Перерабатывающая способность станции Тында после реконструкции увеличится

После завершения реконструкции станции Тында ее перерабатывающая способность возрастет более чем в 2,5 раза. Сегодня возможности станции позволяют перерабатывать порядка 840 вагонов в сутки.

Развитие станции Тында ведется с 2015 года в рамках комплексного проекта модернизации Восточного полигона железных дорог России. Необходимость реконструкции станции обусловлена ростом нагрузки в связи с увеличением пропускных способностей БАМа при строительстве новых разъездов, двухпутных вставок и вторых путей.

В настоящее время завершается строительство сортировочной горки с автоматизированной системой управления расформированием составов, с новыми парками, автоматизированным горочным комплексом, современными системами связи и энергообеспечения. Строители выправляют пути сортировочного парка, укладывают новые стрелочные переводы, устанавливают вагонные замедлители, сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

«Станция Тында является одной из важнейших станций не только Дальневосточной железной дороги, но и всего Восточного полигона. На станции сходятся грузовые и пассажирские потоки в направлении Дальнего Востока, Забайкальского и Хабаровского краев, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Иркутской и Амурской областей. Станция связывает БАМ с Транссибирской магистралью», – говорит заместитель начальника ДВЖД по Тындинскому территориальному управлению Александр Бугера.

Торжественный ввод в эксплуатацию сортировочной горки на станции Тында состоится 7 июля 2019 года, в день празднования 45-летия БАМа.

Полностью реконструкцию станции с целью увеличения пропускной способности тындинского железнодорожного узла планируется завершить в 2021 году.

Станция Тында расположена в центре Байкало-Амурской магистрали, на пересечении с северной железнодорожной линией Нерюнгри – Бамовская. Переработка вагонопотоков ведется здесь одновременно по четырем направлениям: Тында – Нерюнгри, Тында – Сковородино, Тында – Тайшет, Тында – Комсомольск-на-Амуре.