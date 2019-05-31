Тема: приют для мам, попавших в сложную жизненную ситуацию

– Здравствуйте. В Благовещенске хотят создать «Мамин дом». Это такой кризисный центр, куда могут прийти молодые мамы или будущие мамы, которые попали в трудную жизненную ситуацию. У нас сегодня в студии идейный вдохновитель создания «Маминого дома» в Благовещенске Эльвира Юркевич. Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Эльвира, конечно же, первый вопрос, который всегда задают благотворителям, меценатам, людям, которые не равнодушны к той или иной ситуации в обществе: зачем вам это надо, и почему пришла такая идея?

– Идея вынашивается очень давно. После того, как мы посетили на Сахалине такой дом дл-я женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию, мы стали более уверены, что такой дом нужен здесь, в Амурской области. Я очень много лет работаю с социальными семьями, с социальными мамочками, и мы видим действительно проблемы, которые есть в нашем обществе. Проблемы отказа от новорожденных в роддомах. Зачастую мамочке просто некуда идти с этим ребенком. Дальше: домашнее насилие. Очень много девушек, женщин терпят домашнее насилие из-за того, что им некуда элементарно уйти с ребенком. А потом мы знаем, как эти случаи заканчиваются не очень хорошо. Недавний случай я вспоминаю, когда в детском саду убили женщину, хотя, может быть, все можно было бы изменить, если бы было, куда уйти с ребенком. Поэтому мы начали задумываться о том, куда обращаться таким женщинам. Сейчас у нас есть «Доброта», но есть потребность, не все туда могут обратиться.

– Эльвира, вы все время говорите «мы». «Мы» – это кто?

– Меня поддерживает мой супруг, мои подписчики в Инстаграме. Очень много людей.

– Это абсолютно добровольное, волонтерское движение? Не общественная организация?

– У меня есть общественная организация, у меня есть благотворительный фонд «Открытая ладонь». Так как я руковожу этим фондом и полностью им я занимаюсь, и идея вся мне пришла, я ей полностью занимаюсь. Поддерживает меня супруг в каких-то вопросах и неравнодушные люди. Даже когда я высказалась в своем Инстаграме о том, что хочу сделать такой приют. И после выхода статьи на «Амур.инфо» очень много девушек мне писали в Direct в Инстаграме, рассказывала свои истории. Я была очень тронута, я даже плакала. Они говорили о том, что такое действительно надо. Кто-то рассказывал свои истории. Девочки попросили остаться анонимными. И они мне рассказывали истории о том, что кому-то по какой-то причине пришлось отказаться от ребенка. Если бы в то время, когда они попали в такую ситуацию, был бы такой дом, когда они могли прийти, все бы было абсолютно по-другому.

– Как вы предполагаете, сотрудничество с властью будет или нет? И дальнейшее? Это же тяжелый, материально затратный проект.

– Сейчас у нас самое главное и основное – это помещение. Мы написали обращение в Минимущества. Нам пришел ответ вчера. Нам готовы предоставить помещение в селе Волково, амбулатория. Это часть бывшего стационара. Мы сегодня поехали как раз осматривать.

– Это самые свежие новости?

– Да, это самые свежие. Мы только что вернулись из села Волково. Что я хочу сказать. Ладно, мы бы потянули какой-то экономремонт, вложили бы свои собственные деньги. Но там помещение требует капитального ремонта. Там нужно полностью вскрывать и ремонтировать крышу.

– А с администрацией района вы как-то взаимодействовали?

– Нет еще.

– Вы только посмотрели помещение?

– Да. Мы написали в Минимущества, получается, это помещение находится на балансе у здравоохранения. И мы сейчас в замешательстве.

– Вы же понимали, что вам не предоставят трехэтажный коттедж.

– А нам и не нужен трехэтажный коттедж. Мы даже готовы это помещение взять в таком виде.

– Все-таки готовы?

– Да. Лишь бы там была крыша. Если бы там была отремонтирована крыша, дальше весь ремонт мы бы готовы делать. У нас есть люди, которые говорят «мы придем с вами вместе и красить, и белить». Да, мы сделаем. Дальше мы пишем гранты. У нас сейчас стартует вторая волна президентских грантов, куда мы будем подавать заявку. Далее, мы подали заявку в Фонд Тимченко, который поддерживает социальные проекты, отправили буквально совсем недавно. И я подала заявку на «Добровольцы России» от своего имени.

– Это Фонд «Отрытая ладонь» имеется в виду?

– Да, потому что от физического лица я не могу подать. А дальше посмотрим, как будут развиваться события. Если мы выиграем какие-то гранты, это нам даст хотя бы оборудовать «Мамин дом». Далее, как содержать. Будет обязательно управляющий, которому мы будем платить зарплату. Я сама готова лично платить зарплату. Потому что чисто физически я там сама не смогу находиться постоянно. У меня есть и своя работа, и дети, и свои дела еще помимо этого. Поэтому в любом случае это будет управляющий, который будет за всем этим следить. По примеру сахалинских коллег у нас есть реестр поставщиков социально полезных услуг в министерстве социальной защиты. Когда начинает функционировать данный приют, мы собираем и подаем все документы и идет часть финансирования данного приюта. Как по примеру Сахалина…

– Вы подаете документы в министерство социальной защиты?

– Да, чтоб нас поставили вот в этот реестр поставщиков.

– Чтобы они помогали вам содержать этот приют…

– Да, они нас ставят в реестр поставщиков социально полезных услуг, и далее мы каждый месяц отчитываемся по каждой проживающей там девушке. Есть определенные нормативы – сколько койко-дней, сколько стоят сутки, питание и так далее. И третье, конечно же, поддержка неравнодушных людей. Без волонтеров тут никак. Вещевая помощь была есть и будет. Сейчас очень много вещей нам приносят, которые мы перебираем. Мы же работаем с социальными семьями, социальными мамочками, которым мы сейчас оказываем помощь. С вещевой базой у нас проблем нет. Будем надеяться, что нам будут помогать еще какими-то памперсами…

– По поводу сбора вещей – уже давно понятно, что это один из самых простых способов помочь людям. И у нас уже люди очень хорошо на это откликаются. Самое дорогое сейчас – это время. Находить время, чтобы с кем-то поговорить, кому-то оказать помощь. Где в данном случае вы будете искать специалистов, готовых потратить свое время. Я так понимаю, что люди, оказавшиеся в сложной жизненной сиутации, нуждаются в психологах, может быть, даже в священниках. Кто у нас еще? Медицинские работники. А если больной человек попадает в это заведение? А если какая-то инфекционная болезнь?

– Первое и самое основное – у женщины должны быть документы. Этим будут заниматься наши…

– И юристы, кстати.

– Да. У нас есть некоммерческая организация «Фемида». Это наши очень хорошие друзья. Это юристы профессиональные, которые готовы на безвозмездной основе помогать таким женщинам. Будет оказываться помощь в оформлении документов, потому что не каждая женщина знает, что ей положены какие-то пособия. Мы сейчас прорабатываем с мамочкой, она не знала, что ей по безработице можно получать. Потому что ей никто об этом не сказал. Юристы наши будут заниматься, в первую очередь, вот такими вопросами. Это может быть какой-то вопрос взыскания алиментов. Есть девушки, у которых нет документов: полиса ОМС. Сейчас хотя бы по полису ОМС им должны будут предоставить медицинскую помощь – ей и ребенку. Кстати, плюс Волковской больницы, почему мне еще понравился этот вариант – там сразу амбулатория. В амбулатории есть педиатр, терапевт, гинеколог. Уже будет проще договориться, чтобы малышей там осматривали педиатры. Также у нас есть психологи – девочки, которые готовы работать на безвозмездной основе. Отклик очень большой, и очень много людей после выхода статьи… я даже не считала, сколько людей позвонили…

– Там были действительно очень хорошие комментарии. Меня еще смущает вопрос, когда мы говорим о благотворительности, это такой дискуссионный вопрос: что нужно человеку? Нужно ли ему дать хлеба или рекомендации, как этот хлеб заработать? Эти девочки, которые будут жить в приюте у вас, тоже должны будут делать какие-то шаги. Уже выйдя в большую жизнь, они не будут же там жить вечно.

– Главная цель «Маминого дома» – это социализация. За этот период, который они будут находиться, мы должны будем всеми силами нашей команды сделать так, чтобы женщина социализировалась, чтобы она научилась решать свои проблемы. Понятно, многие думают, что это приют и женщина пришла сюда на все готовое – напоили, накормили, спать уложили.

– Я боюсь, что так думают сами женщины.

– Но на самом деле так не будет. Они должны научиться сами трудиться. У нас было в планах выиграть грант на какие-то швейные машинки, обучить девушек хотя бы элементарному – кройка, шитье. Чтобы девушки шили те же пеленки, постельное белье. Продавать и пускать эти деньги… как у Сахалина – эти деньги копятся. Живут шесть месяцев у них, и они им копят их детское пособие, алименты плюс где-то они заработали. Они им накопили, через шесть месяцев женщина выходит полностью готовой. У нее есть комплект вещей. Они говорят: «она прибегает в одних тапочках и в халатике, а от нас она выходит уже с большим количеством вещей».

– Хотя бы с первым необходимым.

– Мы помогаем ей снять где-то какую-то комнату. И на эти деньги им проплачивают жилье на это время, помогают ребенку устроиться куда-то в садик.

– В общем-то, социальное, юридическое и медицинское сопровождение хотя бы первых лет жизни этого ребенка.

– Да, наша задача не просто помочь – придите к нам, поспите, мы вас покормим. Наша задача – помочь этой мамочке социализироваться, чтобы она от нас вышла полностью готовая, уверенная в своих силах, что она сможет обеспечить, вырастить своего ребенка, чтобы у нее были какие-то навыки. Нам девочки даже звонили, предлагали, говорят «мы научим плести мамочек косы». Может быть, они будут где-то что-то делать.

– Ну да, может быть, курсы парикмахеров, маникюр, педикюр…

– …много людей, которые предлагали, чему они могут обучить данных мамочек.

– Планы грандиозные, планы хорошие. Я так понимаю, первым делом вам надо налаживать общение с властью. Может быть, вам помогут действительно отремонтировать крышу. Скажите, пожалуйста, куда можно обратиться тем, кто хочет вам помочь?

– Моя страница в Инстаграме – Эльвира Юркевич. Все пишите в Direct. Это страница нашего благотворительного фонда «Открытая ладонь». Веду лично я сама, всем отвечаю. И мой телефон указан в статье на «Амур.инфо». По всем вопросам можно звонить.

– Спасибо большое. Я желаю удачи в этом благом деле. Сегодня мы говорили о создании социального учреждения «Мамин дом». Идейный вдохновитель – предприниматель Эльвира Юркевич. Я уверена, что ей помогают волонтеры. Хочу сказать, что Эльвира не первый предприниматель и не первый волонтер в нашей студии. И очень рада, что каждый человек, который приходит и говорит о своей идее, каждого поддерживает очень много людей. Это обнадеживает. Это были «Простые вопросы». Всего вам доброго. До свидания.