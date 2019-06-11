Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова прекращено

Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил журналистам о том, что уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова прекращается из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Решение принято по результатам биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз.

«Сегодня Голунов будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты», – сказал Владимир Колокольцев, сообщают РИА Новости.

Полицейских, задержавших корреспондента, отстранили от исполнения служебных обязанностей на время проверки правомерности их действий. Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД направили в СК РФ.

Отмечается, что глава МВД собирается направить ходатайство президенту РФ об освобождении от должности начальника ОВД по Западному административному округу Москвы Андрей Пучкова и главы управления по наркотикам столичного ГУ МВД Юрия Девяткина.

Как сообщало Амур.инфо, журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня. Его обвинили в попытке сбыта наркотиков. Экспертиза установила, что на пакетиках с наркотиками есть ДНК нескольких человек, но, по словам адвоката Голунова, отпечатков пальцев журналиста на них не нашли. Сам Иван считает, что наркотики ему были подброшены, и его задержание связано с профессиональной деятельностью, а именно с журналистским расследованием о похоронном бизнесе.

Дело Голунова вызвало большой общественный резонанс. Акции в поддержку журналиста проходили в ряде городов. На 12 июня в Москве был запланирован марш за свободу Ивана Голунова, 23 июня журналисты и общественники хотели провести митинг.

«Дело Ивана Голунова прекращено. Это результат беспрецедентной международной кампании журналистской и гражданской солидарности. Все вместе мы сделали невероятное: прекратили уголовное преследование невиновного человека. Спасибо! Мы рады, что власть услышала общество. Так и должно быть, когда случается несправедливость.

Свобода Ивана – отличный повод для праздника. Мы хотим, чтобы на этом празднике мы все были вместе. Переговоры с мэрией по поводу завтрашней акции зашли в тупик. Наше предложение: завтра немного выпить, а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы. Мы убеждены, что нам не смогут отказать.

Люди, организовавшие силовую операцию против Голунова, не названы. Группа журналистов, которую мы собрали в последние дни, продолжит работу – уже вместе с Иваном. Это только начало, впереди очень много работы – чтобы случившееся никогда не повторилось ни с кем», – такое сообщение опубликовала редакция «Медузы».

Как пишет Интерфакс, мэрия Москвы согласовала проведение акции в поддержку журналиста, она пройдет 16 июня.