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сегодня, 10:56 19

В Госдуме предложили вдвое уменьшить наказание за покупку и хранение наркотиков

В Госдуме предложили вдвое уменьшить наказание за покупку и хранение наркотиков
Фото: ru.depositphotos.com

В Госдуме предлагают изменить 228-ю статью УК и смягчить наказание за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта. Об этом сообщил депутат-единоросс Николай Брыкин. Он возглавляет группу по совершенствованию законодательства о борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Законопроектом предлагается перевести ч. 2 ст. 228 УК РФ, предусматривающую ответственность за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере, из категории тяжких преступлений в категорию преступлений средней тяжести, сообщает «Коммерсант». Предлагается установить наказание от двух до пяти лет лишения свободы вместо действующей санкции от трех до десяти лет.

«Сейчас часть вторая этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы, мы предлагаем – до 5 лет максимально», – цитирует РИА Новости Николая Брыкина.

«Существующие положение, когда хранение наркотиков в крупном размере является тяжким преступлением, обеспечивает высокие показатели деятельности правоохранительных органов по раскрытию тяжких преступлений, но не защищает общество, подменяя борьбу с распространением наркотиков борьбой с потребителями», – заявили «Дождю» авторы инициативы.

По словам Николая Брыкина, разработанный законопроект ожидает отзыва правительства. «Верховный суд свою позицию высказал, он поддерживает законопроект. Также МВД положительно высказалось», – отметил парламентарий.

Заседание рабочей группы назначено на 20 июня.

После громкого дела о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова, у которого якобы с собой были наркотики, практику применения и возможное смягчение законодательства обсудят в Совете Федерации, сообщил РИА Новости председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас. По его словам, сенаторы в курсе «общественного запроса» на изменение 228-й статьи УК.

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#закон #российская власть

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Stat

    Stat
    4 часа назад

    Может вообще уже отменим уголовный кодекс,распустим полицию,суды,приставов, УФСИН- ооо сколько можно сэкономить в трудное теперешнее время в могучей державе....

  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    А в этой ГД планируют для люде

  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    для людей планируют что-то делать в это думе?????

  • Stat

    Stat
    3 часа назад

    Они и делают для людей- для себя! Остальные для них нелюди....

  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад



    В ГОСДУМЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ВДВОЕ УМЕНЬШИТЬ НАКАЗАНИЕ ЗА ПОКУПКУ И ХРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ



    Народная мудрость: у кого что болит, тот об этом и говорит.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    Разгонять нужно этих дармоедов, пусть идут на заводы и фабрики пашут, а не о наркоте рассуждают.

  • Kotik2011

    Kotik2011
    2 часа назад

    Пожалуй можно сократить сроки по 228, тем более «есть общественный запрос», но одновременно ввести смертную казнь за распространение наркотиков, педофилию, убийства и терроризм, ввести конфискацию имущества для казнокрадов, на это тоже есть «общественный запрос».

  • Ветеран Юнармии

    Ветеран Юнармии
    2 часа назад

    так тебя же расстреляют сразу. не горячись так

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    В очередной раз убеждаюсь, их там (в Думе) явно, чем то кормят, иначе, как объяснить, что у них "рождаются" такие бредовые идеи? Наоборот нужно ужесточить наказание за наркоту, чтобы думать боялись о ней, не говоря уже о хранении, сбыте и употреблении. Вон в Китае, сразу, смерть...

  • EX Амурчанин

    EX Амурчанин
    1 час назад

    Так их там полтора миллиарда, на тысячу другую меньше, ни кто и не заметит. А у нас демография страдает....

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Вот в этом направлении, Дума и должна думать, каким образом создать такие условия, какие законы принять, чтобы демография у нас не страдала, а не бредятину всякую предлагать.

  • SVV28

    SVV28
    1 час назад

    По-моему, это правильно, что сокращают сроки по 228. СЕЙЧАС эта статья удобная для" раскрываемости" других преступлений. За тяжкое убийство дают меньше...

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Рив Норин



    В ГОСДУМЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ВДВОЕ УМЕНЬШИТЬ НАКАЗАНИЕ ЗА ПОКУПКУ И ХРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ



    Народная мудрость: у кого что болит, тот об этом и говорит.



    Подстраховываются... )))

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    SVV28

    По-моему, это правильно, что сокращают сроки по 228. СЕЙЧАС эта статья удобная для" раскрываемости" других преступлений. За тяжкое убийство дают меньше...



    В подобных случаях (сокращение-увеличение срока) хорошо бы "на себя примерять" подобные ситуации. Интересно, если бы (не приведи Господь) кому-нибудь из Ваших близких, "сбывали" наркоту, как бы Вы тогда реагировали, "за" или "против"?

  • SVV28

    SVV28
    50 минут назад

    Kadet_84 : "В подобных случаях (сокращение-увеличение срока) хорошо бы "на себя примерять" подобные ситуации. Интересно, если бы (не приведи Господь) кому-нибудь из Ваших близких, "сбывали" наркоту, как бы Вы тогда реагировали, "за" или "против"? ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Я примеряла эту ситуацию на себя. Поэтому посчитала, что в данном случае, Госдума выбрала правильное направление.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    36 минут назад

    SVV28

    Kadet_84 : "В подобных случаях (сокращение-увеличение срока) хорошо бы "на себя примерять" подобные ситуации. Интересно, если бы (не приведи Господь) кому-нибудь из Ваших близких, "сбывали" наркоту, как бы Вы тогда реагировали, "за" или "против"? ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Я примеряла эту ситуацию на себя. Поэтому посчитала, что в данном случае, Госдума выбрала правильное направление.



    Приходилось встречать родителей, чьих сына "подсадил" один утырок на наркоту и наблюдал их реакцию. Готовы были кончить его, да видать, Господь существует, уберёг их от греха. Через неделю подох (других слов нет) страшной, мучительной смертью. А Вы считаете...

  • Dmitri Stein

    Dmitri Stein
    25 минут назад

    Kadet_84

    Вот в этом направлении, Дума и должна думать, каким образом создать такие условия, какие законы принять, чтобы демография у нас не страдала, а не бредятину всякую предлагать.



    Ну так естественно - расстреливать побольше. Чем же ещё-то демографию поправить

  • Dmitri Stein

    Dmitri Stein
    16 минут назад

    Kadet_84

    SVV28

    По-моему, это правильно, что сокращают сроки по 228. СЕЙЧАС эта статья удобная для" раскрываемости" других преступлений. За тяжкое убийство дают меньше...



    В подобных случаях (сокращение-увеличение срока) хорошо бы "на себя примерять" подобные ситуации. Интересно, если бы (не приведи Господь) кому-нибудь из Ваших близких, "сбывали" наркоту, как бы Вы тогда реагировали, "за" или "против"?



    А вы, гражданин кадет 84, статью-то прочесть соизволили? Или не до таких мелочей было, надо было о главном заботиться - как поскорее свой комментик ввернуть? Ну так прочтите повнимательнее - может, со второго-то раза дойдёт, что речь о смягчении наказания не для тех, кто "сбывает наркоту кому-нибудь из ваших близких", а как раз о том самом "ком-нибудь из ваших близких", кому сбывают наркоту - это для него предлагают смягчить ответственность, а вовсе не для сбытчика. Так что прежде, чем что-то "примерять", не плохо бы сперва разобраться в том, что "примеряешь". А то выйдет, как у того рассеянного с Бассейной, который "Вместо валенок перчатки натянул себе на пятки"

  • Dmitri Stein

    Dmitri Stein
    12 минут назад

    Kadet_84

    SVV28

    Kadet_84 : "В подобных случаях (сокращение-увеличение срока) хорошо бы "на себя примерять" подобные ситуации. Интересно, если бы (не приведи Господь) кому-нибудь из Ваших близких, "сбывали" наркоту, как бы Вы тогда реагировали, "за" или "против"? ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Я примеряла эту ситуацию на себя. Поэтому посчитала, что в данном случае, Госдума выбрала правильное направление.



    Приходилось встречать родителей, чьих сына "подсадил" один утырок на наркоту и наблюдал их реакцию. Готовы были кончить его, да видать, Господь существует, уберёг их от греха. Через неделю подох (других слов нет) страшной, мучительной смертью. А Вы считаете...



    Из вашего комментария не понятно - "кто на ком стоял"? Кто подох-то мучительной смертью - сын? Сына они готовы были кончить? Или утырка? Потому как в статье об утырках и речи нет - только вот о таких подсаженных сыновьях. Поэтому да, ваша собеседница так считает - и правильно делает, ибо она умеет читать и понимать смысл прочитанного. В отличие от....увы вам

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