Как продвинуть Инстаграм кота и заработать на этом

Заводить личную страницу питомцу – явление уже не новое. В Благовещенск оно пришло в 2014-2015 годах. Создавались профили не только для амурских кошек и собак, но и для ежей! Правда, многие аккаунты не дожили до сегодняшних дней. А зря – в нынешних условиях от них можно получать выгоду. Как это сделать в 4 шага, сейчас расскажем. Но предварительно познакомим с несколькими амурскими пушистыми блогерами.

Босс Мэнсон @simplymanson – это один из пушистых амурских блогеров. Ведение своей страницы он поручил Маргарите Тишковой, которая по совместительству еще и его хозяйка:

– Мэнсон появился при очень предсказуемых обстоятельствах – сразу после того, как я решила заплатить деньги заводчице персидских котов. Босс Мэнсон – это псевдоним для Инстаграма. Друзьям и близким известен под кличкой Мася. В отдельном аккаунте для кота есть много плюсов: свобода выражения мыслей, общение с заинтересованной именно в его персоне аудиторией и неограниченное количество собственных постов в день.

Есть личные страницы и амурских псов. Например, у Бубы @chow_buba уже 1231 подписчик, у мопса Томми @pug_thomas_is_love – 54, а у Венди @amazing_wendy_dog – 207. К слову, даже у благовещенского гуся есть Инстаграм – @goose_named_goose

Вы тоже решили «поселить» своего питомца в Инстаграме? Тогда вам предстоит сделать 4 шага, от качества исполнения которых и зависит, будет аккаунт приносить вам деньги или нет.

ПРОДУМАТЬ КОНЦЕПЦИЮ

Это первое с чего стоит начинать. Но во всем должна быть мера! Если вашему питомцу не комфортно в одежде, то не стоит его в нее облачать ради кадра – спасибо за это он точно не скажет. Лучше решите, как вы можете поработать в тандеме. Исходите из своих увлечений.

Любите путешествовать? Тогда от лица своего кота рассказывайте подписчикам о самых запоминающихся (и обязательных к посещению) местах и делитесь полезными советами, которые пригодятся в поездках. Селфи вашего питомца на фоне известных достопримечательностей не оставит равнодушным даже самого привередливого инстакритика. Вы заядлый кулинар? Пусть пушистый шеф-повар делится изысканными рецептами разных блюд. Нравится бьюти-индустрия? Рассказывайте через кота о косметологических новинках.

Итак, определились с концепцией. Вперед – настраивать профиль: загружать аватар и создавать описание шапки. Сделали? Дальше размещайте первый пост о своем питомце и не забудьте поведать о тематике аккаунта.

СОЗДАТЬ УНИКАЛЬНЫЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ

Пришла пора думать о визуальном контенте. В первую очередь позаботьтесь о том, чтобы фото было качественным! Так уж повелось – любят пользователи Инстаграма лицезреть красивые снимки. Ищите для своего питомца удачные ракурсы. Помните, что у него тоже есть своя «рабочая сторона»!

Кроме качественной фотосъемки, должна быть и хорошая фотообработка. Отточить навыки фотокоррекции не так сложно, ведь под рукой есть интернет с массой полезных видеоуроков. Самые популярные программы по фотообработке – VSCO, Shapseed, Photoshop, Facetune, Instasize. Бесплатные фильтры – это, конечно, хорошо, но они не всегда качественно корректируют цветовую палитру, поэтому по возможности приобретайте платные.

Не забывайте снимать сторис! Очень удобный сервис Boomerang поможет сделать простые моменты довольно забавными. Для работы с короткими видеороликами вам пригодятся программы Inshot, VivaVideo, Lomotif или MSQRD.

Публикуйте посты раз в сутки! Максимальный разрыв между публикациями – два дня. И, конечно же, ставьте хэштеги и указывайте геолокацию. Это поможет найти подписчиков и увеличить просмотры.

Обязательно проверяйте все, что пишете, на наличие ошибок. Сейчас есть множество программ (например, орфокорректор), позволяющих сделать это за считанные секунды.

ОБРЕСТИ СВОЮ АУДИТОРИЮ

Вы на финишной прямой! Осталось ни много ни мало – выбрать целевую аудиторию. После нескольких первых постов проанализируйте, кто проявляет большую активность, ставит лайки и чаще пишет комментарии. Обратите внимание, какой характер несут комментарии – умиление и восторг или хамство и стёб. Не пытайтесь вступать в словесную переписку с теми, от кого идет негатив. Вы, конечно, научитесь тактично ставить их на место, но со временем. Сейчас тратьте время более рационально и работайте с теми, кто проявляет искренний интерес и вовлеченность.

И, наконец, откуда взять самых первых подписчиков? Конечно же, это могут быть ваши друзья, коллеги и просто знакомые. Не стесняйтесь просить помощи. В конце концов бумеранг добра еще никто не отменял. И проведите розыгрыш какого-либо подарка от имени вашего питомца.

Не стесняйтесь пользоваться программами, которые привлекут дополнительно вашу аудиторию, например, InstaPlusPro. Настраиваете автоподписку или масслайкинг, а дальше ждете новых подписчиков

МОНЕТИЗИРОВАТЬ АККАУНТ

Когда все труды по развитию аккаунта питомца закончились, можно задуматься о том, как на нем зарабатывать.

Ищите рекламодателей. Но не спешите сотрудничать с первым откликнувшимся заказчиком – вряд ли кто-то обрадуется очередной «бесполезной» вещице в своем доме, а вы рискуете навсегда потерять доверие подписчиков. Поэтому рекламируйте только то, чем вы бы сами реально стали пользоваться.

В общем, творите, импровизируйте, создавайте! И быть может, ваш питомец станет первым в Амурской области домашним животным, который зарабатывает на рекламе в Инстаграме.

Если вы знаете еще пушистых амурских блогеров, оставляйте ссылки на их профили в комментариях. Поможем ребятам в поиске аудитории!