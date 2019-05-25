Тема: про песню "Ах, какая женщина", сольное творчество и гастроли

– «Ах, какая женщина», сказал мой собеседник в 90-х годах всем многим миллионам российских женщин. Ну, и нам, в том числе, конечно, тоже. Мечты сбываются даже спустя столько много лет. Сегодня в студии Сергей Дубровин. Тот человек, от которого фанатела вся страна. «Сколько лет, сколько зим», я бы сказала.

– Много лет и много зим.

– В Благовещенске я не припомню, чтобы вы были. Наверное, вы-то помните.

– Да, первый концерт состоялся в 1993 году в зале филармонии. Потом мы приехали через шесть лет в 1999 году. В другом концертном зале был концерт. Сегодня, получается, спустя 20 лет я снова здесь.

– У вас были шикарные длинные волосы, которые все помнят в том самом знаменитом клипе. Я скажу, что вы все-таки узнаваемый.

– В моем возрасте теперешнем носить такие длинные волосы, наверное, уже не очень прилично.

– Если открутить 20 лет назад, тогда мне бы хотелось спросить, как состоялся этот взлет.

– Да все просто получилось. Когда есть такая песня, взлет происходит автоматически. Написалась песня тоже очень быстро. Текст написала талантливая поэтесса Татьяна Назарова. Она принесла в студию текст. И композитор, который написал все песни для группы «Фристайл», Анатолий Розанов за 15 минут буквально сочинил музыку. Потом была сделана аранжировка, и потом я записал готовый окончательный вариант песни.

– Группа «Фристайл» была создана…

– Вот этот композитор и является создателем группы – Анатолий Розанов.

– Вы приехали уже как солист.

– Сегодня?

– Да.

– Да, сегодня я приехал как бывший солист группы «Фристайл». Я сегодня расскажу это на концерте. С 2001 года мы больше не сотрудничаем с группой «Фристайл». Но поскольку…

– Авторские права…

– Да, 10 лет я проработал в коллективе до этого. Когда я пришел, мне было 19, когда ушел – 29. Все песни, которые исполнялись до меня и во время меня, я исполняю на концерте. Ну, не все – все невозможно исполнить…

– «Женщину»-то исполняете?

– Ну конечно, естественно, без нее концерт вообще не происходит.

– У вас же был период, когда были запреты на исполнение.

– Немножко было такое, но сейчас у меня есть разрешение от хозяина бренда «Ах, какая женщина», это Таня Назарова, которая написала текст этой песни. Она оформила бренд «Ах, какая женщина» и дала мне разрешение на использование этого бренда в любых вариациях. Поэтому я с легкостью называю программу «Ах, какая женщина», пою ее, пишу на билетах, на дисках.

– Без вас «Фристайл» вообще не «Фристайл», по-моему.

– Я думаю, что когда-нибудь, люди, которые будут жить после нас, будут изучать творчество сегодняшнего времени, эта песня будет где-то там описана.

– Сейчас уже какое-то время взлет исполнителей, которые были в 90-е. Вадим Казаченко собрал зал у нас в Благовещенске. С чем это связано, как вы думаете?

– Я думаю, что люди из того поколения современную музыку не совсем воспринимают. И скучают по тому времени, когда они были молоды.

– Вы вернули свою аудиторию.

– Да. Думаю, немножко так и есть.

– Что делали 16 лет в Германии?

– Сначала я поступил в университет.

– А уехали почему?

– Так получилось, что мы закончили работу с группой «Фристайл», и как-то я не что жизнь решил поменять кардинально.

– Вы искали себя?

– Может быть, искал себя, пытался найти себя в каком-то другом амплуа, в другом ракурсе. Уехал в другую страну, выучил язык, поступил в университет, три года учился. Не доучился, музыка взяла верх. Я опять построил студию, стал писать песни и выпускать альбомы.

– Вы вернулись на сцену…

– Я и там работал еще. Живя там, я приезжал сюда с концертами. Но это были редкие выезды. В 2017 году я вернулся окончательно.

– Поклонницы на руках носили? У двери стояли?

– У двери стояли. На руках… не помню. Помню, что как-то раз прыгнул со сцены в зал, вернулся без рубашки.

– Бывает. А сейчас?

– Сейчас все немножко спокойней, потому что поклонницы…

– Подросли.

– Подросли, повзрослели и ведут себя более степенно. Хотя когда фотосессия происходит, то жмут крепко.

– А в Россию почему вернулись?

– История такова, что в любой иностранной стране, даже если там есть большущая российская или из бывшего Советского Союза диаспора, она всего равно имеет определенный процент – 3 или 5.

– Их немного.

– Да. А здесь из 100%. Музыку я все равно пишу для русскоязычного слушателя. И воспринимают ее там 3%, а тут 100%.

– В общем, ваш бизнес в России.

– Не то, что бизнес…

– Эстрада ваша.

– Ностальгию никто не отменял. Поначалу я думал, что это что-то такое преходящее. Я летал домой каждые три месяца сначала. Потом в раз в полгода. Потом раз в год. Потом бывало такое, что раз в два года. Это затягивает в любом случае жизнь там. Но ты не можешь жить на две страны одновременно. Ты либо там, либо здесь. И нужно было сделать выбор. Я его сделал и не жалею ни капельки. Я счастлив абсолютно. При том, что там может быть все хорошо. Но какой-то душевности все равно не хватает, какого-то света из зала. Они балдеют там, да, все хорошо, но…

– Русской души вам не хватало.

– На самом деле не хватало.

– У вас сейчас новые альбомы выходят, новые песни. У вас не поменялся ли формат?

– Я пробовал в разных стилях. Первый альбом вообще, в 2012 году который вышел, называется «Ты половинка моя», там были песни собраны из разных жанров. Я пробовал, какой из них понравится больше публике. В итоге пришел к какому-то среднему варианту, который назвать сложно. Но примерно это «лирическая песня про любовь эстрадного формата». Что-то в таком варианте.

– Потому что для артиста бывает опасно менять стиль.

– Да, я знаю. Может быть, моему голосу подходит такая стилистика. Ну, вы сегодня послушаете и все поймете.

– Как складываются ваши гастроли?

– Последние два года, как вернулся, иду с нарастающей быстротой. Я даже не успеваю. На один день, бывает, по несколько выступлений просят. Последняя поездка, которая произошла, длинная такая: я уехал 11 марта, а вернулся 26 апреля. Было три выходных всего за это время.

– Наверное, к счастью.

– Сто процентов. Я был уставший, заболел после этого, но не важно. Все было хорошо.

– Расскажите, чем сейчас занимаетесь? Остается ли время на остальную жизнь какую-то?

– Прямо реально не остается. Пытаюсь сделать новые песни, два дня дома, наиграл – и надо уезжать. Опять не успеваю. Отдал аранжировщику, приезжаю, он сделал аранжировку – записать не успеваю, опять уехал. И это все затягивается из-за того, что гастроли. В планах писать, делать песни. Сейчас у меня еще один композитор появился, очень хороший. Немного по-другому меня увидел, наверное. Ну, послушаете, когда выйдут песни.

– Но без «Ах, какая женщина» вас, наверное, не отпускают.

– Нет, все концерты происходят именно с ней.

– Как зал реагирует в это время?

– Иногда стоя.

– У вас есть возможность обратиться к свои поклонницам, которые увидели вас спустя столько лет. Можете сделать какое-то признание?

– Милые женщины, вы помните, что я вас всех очень люблю. Приходите на концерт и всегда от всей души, со всеми фибрами и так далее. Я постараюсь исполнить и эту песню, и другие песни для вас. Надеюсь, что новые песни вам тоже будут нравиться. Приходите, слушайте, интересуйтесь. Я буду очень рад.

– Настоящий романтик Сергей Дубровин, группа «Фристайл». Спасибо огромное.