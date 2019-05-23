Тема: игру представят на Международном экономическом форуме

– Сергей Колесников – известный врач, который в 1942 году остановил эпидемию холеры накануне Сталинградской битвы. Нина Распопова – известная летчица, Герой Советского Союза. На ее счету более 800 боевых вылетов во время Великой Отечественной войны. И Сергей Щелкунов в 1977 году расшифровал полный геном оспы – опасного инфекционного заболевания – и создал вакцину против нее. Все эти люди родом из Благовещенска. Все они наши земляки. Сегодня в «Простых вопросах» автор уникальной краеведческой игры «Самый-самый Благовещенск» Яна Стародуб-Афанасьева. Яна, приветствую тебя в студии.

– Привет!

– Можно на «ты», мы друг друга давно знаем. Яна, скажи, пожалуйста, когда ты собирала эти все интереснейшие факты, ты думала, что Благовещенск столько всего скрывает?

– Я предполагала, что он столько всего скрывает. Я очень многое знала, и мне хотелось поделиться этим, чтобы и другие жители Благовещенска и гости города об этом узнали. Но, когда я начала копать, Вселенная благоволила и помогала всячески. Это удивительно, с какой скоростью и какими путями находились многие факты. Действительно, очень много, 50 % и даже больше, было найдено уже в ходе исследовательской, поисковой работы.

– Большую часть времени ты проводила в архивах?

– Архивы, встречи с людьми, с родственниками очень многих знаменитых людей. На телефонных звонках мы связывались с Владивостоком, Томском, Омском, Новосибирском, Москвой.

– Обязательно искали родственников?

– Обязательно. Каждая карточка выверена не только с помощью Госархива, документов, фотографий. Каждая карточка вычитывалась. Сергей Николаевич Щелкунов, о котором ты говорила, помогал составлять карточку. Известный наш земляк, замечательный доктор, который расшифровал полный геном вируса оспы.

– В Москве живет?

– Нет, в Новосибирске. Анатолий Пантелеевич Деревянко тоже лично участвовал в составлении карточки. Ольга Петровна Мигунова, ученица Мессинга, также лично участвовала в составлении карточки. Александр Порфирьевич Еремич, который впервые в мире разработал и применил гедоналовый наркоз – его правнук…

– Он был главный врач в нашей городской больнице в начале ХХ века.

– Да, Оксана все знает, потому что прошла все квесты. С его правнуком мы также составляли эту карточку. Обязательно выверено каждое слово. Есть карточки, над которыми я работала полгода и даже год.

– Насколько я понимаю, мало найти информацию. Ее нужно донести. Игра все-таки рассчитана на детей. Донести ребенку так, чтобы ему было интересно. Я считаю, в этой игре уникальна именно методика. Яркий пример: возьмем карточку. Не знаю, чья это была идея ­– «Было – стало». Твоя, да?

– А исполнил ее замечательный Егор Бархатов, наш фотограф, который подбирал специально объективы, угол съемки. Чтобы создать такую карточку – это тоже не один месяц работы.

– Вот здание ЗАГС, сейчас он такой, а был он вот таким. Это было одноэтажное деревянное здание. Разница колоссальная.

– Здесь был городской музей, а до этого – пансион Алексеевской гимназии.

– Очень интересно посмотреть, как менялись здания со временем. Насколько мне, взрослому человеку, интересно, а как это интересно детям! Наверное, уходили месяцы на то, чтобы все это продумать.

– Методика – это королева всех наук. Можно тысячу раз все знать и не уметь об этом рассказать так, чтобы загорелись глаза у других. Я по специальности драматург. Когда меня спрашивают: «А почему ты не пьесу новую пишешь, а занимаешься этой игрой?», я говорю: «Ребята, это чистой воды драматургия». Каждая карточка – формат А5, материала очень много, который можно вложить. Личность того же Ярослава Петровича Кулика – можно собрание сочинений издать. Но моя задача – написать на формат А5 так, чтобы и первоклассник, и взрослый человек-специалист пришли в восторг от масштаба личности и поняли, чем велик этот человек и что он сделал. Все зависит от того, как мы пишем. Можно написать «кардиохирург, хирург, создал 90 изобретений». И все.

– Или написать, что пациентка дышала легкими собаки, и дети сразу это запомнят.

– То же самое про остановку сердца. Когда у человека останавливается сердце, раньше у хирурга было всего 300 секунд, чтобы вернуть человека к жизни. Ярослав Петрович Кулик продлил это время до двух суток. Это понимает и первоклассник, и взрослый человек.

– Три маршрута. Работа завершена. Маршруты содержат разные факты. Последний квест завершился буквально на днях. Участвовали более 100 семей. Это самый массовый квест.

– 164 семьи.

– В итоге до некоторых этапов дошли не все...

– 111 семей.

– …потому что сложно, не все выдерживали. Что для себя ты открыла? Провела последний квест, и какие впечатления у тебя остались?

– Я для себя открыла благовещенцев. Те семьи, которые проходили по этим маршрутам. С какой благодарностью, отдачей и любовью к городу они это делали. Они поняли все, что я хотела до них донести, пропустили через себя, влюбились заново или в первый раз – в город Благовещенск.

– Или вообще узнали город впервые.

– И они действительно открыли для себя город. Они поняли, что это не какой-то провинциальный город без истории, как говорят некоторые заезжие люди. Они поняли, что это великий город. И неважно, где ты, важно – кто ты. Мне очень важно было донести это до каждого ребенка, до каждого человека. И судя по отзывам, которые я получаю, я понимаю, что эта задача выполнена.

– Сейчас маршруты напечатаны, они есть. Квестов больше не будет. Какова дальнейшая жизнь игры? Ведь не хочется, чтобы все это пылилось в школьных библиотеках. Как ты видишь продолжение? Чтобы не только участники квестов знали эти уникальные факты, но и каждый школьник Благовещенска это знал.

– Дальше дело за школами, за учителями. И за командами, которые проходили этот квест. Игра издана на средства Фонда президентских грантов. И каждая школа получила бесплатные экземпляры в свою библиотеку. Думаю, каждый учитель истории, не только истории – классный руководитель, директор школы, – понимают, что это начало, основа патриотического воспитания детей… Любой классный час, любой урок истории, краеведения, просто выходные провести за этим квестом – это ведь не уроки. Это на свежем воздухе. Это командная игра. Это развлечения. Дети даже не осознают, что здесь и сейчас происходит то самое патриотическое воспитание. Слава богу, что у нас обеспечены этими играми школы, учреждения культуры, библиотеки. Я не думаю, что эта игра залежится на полках. Многие, кто не попал в финальный квест расстроились и спрашивают, как же можно пройти, как получить.

– Там должна быть не одна игра. Там же наклейки – это тоже элемент интриги, когда нужно наклеить наклейки на карту. Поэтому должно быть несколько экземпляров для разных учеников разных школ. Я видела, как мои дети реагируют, как это интересно. Это очень дорогого стоит. Яна, должна быть какая-то образовательная политика, какая-то линия, которая поддерживается городской властью в первую очередь. Какой-то отклик ты здесь находишь? Ты видишь заинтересованность в этом?

– Конечно, я очень благодарна и администрации города, и правительству области. Квест проходил на кубок мэра и на приз губернатора. Потому что, когда власти понимают, насколько это важно и нужно, это, конечно, греет душу. Я уверена, что, если начиная с первого класса ребенок будет получать не в рамках общегородского квеста, где призовой фонд 1 миллион 300 тысяч рублей. Это ведь здорово, когда есть соревновательный момент, огромный призовой фонд, разыгрываются путевки – даже если нет соревновательного момента, заходит ребенок в первый класс и получает эту игру – это основа того, что этот ребенок будет как-то по-особенному относиться к городу. Это гарантия того, что он останется в городе и будет творить историю этого города. Если бы такую игру получали бы с поступлением в первый класс, я думаю, это была бы мечта.

– Например, в губернаторском портфеле ребенок из малоимущей семьи, которому родители никогда не смогут купить такую игру, если бы ее получал и изучал…

– Это было бы здорово, конечно.

– Ян, что дальше? Какие планы, идеи? Я не думаю, что ты остановишься.

– Буквально на днях мы получили очень важное сообщение от Фонда президентских грантов. Из многих тысяч проектов Фонд президентских грантов выбрал 18 лучших, которые будут представлять Россию с 6 по 8 июня в Санкт-Петербурге на Международном экономическом форуме для 143 стран мира. Предстоит мне участие в этом форуме.

– Ты подготовишь какую-то презентацию?

– Уже приготовила.

– Что это может дать игре?

– Это может дать то, о чем я мечтала с самого начала. Еду я, например, в город Челябинск. Но ничего о нем не знаю. Сразу же беру эту игру и узнаю самые-самые факты из разных областей. Какой великий доктор совершил открытие, какое изобретение здесь было совершено. Еду в Новосибирск и знаю, что там есть «Самый-самый Новосибирск». А во Владивостоке есть «Самый-самый Владивосток». Хотя бы в каждом областном центре. Это было потрясающе – проект федерального уровня. А если я еду во Францию, и там есть «Самый-самый Париж»… Или «Самый-самый Рим». Причем на русском языке для русских туристов – представляешь, с картой?

– Думаю, и жители Парижа тоже будут удивлены, узнав, сколько у них всего интересного, о чем они не знают.

– Это может быть мировым брендом.

– Надеюсь, ты еще что-нибудь придумаешь для Благовещенска и Амурской области. Есть «Самая-самая Амурская область» и «Самый-самый Благовещенск». Что-нибудь еще ты точно придумаешь. Еще какой-нибудь массовый квест проведешь. Потому что ты просто не успокоишься. Я напоминаю, у нас в гостях была Яна Стародуб-Афанасьева, автор уникальной краеведческой игры «Самый-самый Благовещенск». Узнавайте свой город, изучайте свой город, любите свой город. Это были «Простые вопросы». До свидания.

– До свидания!