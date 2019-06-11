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11 июня 2019, 16:46 4

Свой аэропорт построят в амурском наукограде Циолковский

Свой аэропорт построят в амурском наукограде Циолковский
Фото: Амур.инфо

В наукограде Циолковский в Амурской области в рамках второй очереди строительства стартового комплекса тяжелой ракеты «Ангара» выстроят свой аэропорт, сообщил в Твиттере генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Циолковский, Амурская область. Молодой город для молодых специалистов космодрома Восточный. В рамках второй очереди строительства стартового комплекса тяжёлой ракеты "Ангара" здесь появятся не только новые жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, но и свой аэропорт», – написал Рогозин.

Ранее в городе для молодых специалистов космодрома Восточный были сданы шесть домов на 447 квартир, административное здание, котельная. В марте там открылся первый детский сад на 230 мест. Летом готовится к сдаче еще одна многоэтажка на 125 квартир.

По прогнозам социально-экономического развития Амурской области, население наукограда Циолковский к 2025 году увеличится до 30 тысяч человек, пишет sm-news.ru.

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#космодром #строительство #Циолковский

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Комментарии
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  • Stat

    Stat
    8 часов назад

    "свой" для Роскосмоса. А "наукоград" - это сильно ) улыбнуло

  • ay

    ay
    7 часов назад

    Да-да-да. Все мы помним те бравурные речи, о том что в Циолковском будет свой аэропорт. К 2015 году. Щас, напомню, 2019 год. Уже. Впрочем, благовещенцы новую Впп тож не видят ещё. Сплошное бла-бла-бла.

  • ay

    ay
    7 часов назад

    Чо там, сын Рогозина уже запустил производство транспортных Ил-96-500Т? Что? Его уже на Ильюшине и след простыл? Ну как же так? А награды отрабатывать?

  • Отец

    Отец
    3 часа назад

    До наукаграда Циолковскому , как до луны пешком

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