У поискового отряда из Приамурья нет средств на поездку на всероссийский форум

18 июня в городе Красногорск-7 Московской области пройдет 2-й Всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов. В рамках форума состоится обучение по поиску пропавших и потерявшихся детей. В мероприятии должен принять участие и отряд «Амур» из Благовещенска, но ему не хватает денег.

О проблеме «Амур» сообщил в своем Инстаграме. «Наш отряд получил приглашение на участие во 2-м Всероссийском форуме добровольных поисково-спасательных отрядов. К сожалению, мы должны ехать на форум за свой счет. Участие в этом форуме даст нам новые знания и умения в поиске пропавших детей и взрослых», – говорится в сообщении.

Сумма, которая требуется отряду, составляет 170 тысяч рублей.

Реквизиты для помощи «Амуру»: Сбербанк, 4274 3200 2017 4846, 4276 0300 1141 4923. Номера телефонов: 8 (914) 58-101-57 – руководитель ПСО «Амур», 8 (909) 819-34- 75 – старший координатор отряда.

Поисково-спасательный отряд «Амур» Благовещенска осуществляет поиски пропавших детей и взрослых с 2015 года. Только за 2018 год отряд участвовал в поисковых мероприятиях 35 раз.