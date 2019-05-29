Светлана Засядько

Тема: акция «Судебные приставы – детям»

– С 27 мая по 1 июня на территории Амурской области пройдет акция «Судебные приставы – детям». Ее цель – повышение эффективности сбора алиментных платежей, привлечение внимания общественности к этой проблеме. Сегодня о том, как пройдет акция, поговорим с исполняющим обязанности руководителя управления федеральной службы судебных приставов России по Амурской области. Светлана Владимировна Засядько в студии. Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Что за акция? Она традиционная, ежегодная?

– В рамках акции запланирован ряд мероприятий разной направленности. Начиная от информационных роликов в общественных местах, которые будут направлены на проблематику алиментных платежей. Также запланирована встреча епархии с гражданами в части информационного ресурса: взаимодействие между супругом и супругой, отношение родителей к детям. В рамках этой акции также пройдет экскурсия в здании управления федеральной службы судебных приставов. Помимо этого, пройдут усиленные рейдовые мероприятия, в которых примут участие все структурные подразделения области. В том числе управление, которое понудит должников к выплате алиментов. Наряду с этим служба судебных приставов планирует провести интерактивный прием граждан, которые в режиме онлайн могут получить информацию по тем или иным вопросам, касающимся нарушения прав детей.

– Вы сказали «понудят». Как это происходит?

– Это такие меры, как ограничение выезда за пределы Российской Федерации. На сегодняшний день, если говорить по должникам по алиментным обязательствам, у нас каждый практически должник ограничен в выезде за пределы Российской Федерации.

– Сумма важна?

– Сумма важна. Это задолженность более 10 тысяч рублей.

– В принципе, накопить реально и быстро.

– На сегодняшний день, если должник не работает, расчет задолженности производится на одного ребенка, как раз практически равно этой суме.

– Много должников?

– Да. В 2019 году в службе судебных приставов Приамурья находилось более 10,5 тысячи исполнительных документов по взысканию алиментных платежей.

– Цифра меняется со временем?

– Хочу сказать, что на сегодняшний день идет динамика роста данных документов. В прошлом году по итогам года у нас было более 19 тысяч исполнительных документов, а по итогам 4 месяцев 2019 года уже 10,5.

– Становятся менее платежеспособными или чаще бросают детей?

– Однозначно сказать нельзя. Прежде чем прийти исполнительному листу о взыскании алиментов, мама идет и устанавливает отцовство. Не всегда присуствует расторжение брака. На сегодняшний день есть тенденция, когда люди, живя в гражданском браке, заводят детей, потом расходятся. А ребенка должен содержать каждый родитель в соответствии с Семейным кодексом.

– А как это происходит? Они скрываются?

– 10,5 тысячи – это не значит, что все не платят. Это столько поступило исполнительных документов в службу. В этот период времени у нас более 3 900 документов были направлены на периодические платежи. То есть, родители работают, и исполнительные документы направлены в организацию на удержание с периодических платежей. Соответственно, второй родитель, исходя из дохода, будет получать ту сумму, которую необходимо на содержание ребенка.

– Много ли таких родителей скрываются?

– Много. За 2019 год практически каждый должник, который находился у нас на исполнении, был ограничен в выезде за пределы Российской Федерации. В отношении каждого двенадцатого должника были приняты меры о наложении ареста на имущество, принадлежащее должнику. Каждый семнадцатый подвергнут административной ответственности за неуплату алиментов. И каждый 46-й по итогам четырех месяцев был привлечен к уголовной ответственности. Есть положительная динамика: получив исполнительный лист, мы направляем на периодические платежи, а есть меры понуждения: административная, уголовная ответственность и другие способы, которые находятся в рамках юридического поля.

– Кто чаще всего становится должником по алиментам?

– Если рисовать портрет наших должников, то 75% – это мужчины, 25% – женщины. Если рисовать портрет мужчины, то это мужчина 35-36 лет, как правило, не работающий, но имеющий случайные заработки. Практически каждый второй житель Амурской области имеет транспортное средство. Мужчины управляют им. И боясь лишиться ограничения специального права, как-то пытаются вносить суммы для того, чтобы содержать детей и не образовывать задолженность, которая позволит его лишить водительского удостоверения.

– Если говорить о тех родителях, которые скрываются, совсем недавно вступил в силу закон, когда возможно признать такого родителя безвестно отсутствующим. И ребенку может платиться пенсия по потере кормильца. Есть ли уже такие обращения?

– Да, конечно. Даже в период этого года у нас пять должников в Амурской области признаны безвестно отсутствующими. На сегодняшний день еще шесть заявлений находятся в судах области на рассмотрении. Эта практика стала активно применяться после вступления в силу закона 7 мая 2018 года. За прошлый год у нас было признано 18 должников безвестно отсутствующими. Соответственно, родители этих детей получают пенсии по утере кормильца.

– Если такой родитель объявляется, пенсия прекращается?

– Да. Необходимо будет через суд доказать, что он объявлен, это определение будет отменено, и дальше уже будем взыскивать непосредственно с родителя.

– В рамках акции «Судебные приставы – детям», которая пройдет с 27 мая по 1 июня предусмотрен личный прием граждан.

– 30 мая с 16 до 20 часов в здании Амурской областной библиотеки пройдет интерактивный прием граждан, в рамках которого граждане смогут обратиться к руководству Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области с вопросами, касающимися нарушения прав детей.

– Вы такие приемы проводите ежегодно, наверное, несколько раз в год. Много людей приходят?

– Последний раз такой прием проходил в сентябре 2018 года. Было принято 49 граждан. Им была оперативно оказана помощь, в том числе и юридическая по интересующим вопросам.

– Вы говорили о том, что есть принудительные меры, когда ограничение выезда за границу, ограничение права управления автомобилем. На вашей памяти максимальные суммы задолженности, которые гасились моментально, когда к человеку эти меры принуждения были применены?

– Буквально на прошлой неделе один из должников Благовещенска, имея задолженность 250 тысяч, приобретя путевку во Вьетнам, узнал, что у него имеется задолженность. Буквально на следующий день оплатил всю сумму задолженности по алиментным обязательствам. И уже спокойно отдыхает в азиатской стране.

– Прежде должников размещали на баннерах. Это всегда вызывало определенный резонанс. У нас общество делилось на тех, кто был «за», другие выступали против. Сейчас с этими баннерами какая история?

– На сегодняшний день мы используем другие форматы размещения биометрических данных по должникам, которые объявлены в исполнительный розыск. Мы информируем в средствах массовой информации, бегущая строка бежит. При этом мы активно используем сайты наши, Федеральной службы судебных приставов, где периодически раз в неделю публикуются биометрические данные должников, которые находятся в розыске. Не только на территории Амурской области: к нам обращаются коллеги.

– Семьи иногда говорят о том, что очень длительно производится взыскание, поиск должника, документооборот. Что посоветуете?

– Иногда невзыскание алиментных платежей не означает отсутствие работы со стороны судебного пристава-исполнителя. На сегодняшний день в рамках Десятилетия детства контроль очень серьезный как со стороны директора Федеральной службы судебных приставов, так и со стороны руководства и нашего управления. Мы постоянно мониторим, анализируем работу. Судебные приставы принимают меры в рамках федерального закона «Об исполнительном производстве». Но иногда бывает так, что есть отец, который обязан содержать своего несовершеннолетнего ребенка. Но он официально не работает, не трудоустраивается, ведет асоциальный образ жизни. Мы работаем, принимаем меры административной ответственности, уголовной ответственности. Судебный пристав-исполнитель всегда работает. И говорить о том, что невзыскание денежных средств… это не всегда возможность судебного пристава принять какие-то меры, чтобы гражданин устроился на работу. Обязывать мы не можем. Мы принимаем меры профилактические, проводим беседы. Судебный пристав иногда является своего рода психологом. Помимо принятия мер это и какие-то разговоры. В том числе в рамках человеческого диалога, так скажем.

– Куда посоветуете обратиться с вопросами о взыскании алиментов?

– С сентября 2018 года в нашем управлении работает телефон горячей линии 52-12-05. Каждый гражданин, у кого есть вопросы по исполнению решений судов по алиментным обязательствам, может обратиться на этот телефон. И мы оперативно окажем всяческую помощь по тем вопросам, с которыми обращается заявитель.

– Спасибо большое. Светлана Владимировна Засядько была в студии. Исполняющая обязанности руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области. Мы говорили о том, что с 27 мая по 1 июня в области во всех органах службы пройдет акция «Судебные приставы – детям». И, скорее всего, сумма задолженности, которая так необходима семьям, уменьшится. Спасибо.

– Спасибо большое.