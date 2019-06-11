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11 июня 2019, 20:04 5

ОНФ направил властям Амурской области новый рейтинг убитых дорог региона

ОНФ направил властям Амурской области новый рейтинг убитых дорог региона
Фото: onf.ru

Активисты проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» в Амурской области сформировали новый рейтинг дорог, требующих, по мнению пользователей интерактивного ресурса dorogi-onf.ru, первоочередного ремонта.

Перечень наиболее проблемных участков транспортных артерий Приамурья общественники направили главе региона Василию Орлову и попросили его учесть мнение граждан при составлении планов ремонта на 2019-2020 годы.

В настоящее время на сайте «Карта убитых дорог» жителями региона отмечено 137 объектов общей протяженностью 159 километров. За необходимость приведения их в нормативное состояние собрано 7 085 голосов. По 96 участкам органами власти принято решение о восстановлении, и большая часть из них уже отреставрирована. Из оставшихся отрезков дорожной сети с неопределенными сроками ремонта общественники составили новый рейтинг, сообщается на сайте ОНФ.

Отмечается, что лидером по числу голосов оказалась улица Шимановского в Благовещенске, на отрезке между Красноармейской и Октябрьской. Местные жители пожаловались, что после дождя эта грунтовая дорога в центре города представляет собой череду непроходимых луж, а в сухое время похожа на стиральную доску, при проезде по которой поднимается облако пыли, долетающее до 13-14 этажей домов.

Второе место – у разрушенного моста на первом километре дороги Ерковцы – Черкасовка Ивановского района. Здесь, по словам жителей, автомобильное движение просто невозможно, а пешеходам преодолевать это аварийное сооружение разрешается только в крайнем случае.

Также большое недовольство граждан вызывает состояние улицы Красивой в областном центре на подъезде к Новотроицкому шоссе. А жителей города Сковородино не устраивают убитые на всем протяжении улицы Лазо и Советская. Много претензий амурчане высказывают и по поводу качества дорог в Селемджинском, Бурейском, Завитинском районах, в городах Свободном и Райчихинске, поселке городского типа Серышево.

Общественники надеются, что участки автодорог, вошедшие в рейтинг ОНФ, будут включены в планы работ по ремонту на 2019 и 2020 годы.

«На протяжении двух последних лет Приамурье входило в пятерку лучших регионов страны по реализации проекта "Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог". Уверена, что и в этом году нам удастся сохранить лидерские позиции», – отметила член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Амурской области Жаккелина Орлова.

Между тем дорожная кампания в Амурской области уже стартовала. В текущем году дорожный фонд превысил объем 2018 года на 500 миллионов рублей и достиг 5 миллиардов. На эти средства будет отремонтировано более 240 километров дорог.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Дмитрий_Sv

    Дмитрий_Sv
    7 часов назад

    Лучше бы рейтинг глав составили. Это Семеновский, хорошо отрабатывает, а это вот не очень. Или не Семеновский, тоже в рейтенге интересно увидеть

  • Ветеран Юнармии

    Ветеран Юнармии
    7 часов назад

    ОНФ-конченная организация. ни в чем не разбираются нихрена не понимают. но по сути являясь абортированным плодом ЕДРА лезут как мыши в сарай везде. и выводы у них такие же тупые как и они сами

  • Дмитрий_Sv

    Дмитрий_Sv
    6 часов назад

    Вы только что себя конченным определили, вы это понимаете?

  • Ветеран Юнармии

    Ветеран Юнармии
    6 часов назад

    Я конченным определил врущую инфицированную Путиным организацию? Это понятно?

  • Ветеран Юнармии

    Ветеран Юнармии
    6 часов назад

    к народу эти едирасты никакого отношения не имеют

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