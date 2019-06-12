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Благовещенцы обеспокоены искрящимися электропроводами на Дьяченко (видео)

Благовещенцы обеспокоены искрящимися электропроводами на Дьяченко (видео)
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, сделанное в Благовещенске в районе перекрестка улицы Дьяченко и Игнатьевского шоссе. Люди обратили внимание на проблему по улице Дьяченко: там искрят электрические провода.

Кроме того, видео об искрящихся проводах появилось в социальных сетях – ролик 12 июня опубликовал инстаграм-паблик dpskontrol_28rus. Он призвал горожан быть аккуратнее.

Агентство обратилось за комментарием по поводу ситуации в пресс-службу администрации Благовещенска.

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#энергетика

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