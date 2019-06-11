ДТП в центре Благовещенска затруднило движение

В центре Благовещенска произошло ДТП, осложнившее движение. На регулируемом перекрестке улиц Амурской и 50-летия Октября столкнулись Toyota Ipsum и Toyota Funcargo. Несмотря на то, что столкновение было незначительным, в районе места происшествия оказалось затруднено движение транспорта.

Toyota Funcargo двигалась по Амурской. Водитель Toyota Ipsum, ехавший по 50-летия Октября, поворачивал направо, на Амурскую. Произошло столкновение. В его обстоятельствах разберутся сотрудники дорожно-патрульной службы. По информации очевидцев, в районе места происшествия затруднено движение автомобилей, особенно по 50-летия Октября.

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#ДТП

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Елена Котейко