Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12июня
Предыдущая новость Следующая новость
11 июня 2019, 23:58 2

Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова прекращено

Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова прекращено
Фото: Meduza/Евгений Фельдман

Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил журналистам о том, что уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова прекращается из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Решение принято по результатам биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз.

«Сегодня Голунов будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты», – сказал Владимир Колокольцев, сообщают РИА Новости.

Полицейских, задержавших корреспондента, отстранили от исполнения служебных обязанностей на время проверки правомерности их действий. Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД направили в СК РФ.

Отмечается, что глава МВД собирается направить ходатайство президенту РФ об освобождении от должности начальника ОВД по Западному административному округу Москвы Андрей Пучкова и главы управления по наркотикам столичного ГУ МВД Юрия Девяткина.

Как сообщало Амур.инфо, журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня. Его обвинили в попытке сбыта наркотиков. Экспертиза установила, что на пакетиках с наркотиками есть ДНК нескольких человек, но, по словам адвоката Голунова, отпечатков пальцев журналиста на них не нашли. Сам Иван считает, что наркотики ему были подброшены, и его задержание связано с профессиональной деятельностью, а именно с журналистским расследованием о похоронном бизнесе.

Дело Голунова вызвало большой общественный резонанс. Акции в поддержку журналиста проходили в ряде городов. На 12 июня в Москве был запланирован марш за свободу Ивана Голунова, 23 июня журналисты и общественники хотели провести митинг.

«Дело Ивана Голунова прекращено. Это результат беспрецедентной международной кампании журналистской и гражданской солидарности. Все вместе мы сделали невероятное: прекратили уголовное преследование невиновного человека. Спасибо! Мы рады, что власть услышала общество. Так и должно быть, когда случается несправедливость.

Свобода Ивана – отличный повод для праздника. Мы хотим, чтобы на этом празднике мы все были вместе. Переговоры с мэрией по поводу завтрашней акции зашли в тупик. Наше предложение: завтра немного выпить, а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы. Мы убеждены, что нам не смогут отказать.

Люди, организовавшие силовую операцию против Голунова, не названы. Группа журналистов, которую мы собрали в последние дни, продолжит работу – уже вместе с Иваном. Это только начало, впереди очень много работы – чтобы случившееся никогда не повторилось ни с кем», – такое сообщение опубликовала редакция «Медузы».

Как пишет Интерфакс, мэрия Москвы согласовала проведение акции в поддержку журналиста, она пройдет 16 июня.

Просмотров всего: 155

#криминал #СМИ #суды

распечатать


В России и мире

Мамаев и Кокорин готовятся к переезду в колонию
Происшествия

Белогорскому чиновнику, подозреваемому в получении взятки, продлили содержание под стражей

Происшествия

Амурчанка «хулиганила», сообщая по номеру «112» о готовящихся в Усть-Ивановке взрывах
Происшествия

Четверо благовещенцев инсценировали ДТП и незаконно получили страховые выплаты

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Рив Норин

    Рив Норин
    3 часа назад

    Обделались они очень жидко с этим Голуновым.

    Наверное фамилии оперативников, которые брали журналиста, Петров и Баширов.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    о.. чот не понял... Сбой, наверное, или я просто не отправил... в общем, вот видео, которое раскрывает суть шумихи вокруг Голунова.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь