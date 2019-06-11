Участник «Голоса» найден мертвым в ванной

Алексея Сафиулина нашли мертвым в ночь с 8 на 9 июня у себя дома в ванной. Официальную причину смерти пока не озвучили.

Молодой человек имел известность и до того, как попал в шоу «Голос». Семь лет он выступал на сцене Мариинского театра, до этого несколько лет пел в Московской филармонии. Только в 2017 году он попал в шоу «Голос», исполнив русскую народную песню «Прощай, радость». К Алексею на слепых прослушиваниях повернулась Пелагея. Певица не узнала своего давнего друга и взяла его к себе в команду.

Артисту было 44 года, у него остались жена и двое детей. По версии друзей, Алексей уснул в ванной и утонул. Прощание с певцом состоится в четверг, 13 июня. Тело находится на экспертизе, сообщает StarHit.

Сафиулин также известен благодаря своим работам в кинематографе. Он озвучивал героев в популярном сериале «Ханна Монтана», фильме «Зачарованная» и мультфильме «Вверх». Кроме того, он записывал саундтрек к картине «ДухLess» Сергея Минаева.