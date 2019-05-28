Альбина Попова

Тема: третий марафон "Бег к мечте"

– Здравствуйте. Как говорил один бывший губернатор Приамурья «Амурская область – спортивная!» Тому подтверждением – ежегодный марафон «Бег к мечте» И об этом спортивном празднике мы сегодня поговорим с руководителем клуба «Бег к мечте» Альбиной Поповой. Альбина, здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Что такое – марафон «Бег к мечте»?

– Ежегодное мероприятие марафон «Бег к мечте» – это красивый спортивный праздник, на котором люди могут попробовать себя, выбрав разные дистанции: от километра до самого полного марафона – 42 километра 195 метров.

– Какой раз проходит марафон в Благовещенске?

– Сам праздник проходит в третий раз, но полную дистанцию, марафон, люди будут преодолевать второй год.

– В прошлом году кто-то преодолел 42,2?

– Конечно. В прошлом году на дистанцию 21,1 (это полумарафон) и на марафон вышло на старт около 150 участников.

– Кто победил? Мужчины и девушки отдельно бегут?

– Как и на любых соревнованиях, здесь есть абсолютный зачет, есть возрастные группы. В прошлом году из почти 400 участников почти 96 зашли на сцену и ушли со своими наградами.

– Кто лидирует – благовещенцы или приезжие? Я знаю, что и в этом году приедут много гостей. Как наши амурчане? Не подкачали в прошлом году? И в этом году какие планы?

– Мы растем. В прошлом году гости забрали львиную долю призов. Это Хабаровск, у них очень сильная школа легкоатлетическая. И в этом году они снова грозятся к нам приехать. Два легкоатлетических клуба хабаровских, порядка 80 человек мы ожидаем из Хабаровска. Среди них есть очень сильные, титулованные, известные не только на Дальнем Востоке, но и по всей стране – Наталья Сергеева и Армен Давтян.

– Кто эти люди, которые принимают участие в марафоне?

– Может принять участие любой желающий. От 5 до 73 лет. В этом году снова приезжает к нам марафонец из Хабаровска. Ему 73 года. В прошлом году он тоже у нас выступал. Станислав Подойницын.

– В следующем году, если приедет – возьмете?

– Обязательно. Он поклялся еще в первый год, что пока будет жив, будет приезжать. Потому что он бывший амурчанин.

– Мы ему желаем только здоровья. Кто приедет – Хабаровск, кто еще?

– Приезжают почти все города Дальнего Востока, перечислять можно долго. Порядка 46 городов. Будут участвовать несколько стран. Большой интерес со стороны китайских спортсменов – ожидаем более 50. Около 5 человек – местных китайцев, которые бегают и традиционно приходят к нам.

– А кто еще?

– Афганистан, Ангола, Украина, Швейцария, Казахстан и, по-моему, зарегистрировался итальянец.

– Сколько людей уже зарегистрировались?

– Мы приближаемся к отметке 700.

– Давайте напомним число.

– Марафон пройдет 2 июня, в День города. Мы хотим зародить новую традицию, чтобы именно в День города марафонцы будили жителей таким красивым праздником.

– Почему будили? Во сколько будет?

– Марафонцы стартуют на стадионе, у них старт в 6:30. Работа стартового городка начинается в 6 часов. Это потому что некоторые участники будут преодолевать дистанцию 4-5 часов. Лимит преодоления дистанции – 6 часов. Люди будут находиться в движении на трассе около 6 часов. Самые быстрые могут выйти из трех часов.

– Бывало ли такое, что люди просто просыпали, не приходили на марафон?

– Я думаю, что все ждут это мероприятие, и в этом году мы ожидаем на марафон и полумарафон около 200 человек. В целом есть рост. А вообще это мероприятие лимитированное. Как только лимит в 800 человек исчерпается, регистрация закончится. Хотя регистрация до 30 мая. Я приглашаю всех жителей города попробовать себя. Попробуйте. Это правда круто побывать на таком празднике.

– Помимо забегов еще культурная программа запланирована.

– Да, делается большой красивый праздник и для болельщиков, и для участников, и для волонтеров. Привлечено большое количество творческих коллективов, спортсменов. Будут показательные выступления.

– Вы выиграли какой-то хороший грант.

– В прошлом году мы выиграли президентский грант, около полумиллиона. Это нам поможет более качественно провести мероприятие. Или, например, сделать какие-то стартовые взносы дотационными, подешевле. Детский взнос у нас 1000 рублей. Хотя пакет стоит почти в два раза дороже. Часть денег мы привлекли из президентского гранта.

– Вы еще оказываете социальную поддержку.

– Да, все марафоны в мире имеют социальную направленность. Часть денег идет на благотворительность. В прошлом году мы переводили небольшую сумму на лечение тренера легкоатлетической школы. Каждый участник даже не знал, что был невольным благотворителем. В этом году мы подумали, что было бы здорово, если бы на старт встали воспитанники детских домов Амурской области. Пусть они увидят пример – красивый праздник, красивых, спортивных, подтянутых людей. У кого-то появится мечта, кто-то начнет заниматься спортом. Это здорово. Но мы столкнулись с такой проблемой, что нужно кому-то оплатить эти стартовые пакеты. Мы были приятно удивлены, что бизнес-сообщество, предприниматели Благовещенска оплачивали стартовые пакеты. И немало – кто-то пять, кто-то десять, кто-то тридцать пакетов проплатил. И простые горожане оплачивали себе пакет и пакет ребенку. Благодаря таким людям больше 60 воспитанников детских домов будут на старте. Сопровождать их будут воспитатели – больше 10 человек. Им пакеты тоже куплены из этого фонда. Это дорогого стоит.

– Где находите волонтеров? Кто эти люди?

– Третий год будет проходить мероприятие, и их даже искать не надо. С февраля месяца они нас разыскивают. В среду была школа волонтера, обучаем людей, как себя вести на мероприятии, как подавать воду спортсменам, как поддерживать их. Были удивлены, что процентов 20 или 30 только новеньких. Хотя наше мероприятие поддерживает около 100 волонтеров ежегодно.

– Помимо волонтеров медицинская помощь. Иногда такое случается: жара, голову напекло, устал, не рассчитал силы.

– Обязательно дежурная бригада скорой помощи будет работать в стартовом городке на площади Ленина.

– Для тех, кто хочет принять участие, нужно проходить медицинское обследование?

– Обязательно. Бег длинные дистанции – это своего рода риск, тем более, мы бежим 2 июня, это будет жарко. Обязательно медицинское обследование. И это правило хорошего тона – если вы начинаете чем-то заниматься, вы должны посмотреть исходное свое здоровье. Поэтому допуском является справка определенного образца.

– Давайте перейдем к тому, что у нас на столе. Эта футболка из какой-то специальной ткани?

– На столе разложен стартовый пакет. В него входит вот такая футболка, вот такой бафф – шарф, «трансформер», и него, не знаю, 12 разных модификаций, что с ним можно сделать.

– Можно и на голову, и на шею, и на руку.

– Спортсмены все его знают. Осенью, когда холодно или зимой бежать, дышать через него. Такая штука на все случаи жизни. Бутылка спортсмена. Пакет для обуви…

– И кепочка.

– Это детский пакет.

– Она и на мужчину неплохо заходит.

– Это получат детки, которые побегут километр. И, конечно, футболка волонтера, где на спине написано, что «Беги к мечте».

– Давайте о медалях поговорим. Все потрясающие.

– Я долго думала, показывать или не показывать.

– Очень красивые медали. Почему они с разными ленточками?

– Ленты будут обозначать дистанцию. Для того, чтобы человек уже на расстоянии видел, кто к нему приближается. Называется медаль финишера. Эту медаль получит каждый, кто преодолеет дистанцию. Это победа над собой. Такие красивые медали с аркой, с символом города. Здесь написано «финишер», «Благовещенск». Еще оставлено место для гравировки. В этом году хотим…

– Вписать имена.

– Да, чтобы в стартовом городке работал гравировщик, можно будет за небольшие деньги загравировать свою фамилию и имя.

– Кстати, о разметке. Я так понимаю, что и бежать будет проще, потому что будут какие-то ориентиры на дистанции.

– На дистанции и будут ориентиры, они тоже будут соответствовать вот такому цвету лент, и номера еще будут тоже по цветам разбиты. В этом году постарались оптимизировать, чтобы никто никуда не убежал, никто нигде не потерялся. По трассе волонтеры будут кормить людей. Будут фрукты, вода, изотоники. На финише каждый получит фрукты: бананы, апельсины, воду. Нам очень сильно помогли спонсоры, сильно нас поддерживают. В первом году было совсем сложно, во второй – тоже. А вот в этот год как будто такой интерес, как будто мы всем городом делали этот проект. Мы сейчас размещаем пресс-волл, и у нас там такое количество партнеров, социальных партнеров. Кто-то дает кашу, кто-то – фрукты, кто-то – призы и подарки, кто-то – торты.

– Давайте подытожим.

– Первый старт: марафон и полумарафон со стадиона «Амур» в 6:30. Но основной праздник будет на площади Ленина, и он начнется в 9 утра. Будут забеги 1 километр, 5 километров и 10 километров. И будут три церемонии награждения: в час дня праздник завершается.

– В общем, с 6:30 до часу дня День города будем встречать бегом и здоровым. Спасибо вам большое за интереснейший рассказ. Очень много информации. Хотелось бы говорить еще дольше и дольше. Но, к сожалению, время наше ограничено. Друзья, сегодня говорили о марафоне «Бег к мечте», который состоится уже в третий раз в городе Благовещенске 2 июня. «Амурская область – спортивная». Об этом мы говорили с руководителем клуба «Бег к мечте» Альбиной Поповой. Альбина, спасибо вам за интересный рассказ.