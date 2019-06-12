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сегодня, 09:23 9

В 2021 году в Приамурье планируют увеличить производство зерновых и сои

В 2021 году в Приамурье планируют увеличить производство зерновых и сои
Фото: amurobl.ru

Состоялось очередное заседание правительства Амурской области, его провел глава Приамурья Василий Орлов. На заседании был рассмотрен вопрос о предварительных результатах проведения весенних полевых работ предприятиями АПК региона. Об этом рассказал министр сельского хозяйства области Олег Турков.

По его словам, в 2019 году пашня в обработке останется на уровне прошлого года и составит 1 310 тысяч гектаров. Планируется ввести в оборот залежных земель не менее 20 тысяч гектаров.

На 10 июня площадь под яровой сев в Амурской области составила 981 тысячу гектаров. В 2019 году планируется засеять сою на 920 тысячах гектаров, это ниже уровня прошлого года на 70 тысяч гектаров.

«Снижение площади под посевы сои связано с необходимостью соблюдения научно-обоснованного севооборота. На сегодня посевы сои размещены на площади 746 тысяч гектаров», – цитирует пресс-служба правительства Амурской области Олега Туркова.

Как отметил министр, некоторое отставание в нынешней посевной по темпам связано с неблагоприятными погодными условиями, сложившимися на территории сельскохозяйственных районов области в период посевной кампании. Осадки в апреле превысили норму в 1,3-2,4 раза, в мае – в 1,5-1,7 раз, а в 7 районах области (Октябрьский, Мазановский, Белогорский, Завитинский, Бурейский, Архаринский, Благовещенский) фиксировалось превышение в 2 раза и выше, этот фактор привел к значительному переувлажнению почвы.

«2018 год также был достаточно сложным по погодным условиям, однако нашим хозяйствам удалось произвести более одного миллиона тонн сои. Мы рассчитываем на хороший результат и в этом году. Нельзя забывать об оказании нашим аграриям необходимых эффективных мер поддержки. Ведь уже в 2021 году за счет обеспечения нормативного внесения минеральных удобрений, использования оптимальных схем применения средств защиты растений, проведения работ по известкованию почв необходимо увеличить производство зерновых и сои более чем в 1,5 раза», – подчеркнул Василий Орлов.

На сегодня хозяйствами Амурской области завезено 20,8 тысячи тонн действующего вещества минеральных удобрений, или 112 % от плана, удобрено 461 тысяча гектаров. Для завершения весенне-полевых работ потребность в ГСМ составляет 6 тысяч тонн дизельного топлива и 0,8 тысячи тонн автобензина, а в хозяйствах в наличии имеется 11 тысяч тонн дизтоплива и 1 тысяча тонн автобензина.

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#губернатор #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    6 часов назад

    к этому все предприятия будут банкротами-читайте другие новости

  • Алекsей

    Алекsей
    4 часа назад

    Когда строили нефтеперерабатывающий в Березовке и по переработке мусора в Ровном тоже планировали, заседали... А теперь финита ля комедия.

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    любая стройка выгодна !!! заработок, откаты, а потом хоть трава не расти..

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Почему им вечно, что то мешает? Как говорится: "То... "он" длинный, то майка короткая". Каждый год одно и тоже. Удивительно, как ещё "катастрофическое наводнение 2013 года" не упомянули.

  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    вон Сарапкин на сое уже разорился

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    А вчера новость была, что законсервируют «Амурагроцентр» – одно из крупнейших предприятий по переработке зерновых и бобовых культур в ДФО. Получается, что все усилия на соседей направлены, на Китай?

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 час назад

    Да все усилия получается направлены на экспорт на Китай. У губернатора первоочередная задача повысить товарооборот с Китаем.

    А еще возникает вопрос, как человек ни как не связанный с сельским хозяйством, за исключением производства по выращиванию птицы, возглавляет областное министерство сельского хозяйства?

  • Альтер

    Альтер
    29 минут назад

    Ну да

    Это же надо было умудриться "убить" институт сои

    институт, в котором работают никому не нужные люди имеющие патенты и все такое

    институт, который мог бы развивать тут исследования и всякого рода иновации внедрять новые технологии

    где как ни здесь в житнице по выращиванию сои его надо развивать

    но кому нужны эти профессора и ученые?

    кому нужен этот пинститут и его технологии? кому нужно внедрение патентов

    а нужно то всего навсего согласовать на федеральном уровне реорганизацию института

    поставить базу на его основе и внедрять все

    но нам нужен только Саша Сарапкин с посавкой сои в виде СЫРЬЯ

    Правильно-давайте дальше развиваться по принципу "банановых РеспублиК2 вешая лапшу на уши о прорывах и все такое

    Государственный подход однако

  • nerro

    nerro
    8 минут назад

    ВНИИ сои вроде как работает, никуда не делся.

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