Елена Морева@|@Татьяна Гудзовская

Тема: благотворительный телемарафон "Крылья"

– 15 июня в шестой раз пройдет благотворительный марафон «Крылья». В этот раз мы будем собирать средства для помощи четырехлетнему Максиму Румаку и детям, которые нуждаются в кинезитерапии. Как будет проходить марафон в этом году? Мы сегодня поговорим с гостями. Исполнительный директор «Альфа-канала» Елена Морева, здравствуйте.

Е.М.: – Здравствуйте.

– И член попечительского совета амурского отделения Российского детского фонда Татьяна Гудзовская. Добрый день.

Т.Г.: – Здравствуйте.

– Начнем с истории Максима. Телеканал долго следил за ней. И вот мальчик стал героем телемарафона.

Е.М.: – Мальчик родился совсем здоровым, но в полгодика у него была выявлена высокая температура, и она постоянно держалась. Врачи не могли точно поставить диагноз. Они обратились в Санкт-Петербург, в неврологический центр. И там им поставили диагноз, что у него фокальная структурная эпилепсия. Мальчик уже проходил обследование, его ждут 4 августа на лечение и дальнейшее дообследование.

– Пришел вызов, врачи взялись.

Е.М.: – Да, врачи взялись, чтобы помочь мальчику. Для этого необходима определенная сумма. Семья должна будет оплатить за 16 дней пребывания ребенка, за курс лечения 218 450 рублей.

– Как выбор этот происходил?

Е.М.: – На данный момент кому нужна оперативно помощь. Этот ребенок 4 августа должен оказаться в этом центре. Поэтому пал выбор, и этого ребенка взяли в благотворительный телемарафон «Крылья».

– По кинезитерапии. Такое направление, уже несколько лет взято под крылья марафона. Какому количеству детей удается помочь каждый год?

Т.Г.: – Можно уже подвести небольшие итоги. Марафон проходил успешно пять лет. За это время удалось собрать в рамках телемарафона 3,2 миллиона рублей. Из них 2,2 миллиона рублей было потрачено на кинезитерапию. И 1 миллион – на адресную помощь, как собирают для Романа в этом году, на организацию помощи в лечении за пределами области. За эти годы была оказана помощь 160 детям с диагнозом ДЦП и были проведены курсы кинезитерапии.

– Что собой представляет этот метод лечения?

Т. Г.: – «Кинезио» – «движение», «терапия» – это «лечение». Это определенная методика, когда врач с помощью массажа и движения расслабляет мышцы, которые находятся в напряжении у ребенка.

– Что свойственно при ДЦП.

Т.Г.: – И таким образом происходит облегчение симптомов у многих. Многие дети проходят программу уже неоднократно. Естественно, родители ждут этого, они видят эффект и результат.

– У вас есть примеры конкретные.

Т.Г.: – Конечно. Хотелось бы подробно рассказать по 2018 году. В рамках телемарафона было собрано 632 тысячи рублей. Из них 368 тысяч было потрачено на программу кинезитерапии. После того, как мы получили определенную сумму, мы проводим мониторинг медицинских учреждений, кто предложит лучшую цену. Если в начале пути было одно предложение и не было конкурентов, то в прошлом году была уже конкуренция. И были выставлены детским фондом требования, что мы должны уложить в эту сумму. Потому что программу реабилитации должны пройти 32 ребенка. Исходя из этой суммы, курс на человека обошелся в 11 500 рублей. Было это все на базе детской городской больницы. Можно сказать им огромнейшее спасибо. Потому что помимо непосредственно кинезитерапии, дети одновременно проходили плановую диспансеризацию, получали физиолечение, дополнительные какие-то меры. Это было гораздо более эффективно. И принесло гораздо больше пользы детям. После того, как была утверждена цена и определено количество детей, детский фонд выходит на органы соцзащиты в районах. Например, в этом году была семья из Ивановки, в которой вообще не знали, что существует такой метод, как кинезитерапия. Там два мальчика-двойняшки. Они попали в группу. Папа приходил счастливый, воодушевленный. Конечно же, они ждут.

– Они и в прошлом году проходили?

Т.Г.: – Да. Они увидели результат.

Е.М. – Самое главное, что был большой результат.

Т.Г.: – И сказать нужно, что это количество, 32 человека, ограничено средствами. Если получится средств собрать больше, то гораздо большее количество детей смогут попасть на эту программу. Это было бы здорово.

– А в эту группу отбор как происходит? Это органы соцзащиты как-то участвуют в этом?

– Т.Г.: – По крайней мере, в 2018 году: органы соцзащиты подают в детский фонд списки детей-инвалидов. И дальше уже идет отбор. С каждой семьей проводится индивидуальная работа, беседа. Выясняются все обстоятельства.

– Вы участвуете в этом?

Е.М.: – Детский фонд – конечно же.

Т.Г.: – Распределением средств и организацией всего этого мероприятия занимается именно детский фонд.

– Я хочу поговорить об организации телемарафона как такового. Обычно это происходит следующим образом: работает студия прямого эфира, приходят гости и работают площадки по сбору средств. И еще есть смс.

Е.М.: – Ввели в прошлом году благодаря Татьяне, сделали короткий номер 3434, на который в течение года люди присылали средства. Есть технические ограничения по поводу этого короткого номера. Очень много возвратов получается.

Т.Г.: – Можно я еще немного вернусь? Сумма была собрана большая. Но нужно большую благодарность также объявить «Альфа-каналу», потому что большую часть денег принесли гости студии. Мы, конечно же, не отказываемся ни от чьей помощи. Вклад каждого человека важен. Для этого мы создали такую возможность, подключили короткий номер, на который с помощью смс можно отправить свое пожертвование. Кроме того, на сайте Амурского детского фонда есть форма, с помощью которой можно отправить деньги с карты на «Яндекс-кошелек», который привязан к официальному расчетном счету детского фонда. Все деньги поступают только на счет детского фонда. Поэтому обращаемся ко всем: можно прийти в студию.

– Еще можно заявку как-то оставить.

Е.М.: – Можно позвонить в редакцию «Альфа-канала» и сказать «хочу участвовать». Мы предложим разные варианты – либо от организации представитель приходит к нам в студию и делает свое пожертвование, участвует в прямом эфире, либо сейчас у нас будет работать открытая студия на ротонде. Прямой эфир с 16:00 до 17:00 15 июня на ротонде будет работать открытая студия. Наши точки будут работать в торговых центрах. Это «Острова», «Флагман» («Самбери») и в «Перекрестке». Будут стоять волонтеры с красными ящиками, на которых будут наклеен наш логотип «Благотворительный телемарафон «Крылья» и будут раздавать листовки. Не проходите мимо и, будьте добры, опускайте, пожалуйста, хотя бы 10 рублей, 5 рублей. Но сделайте свой вклад в лечение этих деток. Также у нас будет проходить программа на ротонде. Она начнется в 15:00 и до 18:00. Там будут игровые зоны и для детей, и для взрослых. Также будет концертная программа двух рок-групп – с 17 до 18 состоится их выступление. Будет впервые интересная практика в открытой студии, которой могут поучаствовать как предприниматели, так и любой житель, который сделает пожертвование. И, конечно же, работа телемарафона будет проходить в студии на Шимановского, 27. Коллектив телеканала будет работать в этот день полностью бесплатно. Ребята откликнулись на отзывы и каждый год работают в этот день бесплатно для того, чтобы помочь детям. Призываю вас оказать помощь и не проходить мимо, не быть равнодушными. Потому что ваша помощь нужна этим детям.

– Более подробно, если что-то пропустили, можно будет узнать на сайте amur.info, в эфире телекомпании «Альфа-канал» мы будем еще неоднократно освещать, делать анонсы в инстаграм-аккаунтах «Альфа-канала», «Амур.инфо» и амурского отделения Российского детского фонда. А я напоминаю, что 15 июня в шестой раз пройдет благотворительный телемарафон «Крылья». Мы будем помогать четырехлетнему Максиму Румаку и деткам, которым необходима кинезитерапия. Сегодня об этом мы говорили с представителями организаторов: исполнительный директор компании «Альфа-канал» Елена Морева и Татьяна Гудзовская – член попечительского совета амурского отделения Российского детского фонда. Спасибо.