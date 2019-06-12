Гороскоп на 12 июня: у Рыб появится покровитель, Близнецы рассеяны

Восход Солнца: 04:19

Заход Солнца: 20:40

Солнце в Близнецах.

Овен. День несет двойственную характеристику. В первую половину дня на душе у вас будет светло и радостно. Это время благоприятно для планирования путешествий и отдыха. Во второй половине дня возможны неприятные новости, которые смогут вывести вас из равновесия, изменив настроение или самочувствие в худшую сторону.

Телец. День раскрытия потенциала. Возможен эмоциональный всплеск. Задуманное может воплотиться, исполнятся самые заветные мечты в отношении особы противоположного пола. Используйте благоприятный момент для реализации дел, отложенных в долгий ящик. Будьте внимательны при работе с деловыми и ценными бумагами.

Близнецы. День отмечен некоторой рассеянностью, неуравновешенностью. Вы можете столкнуться с мелкими домашними проблемами и решением финансовых вопросов, которые измотают вас больше, чем серьезные проблемы. Будет трудно дать правильную оценку происходящему, поскольку на это не хватит ни времени, ни сил. Во второй половине дня уделите больше внимания детям.

Рак. Сложная среда будет у Раков. Обман или ложное обещание могут принести разочарование. Вам необходимо трезво оценить действительность и не строить воздушных замков. Планеты советуют критически оценивать свои поступки. Избегайте новых знакомств, проявите сдержанность в общении со знакомыми и друзьями.

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Лев. День принесет много приятных хлопот, связанных с организацией мероприятий или пополнением семейства. Постепенно Львам удастся разрешить все семейные проблемы и почувствовать себя хозяином положения. Сегодня вероятны вещие сны.

Дева. Звезды предостерегают от активности в сфере профессиональной деятельности – любое дело потребует больших затрат времени и труда, однако, результат все равно не оправдает ваших ожиданий. Не исключены резкие смены настроения, неожиданные перепады самочувствия, что может привести к конфликту с окружающими вас людьми.

Весы. Противоречивый, двойственный день. Настроение у Весов будет колебаться от оптимизма до черной меланхолии. В первой половине дня из-за эмоционально напряженного фона вам будет крайне сложно договориться с партнерами и коллегами. Будьте готовы к тому, что кто-нибудь с утра испортит вам настроение на весь день. Не рекомендуется назначать совещаний или деловых встреч. Не стоит поддаваться беспокойству. Вероятно, что после встречи с близкими людьми вы получите огромный заряд жизненной энергии.

Скорпион. Вероятно, сегодня женщины-Скорпионы будут испытывать на себе пристальное внимание мужчин. Не исключено новое увлечение, однако скорее всего партнер не будет соответствовать вашим представлениям об идеале. Мужчинам-Скорпионам звезды рекомендуют общение в коллективе, групповые занятия, совместную работу или отдых среди единомышленников. Не злоупотребляйте спиртными напитками. Хороший день для путешествий, пеших прогулок, физических упражнений.

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Стрелец. Сегодня вам придется смириться со своим положением и постараться как можно быстрее забыть о том, что не удалось осуществить. Рекомендуется активный отдых. Больше внимания уделите настроению своих близких. Профессиональные проблемы должны отойти на второй план. Категорически запрещается взваливать на себя слишком много проблем, утешаться алкоголем.

Козерог. Удачный день. Ничто не сможет омрачить вашего настроения. Возрастет работоспособность, отдача будет ощутимой – вас заметят и вы получите признание. Во второй половине дня возможны визиты гостей, которые не будут для вас слишком обременительными, так как их появление приятно для вас. Во избежание конфликтных ситуаций со старшими проявите максимум терпения и такта.

Водолей. Этот день связан с искушениями, соблазнами, иллюзиями. Чтобы избежать этого, не идите на поводу у своих эмоций. Будьте критичны к себе и справедливы по отношению к близким. Иначе вы можете спровоцировать конфликтные ситуации на работе и дома.

Рыбы. Велика вероятность встречи со старым другом. Общение с противоположным полом подействует на вас благотворно. Не исключено, что у вас появится влиятельный покровитель. Успеха в следующем году вы добьетесь именно с его помощью.

Астролог: Вальдемар Небоходцев