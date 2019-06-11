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11 июня 2019, 16:33 0

В Приамурье один рыбак погиб, второго спасли полицейские

В Приамурье один рыбак погиб, второго спасли полицейские
Фото: pixabay.com

В Амурской области погиб рыбак, еще одного спасли полицейские. Амурчане попали в беду на реке Деп.

Полицейские Алексей Синельников, Олег Чернов и Дмитрий Дмитриев проводили оперативно-розыскные мероприятия в отдаленном труднодоступном населенном пункте Зейского района. Когда стражи порядка собирались перебраться на моторной лодке на другой берег реки Деп, на переправе к ним обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что утром двое мужчин на резиновой лодке отправились на рыбалку вниз по реке и не вернулись. Амурчанка попросила полицейских оказать помощь в поисках.

Сотрудники полиции на моторной лодке обследовали более 10 километров реки и обнаружили одного из рыбаков. Он находился в ледяной воде, в кустах и держался за ветки. Мужчина был дезориентирован, и у него была повреждена нога. Пострадавшего подняли в лодку и оказали первую помощь. В ходе дальнейших поисков ниже по течению полицейские обнаружили второго мужчину без признаков жизни.

Установлено, что во время сплава по реке лодку с рыбаками затянуло под ствол поваленного дерева и перевернуло. От травматического шока один из них скончался.

Полицейские доставили спасенного в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

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