Стала известна дата открытия фермерской ярмарки в Благовещенске

Ярмарка рассчитана на 60 торговых мест, разделенных по зонам. Посетители смогут найти на прилавках свежее мясо, птицу, рыбу, яйца, консервированные продукты, дикоросы, ягоды, выпечку, кондитерские изделия, молоко.

«Мы постарались сделать так, чтобы амурские фермеры сами продавали свою же продукцию. Например, если это овощи, то от фермера Иннокентия Баглаева из села Новотроицкое, если колбасы – то от предпринимателя Вячеслава Долинского из Гродекова. За несколько месяцев подготовки у нас уже родились новые торговые марки, например "Самбуровские коптильни"», – цитирует пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области управляющую ярмарки Наталью Легенкину.

Кроме свежих продуктов, посетителям предложат и другие товары. Так, староверы из Свободненского района, помимо фирменного сыра, обещали привезти изделия с уникальной ручной вышивкой, придуманной главой рода.

Отмечается, что ярмарка станет не только местом, где можно приобрести продукцию амурских производителей. Это «деревенский уголок», оформленный в русском народном стиле, где можно прогуляться и сфотографироваться на фоне сельских пейзажей.

В день открытия посетителей угостят заварными имбирными пряниками с начинкой и символикой ярмарки.

Открытие новой ярмарки состоится 15 июня на территории гипермаркета «Самбери». Начало мероприятия – в 12:00.

Ранее Амур.инфо сообщало, что, скорее всего, в этом году в Благовещенске на площади Ленина не будет традиционной сельхозярмарки. Также сообщалось о закрытии «Фермерского дома» – торговых помещений, расположенных в Благовещенске по адресу: улица Шевченко, 12. Там амурские фермеры продавали свою продукцию с 2015 года.