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Как продвинуть Инстаграм кота и заработать на этом

Как продвинуть Инстаграм кота и заработать на этом
Фото: instagram.com/simplymanson/

Заводить личную страницу питомцу – явление уже не новое. В Благовещенск оно пришло в 2014-2015 годах. Создавались профили не только для амурских кошек и собак, но и для ежей! Правда, многие аккаунты не дожили до сегодняшних дней. А зря – в нынешних условиях от них можно получать выгоду. Как это сделать в 4 шага, сейчас расскажем. Но предварительно познакомим с несколькими амурскими пушистыми блогерами.

Босс Мэнсон @simplymanson – это один из пушистых амурских блогеров. Ведение своей страницы он поручил Маргарите Тишковой, которая по совместительству еще и его хозяйка:

– Мэнсон появился при очень предсказуемых обстоятельствах – сразу после того, как я решила заплатить деньги заводчице персидских котов. Босс Мэнсон – это псевдоним для Инстаграма. Друзьям и близким известен под кличкой Мася. В отдельном аккаунте для кота есть много плюсов: свобода выражения мыслей, общение с заинтересованной именно в его персоне аудиторией и неограниченное количество собственных постов в день.

Есть личные страницы и амурских псов. Например, у Бубы @chow_buba уже 1231 подписчик, у мопса Томми @pug_thomas_is_love – 54, а у Венди @amazing_wendy_dog – 207. К слову, даже у благовещенского гуся есть Инстаграм – @goose_named_goose

Вы тоже решили «поселить» своего питомца в Инстаграме? Тогда вам предстоит сделать 4 шага, от качества исполнения которых и зависит, будет аккаунт приносить вам деньги или нет.

ПРОДУМАТЬ КОНЦЕПЦИЮ

Это первое с чего стоит начинать. Но во всем должна быть мера! Если вашему питомцу не комфортно в одежде, то не стоит его в нее облачать ради кадра – спасибо за это он точно не скажет. Лучше решите, как вы можете поработать в тандеме. Исходите из своих увлечений.

Любите путешествовать? Тогда от лица своего кота рассказывайте подписчикам о самых запоминающихся (и обязательных к посещению) местах и делитесь полезными советами, которые пригодятся в поездках. Селфи вашего питомца на фоне известных достопримечательностей не оставит равнодушным даже самого привередливого инстакритика. Вы заядлый кулинар? Пусть пушистый шеф-повар делится изысканными рецептами разных блюд. Нравится бьюти-индустрия? Рассказывайте через кота о косметологических новинках.

Итак, определились с концепцией. Вперед – настраивать профиль: загружать аватар и создавать описание шапки. Сделали? Дальше размещайте первый пост о своем питомце и не забудьте поведать о тематике аккаунта.

СОЗДАТЬ УНИКАЛЬНЫЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ

Пришла пора думать о визуальном контенте. В первую очередь позаботьтесь о том, чтобы фото было качественным! Так уж повелось – любят пользователи Инстаграма лицезреть красивые снимки. Ищите для своего питомца удачные ракурсы. Помните, что у него тоже есть своя «рабочая сторона»!

Кроме качественной фотосъемки, должна быть и хорошая фотообработка. Отточить навыки фотокоррекции не так сложно, ведь под рукой есть интернет с массой полезных видеоуроков. Самые популярные программы по фотообработке – VSCO, Shapseed, Photoshop, Facetune, Instasize. Бесплатные фильтры – это, конечно, хорошо, но они не всегда качественно корректируют цветовую палитру, поэтому по возможности приобретайте платные.

Не забывайте снимать сторис! Очень удобный сервис Boomerang поможет сделать простые моменты довольно забавными. Для работы с короткими видеороликами вам пригодятся программы Inshot, VivaVideo, Lomotif или MSQRD.

Публикуйте посты раз в сутки! Максимальный разрыв между публикациями – два дня. И, конечно же, ставьте хэштеги и указывайте геолокацию. Это поможет найти подписчиков и увеличить просмотры.

Обязательно проверяйте все, что пишете, на наличие ошибок. Сейчас есть множество программ (например, орфокорректор), позволяющих сделать это за считанные секунды.

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Публикация от Puppy Wendy🐾👩🏼 (@amazing_wendy_dog)

ОБРЕСТИ СВОЮ АУДИТОРИЮ

Вы на финишной прямой! Осталось ни много ни мало – выбрать целевую аудиторию. После нескольких первых постов проанализируйте, кто проявляет большую активность, ставит лайки и чаще пишет комментарии. Обратите внимание, какой характер несут комментарии – умиление и восторг или хамство и стёб. Не пытайтесь вступать в словесную переписку с теми, от кого идет негатив. Вы, конечно, научитесь тактично ставить их на место, но со временем. Сейчас тратьте время более рационально и работайте с теми, кто проявляет искренний интерес и вовлеченность.

И, наконец, откуда взять самых первых подписчиков? Конечно же, это могут быть ваши друзья, коллеги и просто знакомые. Не стесняйтесь просить помощи. В конце концов бумеранг добра еще никто не отменял. И проведите розыгрыш какого-либо подарка от имени вашего питомца.

Не стесняйтесь пользоваться программами, которые привлекут дополнительно вашу аудиторию, например, InstaPlusPro. Настраиваете автоподписку или масслайкинг, а дальше ждете новых подписчиков

МОНЕТИЗИРОВАТЬ АККАУНТ

Когда все труды по развитию аккаунта питомца закончились, можно задуматься о том, как на нем зарабатывать.

Ищите рекламодателей. Но не спешите сотрудничать с первым откликнувшимся заказчиком – вряд ли кто-то обрадуется очередной «бесполезной» вещице в своем доме, а вы рискуете навсегда потерять доверие подписчиков. Поэтому рекламируйте только то, чем вы бы сами реально стали пользоваться.

В общем, творите, импровизируйте, создавайте! И быть может, ваш питомец станет первым в Амурской области домашним животным, который зарабатывает на рекламе в Инстаграме.

Если вы знаете еще пушистых амурских блогеров, оставляйте ссылки на их профили в комментариях. Поможем ребятам в поиске аудитории!

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#афиша #животные

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