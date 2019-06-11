В Амурской области пытались передать мобильник в колонию

В Амурской области пресекли попытку передачи мобильного телефона в исправительную колонию № 2. Мобильник неизвестные перебросили через ограждение, но он был найден.

Ночью при патрулировании территории исправительной колонии специалист-кинолог со служебной собакой обнаружил сверток. Он лежал рядом с ограждением колонии, был перемотан скотчем. Внутри обнаружились сотовый телефон и комплектующие к нему. Таким образом, план по передаче телефона в колонию сорвался.

Всего с начала 2019 года сотрудниками исправительных учреждений Приамурья было обнаружено и изъято более 40 незаконных средств связи, сообщает пресс-служба УФСИН России по региону.