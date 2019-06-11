Амурские лесничества получили новые лесопатрульные автомобили

Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области

Семь лесничеств Амурской области получили новые лесопатрульные автомобили. Транспорт был закуплен в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Деньги на приобретение новых машин для лесных инспекторов Приамурья не выделялись с 2002 года. Благодаря работе министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, было получено финансирование из федерального бюджета в размере 19,5 миллиона рублей. На эти средства в ближайшие три года приобретут 24 лесопатрульных автомобиля модели УАЗ.

Первые «УАЗики» выпуска апреля 2019 года уже поступили в Белогорское, Магдагачинское, Норское, Свободненское, Тындинское, Урушинское и Шимановское лесничества, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

На сегодняшний день в лесничествах региона эксплуатируются 62 лесопатрульных автомобиля, их износ составляет уже 80 %. Новая техника предназначена для патрулирования лесов в лесопожарный период с целью выявления и пресечения нарушений правил пожарной безопасности, а также выявления и пресечения фактов незаконных рубок леса.

Кроме того, на сумму 480 тысяч рублей будет закуплено оборудование для работы государственных лесных инспекторов – новые фото- и экшнкамеры для фиксации нарушений, GPS и ГЛОНАСС-навигаторы и высотомеры.