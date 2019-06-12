В Благовещенске мотоциклист хотел уйти от полицейской погони

Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

В социальных сетях сообщили о дорожном инциденте в Благовещенске. Отмечается, что мотоциклист хотел уйти от погони, но этого у него не получилось. На опубликованной фотографии видны полицейская машина и лежащий мотоцикл. Указан перекресток улиц Кольцевая – Шимановского.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» эту информацию подтвердили частично. В ведомстве сообщили, что факта ДТП с мотоциклом не зарегистрировано. В отношении водителя двухколесника составлены административные материалы, в том числе за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке транспорта. Инцидент был накануне, 11 июня.

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#происшествия #транспорт

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Александр Авдеев