Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12июня
Предыдущая новость Следующая новость
11 июня 2019, 16:36 0

Участник «Голоса» найден мертвым в ванной

Участник «Голоса» найден мертвым в ванной
Фото: instagram.com/voice1tv/

Алексея Сафиулина нашли мертвым в ночь с 8 на 9 июня у себя дома в ванной. Официальную причину смерти пока не озвучили.

Молодой человек имел известность и до того, как попал в шоу «Голос». Семь лет он выступал на сцене Мариинского театра, до этого несколько лет пел в Московской филармонии. Только в 2017 году он попал в шоу «Голос», исполнив русскую народную песню «Прощай, радость». К Алексею на слепых прослушиваниях повернулась Пелагея. Певица не узнала своего давнего друга и взяла его к себе в команду.

Артисту было 44 года, у него остались жена и двое детей. По версии друзей, Алексей уснул в ванной и утонул. Прощание с певцом состоится в четверг, 13 июня. Тело находится на экспертизе, сообщает StarHit.

Сафиулин также известен благодаря своим работам в кинематографе. Он озвучивал героев в популярном сериале «Ханна Монтана», фильме «Зачарованная» и мультфильме «Вверх». Кроме того, он записывал саундтрек к картине «ДухLess» Сергея Минаева.

Просмотров всего: 2785

#происшествия

распечатать


Общество

В скандальном шоу «Голос. Дети» за дочь Алсу отдавали до 300 голосов в секунду
Происшествия 1

В Благовещенске женщина упала с высоты и разбилась (видео 18+)
Происшествия

В Амурской области пытались передать мобильник в колонию
Происшествия

Полиция разыскивает уроженца Зеи, скрывшегося от следствия
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь