве, которое задевало провода», – сообщили в АКС.
Просмотров всего: 254