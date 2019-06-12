Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:12 2

В Благовещенске мотоциклист хотел уйти от полицейской погони

В Благовещенске мотоциклист хотел уйти от полицейской погони
Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

В социальных сетях сообщили о дорожном инциденте в Благовещенске. Отмечается, что мотоциклист хотел уйти от погони, но этого у него не получилось. На опубликованной фотографии видны полицейская машина и лежащий мотоцикл. Указан перекресток улиц Кольцевая – Шимановского.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» эту информацию подтвердили частично. В ведомстве сообщили, что факта ДТП с мотоциклом не зарегистрировано. В отношении водителя двухколесника составлены административные материалы, в том числе за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке транспорта. Инцидент был накануне, 11 июня.

Просмотров всего: 2095

#происшествия #транспорт

распечатать


Общество

Благовещенцев прокатили на теплоходе под мостом через Амур (фото)
Происшествия

Соцсети: в Приамурье не поделили дорогу микроавтобус и трактор (фото)
Происшествия

В Благовещенском районе машина такси протаранила электроопору (фото)
Общество

В скандальном шоу «Голос. Дети» за дочь Алсу отдавали до 300 голосов в секунду
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    5 часов назад

    Этих мотопердельцев на их мотоперделках я искренне неперевариваю и не могу пожелать им ничего хорошего.

  • Kotik2011

    Kotik2011
    2 часа назад

    Хорошо хоть не стали поносить гаишников, а то думал, что сейчас встанут на защиту этого циклиста мото, как за Галунова, мол обидели, не прониклись, он скорость любит и мототреск.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь