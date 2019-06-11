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11 июня 2019, 17:04 0

Мамаев и Кокорин готовятся к переезду в колонию

Мамаев и Кокорин готовятся к переезду в колонию
Фото: instagram.com/kokorin9/

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал о настрое игрока петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева. После суда футболисты находились в СИЗО. В ближайшее время их доставят в колонию.

«Оказалось, они оба настроились на переезд в колонию. Мамаев заявил, что для него главное, что известна конечная дата всей этой истории. Он подсчитал, что может выйти на свободу уже 10 ноября, в том случае, если Мосгорсуд не сократит срок заключения. Он сказал, что переезд в колонию станет сменой обстановки. Мамаев считает, что время пойдет быстрее. К тому же там можно больше заниматься спортом. О том, куда именно он переедет, пока не думает особо. Вообще, раз у него московская прописка, его отправят в колонию не далее 500 километров от столицы. А куда – для него не принципиально», – цитирует Мельникова «Газета.ру».

8 мая Пресненским судом Москвы игрокам был вынесен приговор по делу о двух драках в центре столицы. Кокорина и его брату Кирилла осудили на полтора года лишения свободы, тогда как Мамаев получил год и пять месяцев колонии общего режима. Футболисты находятся в СИЗО с октября 2018 года.

Не исключено, что футболисты не отправятся в колонию, так как адвокаты подали апелляцию. 13 июня состоится решающий суд.

8 октября 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании друзей устроили несколько драк.

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#суды #футбол

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