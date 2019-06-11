В Шимановске из окна упала двухлетняя девочка

Обновлено: вчера18:01



10 июня в Шимановске произошел несчастный случай. Из окна 4-го этажа упала двухлетняя девочка.

Ребенка госпитализировали в больницу Шимановска. Сведения подтвердили в пресс-службе администрации Шимановска со ссылкой на ЕДДС. По неофициальным сведениям, на окне была москитная сетка, оперевшись на которую, девочка упала.

Как пояснили в пресс-службе УМВД по Амурской области, информация о происшествии поступила в правоохранительные органы 10 июня. Полиция проводит проверку по данному факту.

«Состояние (ребенка – Прим.ред.) средней степени тяжести, получает необходимое лечение, находится под наблюдением детских травматологов Шимановской больницы», – рассказали Амур.инфо в пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области.

Это не первое подобное происшествие в регионе за теплый период года. Как сообщало Амур.инфо, 3 июня около 18:30 в Бурейскую больницу с травмами был доставлен мальчик 7 лет. Ребенок выпал с балкона 3-го этажа жилого дома и попал в реанимацию. В апреле в Белогорье с балкона третьего этажа упала пятилетняя девочка. Она проходила лечение в детской областной больнице.

Следователи и полицейские Амурской области призывают родителей следить за безопасностью детей и напоминают правила осторожного поведения: