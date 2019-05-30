Тема: комната матери и ребенка

– На содержание комнаты матери и ребенка в городском парке нужны деньги на открытие сезона. На 5 месяцев нужно 150 тысяч рублей. На что планируется потратить средства? Востребована ли комната? Расскажет инициатор проекта Татьяна Дурнева. Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Тань, три года назад мы встречались в этой студии, оперировали прогнозными данными: сколько понадобится денег, насколько востребована комната. А сейчас уже есть статистика. Прошло три года. Пользуется ли популярностью данное помещение?

– В этом году третий сезон будет работать комната. Она действительно популярная. Мы не просто так выдумали и решили открыть. Был проведен опрос, по которому было ясно, что эта комната мамам и детям нужна. По статистике журналов в прошлом году посетили комнату 911 человек. За два года уже более тысячи мам с детьми, которые оценили необходимость комфортных условий для материнства, чтобы с ребенком было удобно гулять в городе, чтобы было удобно его покормить, переодеть.

– Это что за журналы? Отзывов и предложений? Или вы просите каждую маму расписаться?

– Мы не просим вообще. У нас в комнате матери и ребенка есть администраторы, и у них есть журнал посещений, где они пишут…

– Что там написано, покажите.

– Время посещения, дата посещения, чтобы мы могли если что скорректировать расписание. На данный момент у нас комната матери и ребенка планируется с двенадцати до восьми часов. Это самое выверенное по журналу, удобное для посещения. И поток в это время более насыщенный.

– И выходные.

– В выходные, конечно. Это ведет администратор. И плюс еще есть книга для предложений. Мы не просим, чтобы девочки что-то там написали. Но уже вторая книга у нас закончилась, девочки сами просят «Дайте, мы напишем благодарность». И там очень трогательные слова девчонки пишут «спасибо, что есть хоть одно место, которое бесплатное, которое чистое, с вежливым обращением, где мы можем просто прийти, от суеты негативной укрыться». Думаю, меня мамы поймут. И у меня такое тоже было, когда ты гуляешь с ребенком, и нужно покормить. Ты садишься на лавочку, скрючиваешься, стараешься закрыться, чтобы тебя не видели.

– Да элементарно от непогоды укрыться.

– Ладно, дождь или ветер. Но когда негатив людской – это намного неприятней.

– Получается, 150 тысяч на 5 месяцев. По одной тысяче в день. Это получается…

– Четыре! Мы июнь, июль, август, сентябрь и в середине октября бы его уже закрываем.

– Все равно – в месяц около 30 тысяч. Это такая зарплата администратора?

– Два администратора, которые работают посменно. Это восьмичасовой день. 30 дней же у нас никто не работает, все равно работают посменно. Мне иногда пишут «вы найдите того, кто будет работать подешевле». Во-первых, я не считаю, что 15 тысяч – это какая-то огромная зарплата за целый месяц. Во-вторых, это люди, которые сидят целый день на улице. Надо про это не забывать. И это те люди, которые… мне действительно повезло найти таких тетушек, как я их называю, которых очень любят девчонки, которые ходят в комнату.

– Они такие гостеприимные.

– Они хорошие, гостеприимные, болеют, всегда помогают мамам где-то коляски подержать. И плюс какие-то расходники: у нас и лампы бактерицидные, периодически воду заказываем, чистящие средства и так далее. Примерно так и выходит – 35 в месяц.

– Татьяна, вы рассчитывали, что когда это проект реализовали, его возьмет на баланс городская администрация, да?

– Честно – да.

– Но не берут.

– Нет.

– Обращались?

– Да, конечно. Письма каждый год.

– Ответ, что нет?

– Письма нам официально приходят, что нет такой возможности. Поэтому для меня единственный выход – привлечь партнеров, какие-то компании, бренды, у которых целевая аудитория – мамы, дети, чтобы им такая коллаборация была интересна. Я хочу пояснить: я не прошу помощи для себя. У нас с мужем достаточно обеспеченная семья. Это общественный проект. Я хочу, чтобы он в идеале был на перспективу на содержании у администрации города. Как и в других регионах.

– Есть такие примеры, что на балансе?

– Москва, Подмосковье. Либо на балансе у парков, у пространств, где находится эта комната. Потому что по идее в городской комфортной среде, в ее стратегии, я много где читала, что такие комнаты закладываются при организации какого-то пространства. Когда у нас планировалось на набережной детская площадка, там по идее должен был быть туалет и комната матери и ребенка. И когда в 2017 году я обращалась с письмом по поводу того, что мы хотим построить и поставить. Я ее планировала как раз на эту детскую площадку.

– Там место, продуваемое всеми ветрами.

– Да. И ответ был мне тогда, письмо это у меня есть. Оно есть и аккаунте в Инстаграме. Ответ с администрации был? Что внешний вид этой площадки уже согласован, и наша комната туда не впишется.

– Там столько пространства вокруг.

– Поэтому нам предложили в горпарке. И мне это место тоже понравилось, оно с зеленью, симпатичное. Тем не менее, там, где детская площадка, все равно комната не появилась. В других регионах как раз такие комфортные объекты заранее спланированы и находятся на балансе у ответственных за это пространств.

– Это правильно, конечно. Бесплатные туалеты, как, например, во Владивостоке. Все смеялись, но на самом деле это очень удобно и правильно. И эти комнаты матери и ребенка…

– Бесплатные. Она у нас бесплатная.

– Вы считаете, что наш город может считаться комфортным? Маломобильное население, люди с ограничениями здоровья, старенькие бабушки, которым нужно пройти несколько метров и посидеть.

– Давайте будем честными, что не все обладают возможностью приобрести автомобиль. И когда мне пишут, что комната – это необязательная вещь, потому что мы можем покормить и в машине. Вы можете, а у кого-то нет машины. Поэтому я за то, чтобы были какие-то объекты, которые рассчитаны на максимальное количество горожан. А лучше – на всех. Для меня, например, городская комфортная среда, про которую все сейчас говорят…

– Модная тема просто.

– Я очень рада, что она такая сейчас модная… Это пространство, которое максимально приспособлено для нужд горожан. Туалеты – это ли не первоочередная необходимость? Поэтому наш город я бы не назвала удобным, комфортным, дружелюбным в плане городской среды. Раньше я реально думала, что это лучший город. И я его очень люблю, потому что он маленький, удобный…

– Но потом вы поехали дальше.

– А когда ты много ездишь, много смотришь, тут начяинает щемить сердце, мне очень обидно за наш регион, за город, за то, что у нас этого нет, что считается в порядке вещей. Это не какое-то суперблаго – бесплатный туалет. А у нас «вам еще бесплатный туалет дай». «Мы же не корейцы», как мне пишут.

– Самое главное: что делать будете? Денег не сегодняшний день нет.

– Есть. 1 июня откроем комнату матери и ребенка, как запланировали, в День защиты детей. Она у нас проработает, дай Бог, весь сезон. У нас есть на июнь-июль, мы нашли. Я не хочу объявлять сбор, для меня это принципиальный момент. Сборы объявляются на более жизненно важные проблемы. Здесь я хочу, чтобы нас услышала администрация города и руководство области, чтобы они нас поддержали. Я уверена, что они нас слышат, но чтобы они придумали какое-то решение. Но пока этого решения нет, я хочу, чтобы у нас был популярны социально ориентированные проекты. На данный момент получилось, что в июне комната будет работать благодаря девушке Анне. Она мама, и она занимается тем, что собирает сумки в роддом. Для нее тема материнства очень актуальна. И она решила поддержать, она партнер комнаты. Июль у нас – сегодня буквально мне передали конвертик с деньгами. И это просто родители, которые попросили их имена не разглашать. В прошлом году у меня так было, что просто люди, которые тоже много ездят, видят, имеют детей и понимают, насколько важно жить в городе, где можно выйти и не бояться, что тебе что-то скажут, что тебе придется себя ограничить. Август-сентябрь – да, пока денег нет. Но я думаю, что откликнутся и после вашей программы. Письмо, которое, пока без ответа от администрации города – я жду от них ответ. В этот раз я им на сайте написала, так вроде как быстрее.

– Официальное обращение.

– Да. Пока ответа нет. Может быть, он будет какой-то положительный.

– Действительно, все за комфортный город. Хочется им гордиться, приводить в пример. И чувствовать себя действительно жителем этого города. Спасибо, Татьяна, за то, что вы пришли, рассказали. Наверное, кто-то откликнется. Мы говорили о том, что в Благовещенске уже 1 июня откроется вновь в новый сезон комната матери и ребенка. Она будет функционировать, но потребуется, конечно, помощь. Если она будет, то это будет, конечно, здорово. Спасибо!



– Спасибо!