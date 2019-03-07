Светлана Клопова

Тема: программа "Земский учитель"

– Здравствуйте. В 2020 году во всех регионах России стартует программа «Земский учитель», цель которой – привлечь и закрепить педагогов в селах. Насколько эта программа актуальна для Приамурья? Об этом мы поговорим с ведущим консультантом Отдела общего образования Минобрнауки Амурской области Клоповой Светланой Геннадьевной. Светлана Геннадьевна, здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Светлана Геннадьевна, давайте начнем, наверное, с основ. Сколько сейчас выпускается педагогов? И сколько из них идут потом в школы?

– Ежегодно педагогический университет выпускает 350 молодых специалистов, которые могут начать свою деятельность именно в системе образования региона. Кроме того, Амурский педагогический колледж готовит ежегодно 70-80 специалистов.

– Неплохо. И из них сколько потом уже в школы идет?

– Дело в том, что выпускники Амурского педагогического колледжа чаще всего желают получить высшее образование. Не все из них поступают, и 50% определенно идут работать в школы. Из выпускников педагогического университета также большинство учеников желают получить образование в магистратуре. Но вместе с тем мы проводим вместе с педуниверситетом большую работу для того, чтобы большинство ребят пришло в школу на должность учителей.

– Но четкого процента нет, как я понимаю? Понимание того, что выпустилось, например, 300, из них 50 пошли в школу, 250 на стройку пошли.

– Нет, конечно, порядка 50% выпускников трудоустраиваются.

– Это неплохо.

– И если мы учитываем только тех ребят, которые поступают на работу в наши образовательные организации в регионе, то БГПУ учитывает и тех ребят, кто устраивается по профессии, но в других регионах страны.

– Переезжают в другие. А какова вообще в целом ситуация с учителями в Приамурье?

– У нас ежегодно школы области готовы принять 350 молодых специалистов. И понятно, что такое количество не приходит пока в школы, и многие учителя имеют повышенную учебную нагрузку. Вместе с тем хочу отметить, что средний размер учебной нагрузки не так высок в нашем регионе и составляет 1,4. Вместе с тем мы с педуниверситетом проводим большую работу для того, чтобы привлечь молодых учителей, молодых педагогов в школы региона. Для этого проводится два больших мероприятия: это ярмарка вакансий, проводит БГПУ, на которую приезжают и руководители школ, и руководители и представители органов Управления образования, заманивают, рассказывают.

– А, кстати, если о плюсах говорить, сейчас какая-то поддержка есть начинающим педагогам?

– Конечно, когда органы местного самоуправления составляют перечень вакантных должностей для выпускников педуниверситета, то обязательно там указываются дополнительные выплаты, льготы и возможные жилищные условия. Чаще всего ребята возвращаются в те населенные пункты, откуда они родом. Вместе с тем и жилье предоставляется молодым специалистам, и единовременные выплаты. Например, единовременные выплаты предоставляются в 22 муниципалитетах из 29.

– Какая примерно сумма, если не секрет?

– В разных муниципалитетах разная и зависит от наполнения бюджета.

– Ну, хотя бы, в каких пределах? От и до?

– Северные территории, Тында и Селемджинский район, могут предоставить 150 тысяч рублей, в Тындинском районе – 100 тысяч рублей, в Сковородинском районе, если принимается выпускник с высшим образованием – 100 тысяч рублей и со средним профессиональным образованием – 80 тысяч рублей, Свободненский район – 50 тысяч предлагает молодому педагогу.

– То есть, разброс такой неплохой. Давайте тогда перейдем к теме самой актуальной, которую сейчас многие обсуждают. Владимир Владимирович привнес это предложение, оно сейчас в разработке. С 2020 «Земский учитель». Мы знаем о программе «Земский доктор», которая реализовывается в данный момент, и, наверное строить по аналогии. Какая-то уже конкретика есть по «Земскому учителю»? Что это за миллион? Как он будет выплачиваться? Всем ли он будет выплачиваться?

– Пока мы не можем сказать, какие условия для участия в этой программе будут предложены нашим молодым специалистам. И, как мы понимаем, не только молодым специалистам, но и педагогам со стажем. Будем ждать.

– То есть, пока мы можем только предполагать. Вот, например мы сегодня упомянули Селемджинский район, Тындинский район, у них там 150 – хорошая прибавка. Будет ли она оставаться вместе с этим миллионом или нет, как вы считаете?

– Конечно. Это разные бюджеты, и если предусмотрена поддержка из местного бюджета, то она и будет предложена молодому педагогу.

– Опять же, жилье я так понимаю, тоже будет оставаться. Не обязательно будет тратить?

– Да, в этом году 36 молодых педагогов были обеспечены жильем. 21 квартиру или дом предложили им, и 15 комнат в общежитиях. При этом только в 2018 году только на приобретение жилья 4 муниципалитета потратило более 7 миллионов рублей. И понятно, что это жилье покупалось под конкретного специалиста.

– Но сейчас цифра должна увеличится еще больше. Если опять же проводить аналогии с «Земским доктором», я знаю, что в 2017 году по всей стране больше пяти тысяч выдано этих сертификатов на этот миллион, соответственно, больше пяти тысяч миллионов роздано. И если сопоставить, как вы думаете, кому в первую очередь будут направлены эти средства?

– Кому мы предложим. В прошлом году мы из всех бюджетов и областного и местного на привлечение молодых специалистов: поддержку, выплаты им, организацию доплат, единовременных выплат, потратили 18,5 миллиона рублей. Надеюсь, что снижение этой цифры не получится. И для того, чтобы привлечь молодого специалиста в сельскую местность, обязательно нужно жилье.

– Да.

– И в прошлом году мы такие деньги потратили и привлекли 234 молодого специалиста, что является рекордом. У нас самое большое количество молодых педагогов принятых было в 2012 году после подписания президентом указов о повышении заработной платы педагогов. Тогда прибыло 212 молодых педагогов. И, конечно, же остаются вакансии в тех селах, где, к сожалению, не могут приобрести жилье для молодого специалиста. Либо этот населенный пункт почему-то не нравится педагогу. И таких у нас вакансий в этом году было 47. Их число снижается. Еще три года назад было 174, в этом году 47. На них мы пригласили студентов БГПУ. Там формируется педагогический отряд, и они выезжают на преддипломную практику, трудоустраиваются и в течении двух месяцев это точно ведут предмет, а затем уже как получится.

– Остаются, наверное, если понравится.

– Если понравится, если есть возможность перейти на индивидуальный учебный план, они продолжают.

– Смотрите, сейчас у нас этот миллион. Конечно, он простимулирует многих не только выпускников, возможно, поехать. Я педагог по образованию, вот представьте, что я никогда в школе не преподавал кроме педпрактики, но мне сейчас замаячил миллион на горизонте, а живу я рядом с Чигирями. Могу ли я, человек, который 10 лет не преподавал, но имея диплом педагога, пойти через дорогу от себя в Чигири преподавать и миллиончик получить, а потом уволится с работы? Как будет это реализовываться? И контролироваться?

– Дело в том, что в Чигирях нет остродефицитных специальностей.

– Беда.

– А с другой стороны, мы еще не знаем, какие позиции будут прописаны в порядке реализации этой поддержки для молодых педагогов.

– То есть, все узнаем в 2020 году, можно сказать. А как вы считаете, поможет эта программа, говоря простыми словами?

– Конечно. Мы надеемся, что наконец-то ребята, которые хотят видеть талантливых, креативных, умных учителей...

– Уйдут из СМИ и пойдут работать учителями.

– Они придут, эти педагоги, и будут их учить.

– Хочется верить, что так оно и будет. Поэтому пожелаем всем действительно большой удачи. И главное, люди, которые сейчас еще не учителя, уже могут какие-то планы строить? И куда они могут обращаться за информацией?

– Конечно, можно всегда обратиться в Министерство образования, в наш Отдел общего образования. Кабинет 206 на Шимановского, 8 телефон: 226-503.

– Полезная информация. И еще один вопрос, который я хотел задать в начале программы. Как вы считаете, почему сложилась такая ситуация, что у нас нехватка учителей в селах? Откуда это началось? Почему?

– Это началось тогда, когда закончилось распределение выпускников. И конечно, молодежь хочет туда, где ярче жизнь, где больше возможностей.

– Тянет большой город. Может, тогда имеет смысл вернуть целевое образование, как раньше распределение?

– Говорят это противоречит Конституции.

– Вот так вот. Ну что же, в любом случае спасибо вам большое за разъяснение. Я от души вас поздравляю с наступающим праздником.

– Спасибо.

– И всех учителей. Идите, друзья, работать в школу. Ну, и конечно же, все, кто планирует выпускаться, задумайтесь над этой программой. В 2020 году по всей стране будет введен «Земский учитель», цель которого привлечь и закрепить педагогов в селах. Спасибо.