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У поискового отряда из Приамурья нет средств на поездку на всероссийский форум

У поискового отряда из Приамурья нет средств на поездку на всероссийский форум
Фото: РИАМО, Николай Корешков

18 июня в городе Красногорск-7 Московской области пройдет 2-й Всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов. В рамках форума состоится обучение по поиску пропавших и потерявшихся детей. В мероприятии должен принять участие и отряд «Амур» из Благовещенска, но ему не хватает денег.

О проблеме «Амур» сообщил в своем Инстаграме. «Наш отряд получил приглашение на участие во 2-м Всероссийском форуме добровольных поисково-спасательных отрядов. К сожалению, мы должны ехать на форум за свой счет. Участие в этом форуме даст нам новые знания и умения в поиске пропавших детей и взрослых», – говорится в сообщении.

Сумма, которая требуется отряду, составляет 170 тысяч рублей.

Реквизиты для помощи «Амуру»: Сбербанк, 4274 3200 2017 4846, 4276 0300 1141 4923. Номера телефонов: 8 (914) 58-101-57 – руководитель ПСО «Амур», 8 (909) 819-34- 75 – старший координатор отряда.

Поисково-спасательный отряд «Амур» Благовещенска осуществляет поиски пропавших детей и взрослых с 2015 года. Только за 2018 год отряд участвовал в поисковых мероприятиях 35 раз.

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Комментарии
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  • Stat

    Stat
    3 часа назад

    У сарапкин попросите,эта сумма равносильна его карманным расходам

  • Алекsей

    Алекsей
    3 часа назад

    Хорошая и богатая страна, где теперь все от мала до велика должны просить, побираться. Заболел и хочешь выжить, проси, едешь на соревнования как отдельный спортсмен или с командой, проси, ищи, вот это видимо и есть свободная страна, где все принадлежит народу по конституции, где соблюдаются все законные права человека. А в это самое время на квартирах например у некоторых полковников, даже не генералах, находят миллиарды наличными в различных валютах, не говоря уже об имуществе, ценных вещах, ценных бумагах, ювелирных изделиях, различных коллекциях редких и дорогих вещей. С Днём России Вас, Россияне.

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    Губернатор на 8-ом месте в Стране среди своих))) но его и так будут искать, случись что.....

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Может не в тему. Сейчас модно на запад или в мокву приглашать на различные онлайн-конференции, форумы и пр. проф.усовершенствование, цена подозрительно почти одинаковая 25-30 шт. :) Спам их порядком поднадоел.

  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Анекдот:

    Под Сибирью попал вертолет Путина в катастрофу. Все погибли, один он и спасся. Нашел его сибиряк и тащит домой на санках, спасает!

    Путин: «Мне бы в больницу» 

    - Да Вы что, Владимир Владимирович, как нашу поликлинику закрыли, так сейчас больница в 150 км. ближайшая. 

    - А доехать есть на чем?! 

    - Доехать - то есть, дорог-то нет! 

    - А как же вы добираетесь?! 

    - Мы ожидаем весны, а там на лодках, плотах! 

    - Да уж. Надо позвонить, за мной сразу прилетят. 

    - Дык, как предприятие развалили, люди все тащить стали, чтоб как-то семью прокормить и вышку телефонную утащили. 

    - Да как же вы здесь выживаете?! 

    - А сейчас до дому дойдем, доедем, я Вам телевизор включу и Вы сами убедитесь в том, что живем мы хорошо и проблем у нас, кроме Украины, нихрена больше нет)))

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад



    нет средств на поездку



    ноу мани - ноу виски.....

  • спартак дв

    спартак дв
    1 час назад

    В мчс Амурской области могут их обучить. И не надо в Москву ехать. Тратить деньги. Есть видеопособия. Вебинары и так далее. А отряд во всех СМИ деньги просит.

  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    ноу мани-ноу фани

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