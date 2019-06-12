Первые лица области поздравили амурчан с Днем России

12 июня отмечается День России. Жителей Амурской области с этим праздником поздравили первые лица региона – губернатор Василий Орлов и председатель амурского заксобрания Вячеслав Логинов.

Поздравление губернатора Василия Орлова: «Дорогие земляки, уважаемые жители Приамурья! От всей души поздравляю вас с главным государственным праздником – Днем России!

Этот праздник – символ единства всех граждан. Он объединяет тех, кто гордится великим прошлым нашей страны, трудится на благо Родины в настоящем. Тех, от кого зависит будущее России, ее вес и положение на мировой арене. Главное богатство нашей страны – ее жители. А успехи России – это достижения миллионов ее граждан. И жители Приамурья по праву могут гордиться своей малой родиной – житницей Дальнего Востока, космической гаванью страны, регионом, где реализуются стратегически важные проекты газохимической отрасли. Сегодня перед Россией стоят важные задачи, которые мы сможем решить общими усилиями! Мы чтим свое славное прошлое и строим достойное будущее. Наш с вами долг – передать потомкам сильную, крепкую и единую страну!

От всей души желаю вам мира, добра, уверенности в будущем, новых свершений на благо нашей страны и области!»

Поздравление председателя амурского заксобрания Вячеслава Логинова: «Это один из самых важных государственных праздников. Сегодня мы особенно остро чувствуем себя частью единого целого – огромной, сильной, духовно богатой страны. История России создавалась многими поколениями умных, трудолюбивых и талантливых людей. Мы помним их победы и открытия и гордимся их достижениями. Однако нельзя забывать, что сегодня будущее Родины – в наших руках. Уверен, что в наших с вами силах решить даже самые сложные экономические и социальные задачи, стоящие перед страной в целом и перед регионом в частности, и сделать Приамурье процветающим и комфортным.

Желаю вам веры и мудрости, благополучия и стабильности, доброго здоровья и счастья!»