Благовещенцы обеспокоены искрящимися электропроводами на Дьяченко (видео)

Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, сделанное в Благовещенске в районе перекрестка улицы Дьяченко и Игнатьевского шоссе. Люди обратили внимание на проблему по улице Дьяченко: там искрят электрические провода.

Кроме того, видео об искрящихся проводах появилось в социальных сетях – ролик 12 июня опубликовал инстаграм-паблик dpskontrol_28rus. Он призвал горожан быть аккуратнее.

Агентство обратилось за комментарием по поводу ситуации в пресс-службу администрации Благовещенска.