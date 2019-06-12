В 2021 году в Приамурье планируют увеличить производство зерновых и сои

Фото: amurobl.ru

Состоялось очередное заседание правительства Амурской области, его провел глава Приамурья Василий Орлов. На заседании был рассмотрен вопрос о предварительных результатах проведения весенних полевых работ предприятиями АПК региона. Об этом рассказал министр сельского хозяйства области Олег Турков.

По его словам, в 2019 году пашня в обработке останется на уровне прошлого года и составит 1 310 тысяч гектаров. Планируется ввести в оборот залежных земель не менее 20 тысяч гектаров.

На 10 июня площадь под яровой сев в Амурской области составила 981 тысячу гектаров. В 2019 году планируется засеять сою на 920 тысячах гектаров, это ниже уровня прошлого года на 70 тысяч гектаров.

«Снижение площади под посевы сои связано с необходимостью соблюдения научно-обоснованного севооборота. На сегодня посевы сои размещены на площади 746 тысяч гектаров», – цитирует пресс-служба правительства Амурской области Олега Туркова.

Как отметил министр, некоторое отставание в нынешней посевной по темпам связано с неблагоприятными погодными условиями, сложившимися на территории сельскохозяйственных районов области в период посевной кампании. Осадки в апреле превысили норму в 1,3-2,4 раза, в мае – в 1,5-1,7 раз, а в 7 районах области (Октябрьский, Мазановский, Белогорский, Завитинский, Бурейский, Архаринский, Благовещенский) фиксировалось превышение в 2 раза и выше, этот фактор привел к значительному переувлажнению почвы.

«2018 год также был достаточно сложным по погодным условиям, однако нашим хозяйствам удалось произвести более одного миллиона тонн сои. Мы рассчитываем на хороший результат и в этом году. Нельзя забывать об оказании нашим аграриям необходимых эффективных мер поддержки. Ведь уже в 2021 году за счет обеспечения нормативного внесения минеральных удобрений, использования оптимальных схем применения средств защиты растений, проведения работ по известкованию почв необходимо увеличить производство зерновых и сои более чем в 1,5 раза», – подчеркнул Василий Орлов.

На сегодня хозяйствами Амурской области завезено 20,8 тысячи тонн действующего вещества минеральных удобрений, или 112 % от плана, удобрено 461 тысяча гектаров. Для завершения весенне-полевых работ потребность в ГСМ составляет 6 тысяч тонн дизельного топлива и 0,8 тысячи тонн автобензина, а в хозяйствах в наличии имеется 11 тысяч тонн дизтоплива и 1 тысяча тонн автобензина.