Игорь Темнюк

Купальный сезон

– Здравствуйте. В Приамурье, наконец, пришло настоящее лето. Открывается купальный сезон. Буквально несколько дней назад даже губернатор Приамурья выложил пост в своем инстаграме с подписью «не дело при нашем жарком коротком лете не иметь возможности искупаться». Уверен, с ним абсолютно согласен начальник городского управления по делам ГО и ЧС Игорь Дмитриевич Темнюк. Игорь Дмитриевич, здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Игорь Дмитриевич, погода замечательная. Может, искупнемся пойдем?

– Погода установилась. Долгое время не было хорошей погоды, в настоящее время она радует. Но радует не всех, к сожалению. Проблема сейчас с открытием мест массового отдыха на реках Амур и Зея. Была проведена большая работа администрацией города, были проведены заседания КЧС, на которых были поставлен задачи по подготовке мест массового отдыха. В это году открыто на одно место больше.

– Сколько всего?

– 8 мест массового отдыха, в прошлом году было 7. Показал анализ спасенных, гибели людей на воде, что Амурскую, 1 надо включать в перечень мест, где много людей отдыхает, оно пользуется спросом. В этом году поставили спасательный пост, там оборудуется место массового отдыха.

– Что значит «подготовка мест отдыха»?

– Мы занимается подготовкой безопасности мест. Мы набираем матросов-спасателей – в этом году 32 набрали. Это из числа студентов, школьников, достигших 18 лет.

– Мужчины?

– Есть и девочки. Это очень приятно.

– Эти спасатели проходят обучение?

– Да, в Учебно-методическом центре министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности они проходят обучение двухдневное: теория и практика, у них принимают практически зачет в бассейне – как они умеют плавать, как они умеют спасать. Их обучают оказанию доврачебной помощи. Мы их обучили, приняли экзамены, и с 1 июня они несут дежурство. К 10 часам они заступают и до 20-21 часа они дежурят.

– Сколько всего спасателей?

– На каждый пост два спасателя. 8 постов, дежурят 16 спасателей одновременно. И плюс на воде у нас постоянно дежурят два водолаза-спасателя. Они занимаются патрулированием участка на Зее, моста, устья, где впадает Зея в Амур. И в связи с усложнившейся обстановкой на набережной реки Амур привлекаем их к дежурству на реке Амур в районе Калинина.

– Мальчишки прыгают в воду прямо перед катерами, теплоходами прогулочными. Как решается эта проблема?

– Набережная у нас красивая. Но к сожалению не все родители обращают внимание. Сейчас каникулы идут летние. Многие дети остаются без присмотра. Особенно в возрасте от 12 до 15 лет. Когда они уже вроде взрослые, и родители считают, что можно отпускать везде. Но эти дети собираются в компании и ныряют на реке Амур. Это в основном переулок святителя Иннокентия. В промежутке от Амурской, 1 до Калинина,1 мы усилили дежурство. «Амурассо» помогает, где у них причалы.

– То есть, в Амуре вообще нельзя?

– Плавать в наших реках я вообще не рекомендовал бы. Зайти, окунуться – да. Почему мы не открываем пляжи? Официально у нас числятся «места массового отдыха людей у воды». Везде мы выставляем аншлаги «купаться запрещено». Несмотря на это мы обследуем дно, выставляем спасателей, потому что понимаем, что человека не удержишь. Реки очень опасные в плане рельефа дна, а самая большая проблема – это течение. По законодательству если течение выше 2 метров в секунду пляж мы открыть не можем. Течение у нас 3-4 метра в секунду и более.

– Можно ли как-то огородить, преградить течение?

– При приезде министра по развитию Дальнего Востока губернатор задал вопрос об оказании помощи в создании городского пляжа на реке Амур. Я думаю, что этот губернатор исполнит мечту жителей города. Думаю, совместно с администрацией города будет построен этот пляж. Сегодня даже в поселке Моховая падь на Буяновском ключе, где мы организуем место отдыха людей глубина очень большая, а температура воды низкая. Поэтому тоже только дежурить спасателям. Мы буевые зоны ставим, глубина до 2 метров, где можно зайти и более менее безопасно купаться.

– 21 официальный пляж в области – это, конечно, крайне мало. С этим трудно не согласиться. Как вы считаете, сколько нужно на сегодняшний день пляжей в Благовещенске?

– Я считаю, что в городе должен быть один полноценный городской пляж. Мы провели анализ: все крупные города, которые на реках находятся, имеют полноценный городской пляж. А зоны массового отдыха людей – мы будем продолжать дежурить несмотря на пляж. Это только для того, чтобы обеспечить безопасность людей, где-то спасти. По прошлом году 6 человек утонуло, к сожалению, из них трое детей, и 16 человек спасены. Никто из утонувших не утонул там, где были организованы места массового отдыха. Это самостоятельное купание. Одна девочка утонула в 5 утра – с молодым человеком купалась. Маленькая девочка 2002 года рождения в районе переулка Связного, 1 с детьми пошла. Каким-то образом оказалась в воде без присмотра. Такие ситуации приводят к жутким, трагическим последствиям.

– Только ли на реках у нас есть официальные места отдыха? Или озера тоже включены?

– Первое Владимирское озеро – дежурят матросы-спасатели. Также два человека. И Моховая падь, Буянов ключ.

– Чигири?

– Это уже Благовещенский район. Там они тоже организовывают.

– Стимулируете вы как-то следить за состоянием пляжа? В прошлом году в начале лета – чистый аккуратный пляж. Приезжаем в августе – везде куча мусора.

– Было издано постановление мэра города, в котором определены юридические лица, закрепленные за местами отдыха, которые наводят порядок. В частности, по городу Благовещенску это управление ЖКХ. Оно заключает договор на уборку и вывоз мусора, ставятся контейнера. На реке Амур ежедневно мусор вывозится, а на остальных участках – через день. Там меньше людей. Управление ЖКХ выставляет раздевалки и контейнера для мусора. За безопасностью следит управление по делам ГО и ЧС.

– Давайте обратимся к жителям. Как им обезопасить себя, своих близких, детей? Куда идти – давайте перечисли эти восемь зон отдыха? И что им делать?

– Действуют восемь мест. Мы их полностью открыли, несмотря на погодные условия, которые мешали. На реке Амур это места в районе Артиллерийской, Мухина,1, переулок Уралова. Обследовано дно, стоят посты, раздевалки выставлены. Места, где люди могут отдыхать и имеют возможность окунуться в воде. По реке Зея: это поселок Зазейский, полноценная зона отдыха сделана арендаторами, переулок Связной, Амурская, 1 и поселке Белогорье. За городом это Буяновский ключ, поселок Моховая падь и первое Владимирское озеро. В первую очередь, рекомендую отдыхать там, где организованы места массового отдыха. Там наиболее безопасные места. Конечно, полностью гарантировать безопасность невозможно. Дело в том, что у нас реки поднимаются. Может оказаться и бревно в воде. Поэтому человек должен, зайдя в воду, убедиться, что ничего ему не мешает.

– Если что-то происходит, ты плывешь и понимаешь, что что-то пошло не так – как подать сигнал спасателям?

– Голосом, конечно. Окружающие услышат, спасатели услышат. И будет по возможности максимально оказана помощь. Если вы порезали ногу, вы можете обратиться к спасателям. У них есть аптечка. И они могут вызвать врача, оказать первую помощь.

– Дай бог, чтобы в 2019 году не было никаких событий и самое главное, чтобы не было людей, которые тонут. Игорь Темнюк, начальник городского управления по делам ГО и ЧС был у нас сегодня. Берегите себя, друзья. Купайтесь аккуратно. Всем хорошего отдыха.