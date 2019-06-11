Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12июня
Предыдущая новость Следующая новость
11 июня 2019, 17:15 0

В Магдагачинском районе поймали браконьера, застрелившего косулю

В Магдагачинском районе поймали браконьера, застрелившего косулю
Фото: ru.depositphotos.com

Второй с начала месяца факт браконьерской охоты на косулю выявили служащие управления по охране животного мира области в Магдагачинском районе. В настоящее время у копытных совсем еще маленькие детеныши, кроме того, охота на косулю в Приамурье полностью закрыта в связи с сокращением ее численности.

Нарушителя инспекторы охотнадзора встретили в ходе рейда по территории района, около Красной пади. Внимание служащих привлекли сначала следы иномарки на грязи, а затем и человека – уходящие в лес.

«Мужчина вышел практически нам навстречу. При себе у него было ружье и рюкзак, в котором при досмотре обнаружено мясо косули. Факт браконьерства амурчанин признал сразу и пояснил, что косулю застрелил на выходе с солонца», – рассказал служащий управления по охране животного мира Амурской области, работавший на месте происшествия.

Как сообщает пресс-служба управления, на место были вызваны сотрудники полиции. Продукцию охоты и оружие у мужчины изъяли. Мясо отправлено на экспертизу для установления пола добытого животного. В отношении нарушителя составлены материалы, ведется разбирательство.

Всего за неделю в Магдагачинском районе было выявлено 8 нарушений природоохранного законодательства, у жителей области изъяты 4 единицы оружия (3 гладкоствольных и 1 нарезное), на которые у нарушителей не оказалось никаких документов.

Просмотров всего: 692

#животные #происшествия

распечатать


Общество

В скандальном шоу «Голос. Дети» за дочь Алсу отдавали до 300 голосов в секунду
Происшествия 1

В Благовещенске женщина упала с высоты и разбилась (видео 18+)
Происшествия

В Амурской области пытались передать мобильник в колонию
Происшествия

Полиция разыскивает уроженца Зеи, скрывшегося от следствия
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь