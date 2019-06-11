Свой аэропорт построят в амурском наукограде Циолковский

Фото: Амур.инфо

В наукограде Циолковский в Амурской области в рамках второй очереди строительства стартового комплекса тяжелой ракеты «Ангара» выстроят свой аэропорт, сообщил в Твиттере генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Циолковский, Амурская область. Молодой город для молодых специалистов космодрома Восточный. В рамках второй очереди строительства стартового комплекса тяжёлой ракеты "Ангара" здесь появятся не только новые жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, но и свой аэропорт», – написал Рогозин.

Ранее в городе для молодых специалистов космодрома Восточный были сданы шесть домов на 447 квартир, административное здание, котельная. В марте там открылся первый детский сад на 230 мест. Летом готовится к сдаче еще одна многоэтажка на 125 квартир.

По прогнозам социально-экономического развития Амурской области, население наукограда Циолковский к 2025 году увеличится до 30 тысяч человек, пишет sm-news.ru.