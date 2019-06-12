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Первые лица области поздравили амурчан с Днем России

Первые лица области поздравили амурчан с Днем России
Фото: 56nv.ru

12 июня отмечается День России. Жителей Амурской области с этим праздником поздравили первые лица региона – губернатор Василий Орлов и председатель амурского заксобрания Вячеслав Логинов.

Поздравление губернатора Василия Орлова: «Дорогие земляки, уважаемые жители Приамурья! От всей души поздравляю вас с главным государственным праздником – Днем России!

Этот праздник – символ единства всех граждан. Он объединяет тех, кто гордится великим прошлым нашей страны, трудится на благо Родины в настоящем. Тех, от кого зависит будущее России, ее вес и положение на мировой арене. Главное богатство нашей страны – ее жители. А успехи России – это достижения миллионов ее граждан. И жители Приамурья по праву могут гордиться своей малой родиной – житницей Дальнего Востока, космической гаванью страны, регионом, где реализуются стратегически важные проекты газохимической отрасли. Сегодня перед Россией стоят важные задачи, которые мы сможем решить общими усилиями! Мы чтим свое славное прошлое и строим достойное будущее. Наш с вами долг – передать потомкам сильную, крепкую и единую страну!

От всей души желаю вам мира, добра, уверенности в будущем, новых свершений на благо нашей страны и области!»

Поздравление председателя амурского заксобрания Вячеслава Логинова: «Это один из самых важных государственных праздников. Сегодня мы особенно остро чувствуем себя частью единого целого – огромной, сильной, духовно богатой страны. История России создавалась многими поколениями умных, трудолюбивых и талантливых людей. Мы помним их победы и открытия и гордимся их достижениями. Однако нельзя забывать, что сегодня будущее Родины – в наших руках. Уверен, что в наших с вами силах решить даже самые сложные экономические и социальные задачи, стоящие перед страной в целом и перед регионом в частности, и сделать Приамурье процветающим и комфортным.

Желаю вам веры и мудрости, благополучия и стабильности, доброго здоровья и счастья!»

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#губернатор #заксобрание #праздники

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Комментарии
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  • Отец

    Отец
    7 часов назад

    А недавно заявлял о низкокачественности населения...

  • ay

    ay
    7 часов назад

    Других богатствий, надо понимать, не осталось? Теперь население - первая и единственная нефть? Так штоле?

  • ay

    ay
    7 часов назад

    ОтецА недавно заявлял о низкокачественности населения...


    Так то в области, а это в стране. Надо понимать разницу. Это здесь некачественные, но есть островки - клондайки. В стране.

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    7 часов назад

    У г-н Орлова главная задача это собственный пиар. Ведь хочется взлететь повыше, а без пиара сейчас ни как.

  • physic1

    physic1
    6 часов назад

    ПОздравили с ЭРЗАЦпраздником!!!

  • Ветеран Юнармии

    Ветеран Юнармии
    6 часов назад

    пусть свернут в трубочку свои поздравления ну и далее ...

    недопраздник навязанный гадами в 90-е и упорно закрепляемый после. ельцин-олигархи-путин. ура товарищи

  • Лингвист

    Лингвист
    3 часа назад

    Согласен, пиар всегда у них на первом месте...

  • Ветерок100

    Ветерок100
    3 часа назад

    все слова звучат как насмешка над народом

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Слова из поздравления Логинова: "... Мы помним их победы и открытия и гордимся их достижениями...". А ваши внуки будут вспоминать, как вы: "Бла-бла-бла", потому, что больше и вспомнить нечего будет.

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