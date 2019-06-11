На акции ко Дню донора благовещенцы сдали почти 40 литров крови (фото)
В Благовещенске состоялась акция, приуроченная ко Всемирному дню донора. Во вторник, 11 июня, возле здания ОКЦ работала мобильная станция переливания крови. За три часа донорами стали 89 человек.
Они сдали около 40 литров крови. Доноры получили право на денежную компенсацию и два выходных дня.
Поделиться кровью и ее компонентами может каждый здоровый совершеннолетний человек. На сайте «Я донор» работает «Донорский светофор», показывающий необходимость в группах крови. В настоящее время существует потребность в крови первой и третьей групп с отрицательным резус-фактором.
В Благовещенске станция переливания принимает доноров с понедельника по пятницу с 8:00 до 11:30 по адресу: улица Театральная, 29. При себе кандидату в доноры необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
По данным анализа федеральной статистической отчетности Амурской областной станции переливания крови, общее число доноров в Амурской области в 2018 году составило 8 996, из них 62 % – доноры, сдающие кровь безвозмездно.
В 2018 году количество доноров из числа жителей Благовещенска возросло и составило 5 970, или 66,4 % от общего числа доноров Амурской области, из них безвозмездных – 5 570 (93,3 %).
За год в регионе проведено 17 916 крово-плазмодач, из них в Благовещенске – 13 183, что составляет 73,6 % от общего числа. Всего заготовлено консервированной крови 10 644 литра, в том числе в Благовещенске – 8 220,8 (77,2 %). Выполнено 23 465 трансфузий компонентов крови, в том числе в областном центре – 14 793, или 63 %. Перелито 6 357 литров компонентов крови, из них – 4 035 литров (63,5 %) в Благовещенске.
Количество пациентов, получивших трансфузии компонентов крови, составило 5 466, в том числе в учреждениях здравоохранения Благовещенска – 3 366, что составляет 61,6 %.
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