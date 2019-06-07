Анна Воробьева

Тема: просветительская работа в Ботаническом саду

– Здравствуйте. Много ли вы знаете в Благовещенске мест, куда можно поехать, чтобы увидеть редкие, уникальные растения? Совсем недавно в социальных сетях, в Инстаграм появился аккаунт учреждения, куда теперь, оказывается, можно попасть небольшой организованной группой. Где совсем недавно прошел день открытых дверей. Это филиал ботанического сада Института Дальневосточного отделения Российской академии наук. Это амурский филиал, которому в этом году исполняется 25 лет. Вот об этом замечательном научном учреждении мы сегодня поговорим с заместителем директора по научной работе Ботанического сада Дальневосточного отделения Российской академией наук Анной Воробьевой. Здравствуйте, Анна Николаевна.

– Здравствуйте.

– Так долго я вас представляла, и мне кажется, даже несколько восторженно, потому что сама была очень удивлена и рада, что к вам можно наконец-то попасть. Почему так долго вы были в тени, и что сподвигло выйти из тени? Юбилейный год ботанического сада?

– Да, конечно, в первую очередь нас сподвигли на открытие дверей именно юбилейные мероприятия. Ботанический сад действительно долгое время не был известен в городе Благовещенске, так как это научно-исследовательское учреждение, в первую очередь, и занимающееся научной работой. Ну, и во-вторых, у нас очень трудная история становления, так как у нас достаточно долгое время не было своих помещений, не было своей территории. И в 2007 году мы получили участок в 12 гектаров на станции Широтной. Ее передал нам Амурский научный центр. С тех пор мы начали там активно строиться. И в этом году эту площадку, городскую, как мы ее называем, мы открыли для посетителей города Благовещенска. И в честь юбилейных мероприятий мы сделали такие масштабные экскурсии. Это день открытых дверей, когда можно было прийти бесплатно любому человеку с города. И правда, большой был отклик, почти 400 человек за два дня пришли.

– Это было два дня?

– Два дня. Мы делали в пятницу-субботу. Потому что пятница – это было вечернее время, не все могли приехать, и мы решили еще и субботу прихватить. И несмотря на такие скверные погодные условия, было очень холодно, была активность в разы выше, чем было в пятницу. Плюс «сарафанное радио» работает очень хорошо.

– Конечно, люди приехали в пятницу и сказали «быстренько там все собирайтесь в субботу, там так интересно». А что там у вас интересного? Вот я смотрю фотографии, это как раз со дня открытых дверей, пятница, судя по неплохой погоде.

– Да, это пятница.

– И фонтан, я смотрю, работает, и чай люди из самовара пьют. Это, наверное в честь дня открытых дверей. А вообще что интересного у вас есть?

– На нашей территории на данный момент созданы уже экспозиционные участки, где можно ознакомиться с растениями, выращенными на территории ботанического сада. Это уникальные растения разных природно-климатических зон. Это представители североамериканского континента, Европы, Сибири, Урала, Дальнего Востока, более южных районов, более северных районов нашей области. Конечно, в основном это дальневосточные виды, но так как мы ботанический сад, то упор при выращивании делается на декоративные деревья, кустарники. Хотя есть у нас представители и плодовых, и комнатных, но это в основном открытого грунта. Все спрашивают оранжерею – оранжереи нет. Это очень дорогостоящее мероприятие, и у нас пока нет возможности это организовать. И что еще посмотреть? Это большие, уже созданные уникальные экспозиции. Например, в прошлом году была закончена семиметровая скала, созданная как научный проект для выращивания редких видов папоротников, которые переносили из зоны затопления Нижне-Бурейской ГЭС. Но в то же время это красивый арт-объект возле которого...

– Так вот куда ушли все те растения из зоны затопления? Они ушли к вам. А зимой-то что вы делаете?

– Большая часть работы на открытом участке начинается с апреля и заканчивается в октябре. Остальное время мы работаем именно как научно-исследовательское учреждение. Научные сотрудники занимаются обработкой материалов, которые они получили в полевой сезон, написанием научных статей, работ. Мы занимаемся экологическим просвещением, активно работаем с населением. С прошлого года мы стали предлагать населению кроме экскурсий стандартных мастер-классы различного типа, а также обучающие занятия для школьников, дошкольников, пенсионеров и так далее.

– То есть, к вам можно и зимой прийти, приехать на какую-то интересную беседу, на мастер-классы. Что на мастер-классах? Вы учите, как нужно рассаживать растения, как за ними ухаживать?

– Такой мастер-класс только для садоводов-любителей предусмотрен. Все остальное – это более популяризационные знания, которые мы пытаемся распространить. Есть такое понятие интерпретация, то есть перенесение научных знаний на более доступный, популярный язык. И мастер-классы наши организованы таким образом, чтобы какой-то элемент обучающий представить в очень доступной форме. Например, один мастер-класс у нас посвящен чайным и травяным сборам. Так мы знакомим людей с лекарственными растениями Амурской области. Мы эти растения трогаем, нюхаем, завариваем чай, пробуем, составляем разные композиции. Все уходят довольные со своими пакетиками чая, которые можно дома не только попить, но и полечиться. Еще есть один мастер-класс, который посвящен занятиям, в основном с детскими группами. Он связан с созданием открыток и закладок из природных материалов. Все то, что обычно люди срезают и выбрасывают: листики, шишки, веточки. мы показываем как из этого можно создать красивые картины. Учим детей бережно относиться к природе. Также у нас есть мастер-класс, который посвящен растительным красителям. Обычно его любим проводить перед Пасхой. Все любят красить яйца, все знают луковую шелуху и собственно все остальное у нас – это химические красители.

– Нет, свеклу еще знаем.

– Да, хотя у нас есть и краснокочанная капуста. Но у нас оказывается есть еще больше двадцати видов растений наших природных аборигенных, которые тоже имеют свойство окрашивать. И мы о таких растениях рассказываем и показываем, как можно скорлупу яичную ими красить, какие получаются оттенки. И люди также эти яйца могут забирать домой.

– Мне кажется, что у вас там научный потенциал, научные сотрудники, они на все руки мастера, что называется. А вообще, сколько работает сотрудников и какие у вас там ученые степени? Потому что в таком учреждении же не может быть иначе?

– Конечно. Штат на сегодняшний день составляет 35 человек, 18 из которых – это научные сотрудники, большая часть, 13 человек – это кандидаты наук. Доктора наук у нас, к сожалению не стало. Два года назад наш ведущий специалист по ботанике Валентина Михайловна Старченко ушла из жизни, но, тем не менее, есть молодой потенциал, который активно пишет диссертационные работы и защищаются, у нас еще две девушки на подходе, как мы говорим. И мы взращиваем свои кадры самостоятельно. Почему мы собственно начали более активно с населением работать, потому что до этого научная площадка ботанического сада была открыта для вузов города, для того, чтобы проходить производственные практики, учебные практики, занятия...

– Я так думаю, что с ДальГАУ вы очень тесно работали.

– Да, и с педагогическим университетом, вот эти два вуза.

– Ну да, там биологи, географы.

– Да, но мы поняли, что студентов образовывать мало. Нужно начинать гораздо с раннего возраста для того, чтобы взрастить себе кадры.

– Ну так в школе отменили даже такой предмет как экология, о чем говорить. Конечно сейчас на сегодняшний день только те просвещенные кадры, которые вы готовите, могут факультативно теперь давать эти знания школьникам.

– Да, поэтому мы работаем активно с Институтом развития образования в нашем городе. Для учителей наших школ области мы проводим занятия, как с детьми, как они должны тот или иной вопрос, гербарное дело мы часто разбираем, экскурсионное дело.

– Так я не поняла, вы занимаетесь серьезной научной работой и при всем при этом вы еще проводите мастер-классы, вы еще работаете со школьниками, с дошкольниками наверняка.

– Да.

– А это же определенные методики.

– Конечно.

– Вы зачем за это все беретесь?

– Зачем беремся? Изначально для того, чтобы население было экологически грамотным нужно его воспитать. Чтобы воспитать, нужно показать место, где можно это все увидеть глазами. Как относясь бережно к природе можно получить красоту. Ту картинку, которую все хотят видеть вокруг каждого дома. И, конечно, получается, что в какой-то мере у нас не хватает кадрового состава для того, чтобы покрыть большое количество направлений, которые мы взвалили на свои плечи. Но у нас есть хороший плюс. Все сотрудники, которые работают в Ботаническом саду, это выходцы либо педагогического университета, поэтому педагоги, которые умеют воспитывать...

– Энтузиасты, соответственно.

– Конечно. ...либо это Дальневосточный аграрный университет. Это те, кто знают растения очень хорошо, не по наслышке, а вышли, так сказать с поля. И поэтому у нас каждый сотрудник, я бы сказала, работает на пределе своих возможностей.

– Да и на вес золота, я так понимаю. Самое главное, сейчас, наверняка, люди будут спрашивать, как к вам попасть. Вы есть в Инстаграм, уже можно смотреть. Многие садоводы-любители, которые уже такого возраста, что у них вряд ли есть Инстаграм, как они найдут информацию? Когда к вам можно приехать?

– Основная информация, которую мы размещаем – это наш сайт. Это площадка, на которой появляются, в первую очередь, все объявления и новости. Второе, где дублируется информация – это две из соцсетей: это «Одноклассники» и Инстаграм – это для более продвинутого поколения. Для тех, кто не имеет доступа, работает очень хорошо «сарафанное радио», группы...

– Группы WhatsUpp же сейчас есть, точно.

– Группы WhatsUpp , да. Плюс автобусные остановки – это очень хорошее место, где регулярно встречаются наши сотрудники, едущие с работы домой, с нашими потенциальными клиентами, которым рассказывается о том, что у нас проходит, где. Ну, и сейчас начала уже работать просто народная реклама, как я говорю «сарафанное радио». Когда кто-то был, кто-то рассказал. Мы в этом году вышли на День города в составе народного музея на площадь Ленина и активно о себе заявляли.

– Да, я видела, что очень много народа было возле вашего стенда. Спасибо большое, Анна Николаевна. Я понимаю, что вопросов было бы еще очень много, рассказывать вы можете тоже очень много, а время нашей программы уже закончилось. Сегодня мы очень интересную беседу вели с Анной Николаевной Воробьевой, заместителем директора по научной работе Ботанического сада Дальневосточного отделения Российской академии наук. Мы говорили просто, мне кажется, о подвижнической работе, простите за тавтологию, работников этого учреждения. Я желаю вам всем хорошего лета и обязательно посетить этот Ботанический сад. Это действительно красивое место. Это были «Простые вопросы». Всего доброго. До свидания.