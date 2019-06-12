В Госдуме предложили вдвое уменьшить наказание за покупку и хранение наркотиков

В Госдуме предлагают изменить 228-ю статью УК и смягчить наказание за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта. Об этом сообщил депутат-единоросс Николай Брыкин. Он возглавляет группу по совершенствованию законодательства о борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Законопроектом предлагается перевести ч. 2 ст. 228 УК РФ, предусматривающую ответственность за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере, из категории тяжких преступлений в категорию преступлений средней тяжести, сообщает «Коммерсант». Предлагается установить наказание от двух до пяти лет лишения свободы вместо действующей санкции от трех до десяти лет.

«Сейчас часть вторая этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы, мы предлагаем – до 5 лет максимально», – цитирует РИА Новости Николая Брыкина.

«Существующие положение, когда хранение наркотиков в крупном размере является тяжким преступлением, обеспечивает высокие показатели деятельности правоохранительных органов по раскрытию тяжких преступлений, но не защищает общество, подменяя борьбу с распространением наркотиков борьбой с потребителями», – заявили «Дождю» авторы инициативы.

По словам Николая Брыкина, разработанный законопроект ожидает отзыва правительства. «Верховный суд свою позицию высказал, он поддерживает законопроект. Также МВД положительно высказалось», – отметил парламентарий.

Заседание рабочей группы назначено на 20 июня.

После громкого дела о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова, у которого якобы с собой были наркотики, практику применения и возможное смягчение законодательства обсудят в Совете Федерации, сообщил РИА Новости председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас. По его словам, сенаторы в курсе «общественного запроса» на изменение 228-й статьи УК.