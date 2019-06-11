В благовещенской студии танца Traffic появилась студия для родителей

В студии современного танца Traffic Благовещенска появился самостоятельный коллектив – студия Traffic family dance. В ней занимаются мамы воспитанников. Родительский Traffic приступил к полноценным занятиям несколько месяцев назад, а готовый номер представил на отчетном концерте детской студии «Выпускники: часть 3».

Студии – 10 лет, и это всего третий выпуск. Если в прошлом году детский коллектив покинули несколько человек, то в этот раз студия выпустила лишь двух мальчиков – Романа Рукосуева и Станислава Василенко. Для них сняли фильм про детство, который также показали на концерте. Впрочем, покинув детский Traffic, танцоры были приняты во взрослый коллектив.

Отчетный концерт «Выпускники: часть 3», в отличие от прошлых тематических, был нейтральным и посвящен ученикам.

«В этом году мы впервые провели конкурс в коллективе "Я – хореограф", дети сами делали постановки. Номер победителей был показан на концерте», – рассказала художественный руководитель Traffic Елена Соловьева.

Второй год подряд особенностью отчетного концерта стал номер танцующих мам. В этот раз они выступали как самостоятельный коллектив – Traffic family dance. Мамы представили стилизованный народный танец.

«Тогда мы хотели сделать подарок мамам и поставили номер "Мэри Поппинс". Но мамы так загорелись, что решили продолжать. Чтобы не стоять в коридорах, пока дети занимаются, мамы в это время тренируются тоже. Это полноценный курс с занятиями по хореографии и силовыми тренажами, они длятся чуть больше полугода», – говорит Елена Соловьева.

Отчетный концерт прошел, но работа еще не закончена. Впереди концерт, посвященный Дню России. Затем – каникулы до сентября.

Уже стартовал новый набор, принимаются дети от 3 лет. Контакты размещены на сайте ОКЦ, а также в аккаунтах студии современного танца Traffic в соцсетях.

Подробности и большое количество фотографий с отчетного концерта – в материале Натальи Наделяевой в рубрике «Культпросвет».