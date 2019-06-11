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11 июня 2019, 20:33 6

Амурское аграрное предприятие задолжало более 15 миллионов рублей

Амурское аграрное предприятие задолжало более 15 миллионов рублей
Фото: Амур.инфо

Одно из аграрных предприятий Амурской области столкнулось с серьезными трудностями. Как информируют судебные приставы, оно задолжало более 15 миллионов рублей. Последовал арест имущества должника.

На исполнении в отделе судебных приставов по Ивановскому району находятся исполнительные производства в отношении организации-должника АО «Агро-Техно-Сервис». С ноября 2018 года судебным приставам стали поступать исполнительные документы в отношении данного предприятия. Общая сумма задолженности агрария стремительно растет. На сегодняшний день она составляет более 15 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба управления ФССП России по Амурской области, больше всего «Агро-Техно-Сервис» задолжал белорусскому производителю сельскохозяйственной техники – сумма долга составила более 12 миллионов рублей. Почти 3 миллиона – задолженность перед налоговой службой.

Работники предприятия также не увидели заработанных денег вовремя, им пришлось обращаться в суд. На данный момент «Агро-Техно-Сервис» не выплатил им более 230 тысяч рублей. При этом на следующей неделе приставы ожидают поступления исполнительных документов в отношении организации-должника о взыскании задолженности по зарплате на сумму более 300 тысяч рублей.

В рамках исполнительных производств вынесены акты о наложении ареста на: право аренды земельного участка, на станцию технического обслуживания и на административное здание, находящиеся на балансе должника.

По предварительной оценке судебного пристава-исполнителя, общая стоимость арестованного имущества превышает 16 миллионов рублей. Этой суммы должно хватить, если аграрий самостоятельно не погасит задолженность.

Ранее Амур.инфо уже сообщало о проблемах АО «Агро-Техно-Сервис». В мае отмечалось, что сельхозпредприятие накопило перед своими работниками задолженность по зарплате в размере более 480 тысяч рублей.

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#сельское хозяйство

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Комментарии
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    6 часов назад

    Не так давно писали про четыреста тысяч, теперь про пятнадцать миллионов. Последовательно, чоужтам...

  • Аликанте

    Аликанте
    6 часов назад

    как же власть увеличит сельхозпроизводство в два раза?

  • Отец

    Отец
    3 часа назад

    Развивается Дальний Восток ...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Китайцы предложат ему, фермеру, китайские деньги, оставив номинально всё как есть, и даже его оставят директором, но теперь он будет плясать на китайских условиях.

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    2 часа назад

    А лдпр лучше американские дэнги

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    ЛДПР лучше РОССИЙСКИЕ деньги и о том, как это сделать, я писал не раз.

    Цель проекта: Создание целевого рублёвого инвестиционного механизма с низкой процентной ставкой. Придание национальной экономике характеристик мобилизационной, развитие общественно-полезного производства. Управление предприятиями, как единым народно-хозяйственным комплексом. Максимальное снижение зависимости внутреннего потребительского рынка от внешнеэкономических факторов. Организация спроса на отечественную продукцию и реализация её на внутреннем рынке в условиях ограниченной денежной массы. Решение задач по выполнению Конституционных обязательств Государства в деле удовлетворения социальных потребностей граждан, повышения благосостояния, уровня жизни (в натуральных показателях) и свободного всестороннего развития всех членов общества. Развитие полезной, рациональной, научно обоснованной инфраструктуры.

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