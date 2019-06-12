В Благовещенске засияла подсветка на здании ЦЭВа (фото, видео)

Вечером 11 июня была включена подсветка на здании ЦЭВа в Благовещенске. Центр эстетического воспитания имени Белоглазова осветили множеством прожекторов. На фоне здания уже устраивают фотосессии.

«Вместе с проектировщиками и с исполнителями мы прошли вдоль здания, увидели, что получилось и над чем еще нужно поработать. В целом, я считаю, проект удался, он получился интересный, – оценила подсветку мэр Благовещенска Валентина Калита. – Теперь здание ослепительно красиво. Мы показали нашим жителям красоту необыкновенной архитектуры старинного здания, аналогов которому нет на всем Дальнем Востоке. Мы гордимся, что не просто сохраняем, но и показываем нашу историю, нашу историческую архитектуру».

Градоначальник отметила, что проект освещения ЦЭВа – это «пример содружества администрации и меценатов Благовещенска». «Примерно 1,8 миллиона рублей выделил городской бюджет и около 800 тысяч – спонсоры. Это партнерское решение, которое позволило увидеть красоту этого памятника архитектуры», – сказала Валентина Калита.

Как сообщало Амур.инфо, в мае проводился тестовый запуск подсветки Центра. Историческое здание находится по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 1, оно построено в конце XIX века. В нем располагался универсальный магазин торгового дома «И.Я.Чурин и Ко».

Еще одно здание в Благовещенске, которое должны подсветить – электроаппаратный завод. На нем подсветку, по имеющейся информации, должны включить 13-14 июня.