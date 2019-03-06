Галина Ефимова

Тема: работа "Почты России"

– Здравствуйте. Оказывается, сейчас, в век электронной связи, мгновенной передачи сообщений, стало вновь модно и интересно получать и отправлять открытки. На некоторых мероприятиях, где я бываю, это социальные, культурные какие-то мероприятия, очень часто вижу миловидных девушек, которые стоят с почтовым ящиком, а вокруг них толпится народ с энтузиазмом, отправляя открытки в разные концы света и даже за рубеж. Вот об этом и не только об этом мы сегодня поговорим с главным специалистом по корпоративным коммуникациям в Управлении федеральной почтовой службы Амурской области «Почта России» Галиной Ефимовой. Здравствуйте Галина.

– Здравствуйте.

– Что это за акции такие интересные? Я даже думаю, что люди уже привыкли к тому, что приходят на какое-то мероприятие, условно это «Ночь в музее» или еще где-то там, или «Ночь в филармонии», и обязательно почтовый ящик, ваши девушки отправляют открытки во все концы света. Для чего это нужно?

– Это стало визитной карточкой почты – участвовать во всех значимых мероприятиях, особенно если это мероприятия областного масштаба, общероссийские какие-то мероприятия. Для чего это нужно? Во-первых, память людям, которые пришли на мероприятие. Они могут и сами себе отправить открытку с этого мероприятия. Сохранить на память о том, что они участвовали, были свидетелями каких-то интересных событий. А можно, конечно, с мероприятия отправить открытку родным, близким, друзьям. Во-первых, открытки зачастую интересные, они посвящены самому мероприятию, а во-вторых, ну это же всегда здорово написать живое слово своим родным и близким, что о них помнят. И таким образом мы подталкиваем к тому, чтобы не забывать живое слово.

– Так зачем это нужно Почте России, на самом деле это же лишняя работа? И действительно ли они уходят? То есть потом садятся люди, разбирают, все это уходит по адресам?

– Обязательно. Такие открытки мы не просто контролируем. Мы проверяем, чтобы были полностью написаны индексы и правильно адреса были указаны. Зачастую открытки заполняют детки, поэтому проверяем обязательно, чтобы было все верно указано. Если даже что-то не дописано, мы по интернету отслеживаем адреса, индексы и сами ручкой вписываем, чтобы открытки обязательно ушли. Потому что, во-первых, восторг в глазах ребенка, который впервые отправляет эту открытку бабушке, дедушке, пусть он будет на соседней улице жить. Это, конечно же, сама атмосфера мероприятия значимого такого, что хочется оставить что-то на память. События проходят, фотографии фотографиями, а открытка – это что-то, что дает тебе напоминание об атмосфере праздника, что это остается с тобой. Частичка памяти такой. Нет, это не дополнительная работа Почты России, я вам скажу, потому что, если честно, мы с радостью участвуем в таких мероприятиях. Это и акции «Ночь в музее» у нас были, это и фронтовые треугольники. Мы мастер-классы проводили по тому как правильно сложить фронтовой треугольник. Это различные какие-то областного масштаба мероприятия, то есть «Амурская Осень», у нас были даже социальные акции, посвященные животным из приютов. Например, мы делали специально открытки с историей их спасения. То есть, это попытка показать и донести до людей важность каких-то событий, значимых и, наверное, собственное участие является значимым. Мне всегда приятно принимать участие в таких мероприятиях.

– Я знаю, что вы сами очень любите открытки и любите их получать и отправлять.

– Я заядлый посткроссер.

– Да, посткроссинг – тоже очень интересное и модное направление, объединяющее людей, как мне кажется. А что в этом хорошего?

– Сначала для меня это было необычно – получить открытку с другого конца света. А потом для меня это стало интересным в плане, а как мне уместить в три строчки самое главное о моей стране, о моей родине, о моем маленьком городе. И мне хочется написать самое важное. То есть, это еще и такая мотивация к тому, чтобы уметь кратко и интересно рассказать человеку, который ничего не знает ни о тебе, ни о твоей стране, что-то самое важное для тебя. Ну, и конечно же, получать такие приветы. Это другая культура, другая страна.

– С годами же функции Почты России меняются. Если раньше люди отправляли письма, то сейчас уже почтовые отправления. Больше уже где-то это либо бизнес, либо люди по интернету что-то заказывают, и вы так жестко держите удар критики в свой адрес, потому что иногда говорят, что там медленно, что проблематично и так далее. Но на самом деле так это или нет, и какие-то сейчас новые направления в работе почты? Я имею в виду направления, связанные с реалиями времени.

– Конечно. Во-первых, предприятие большое. Как и у любого большого предприятия, всегда проблемы были, есть и будут. Но Почта России, все-таки, меняется. Меняются услуги, они становятся более цифровыми, они переходят в цифровой формат. У нас, например, сейчас есть услуги, когда можно получить посылку, которая не требует оплаты, по смс. Это очень удобно, потому что во-первых, сокращает время, не нужно заполнять бланки, не нужно показывать паспорт. Ты просто приходишь на почту, называешь номер телефона, приходит смс. Называешь оператору и забираешь свое почтовое отправление. И вторая услуга – это онлайн-посылка, ее можно дома упаковать, на сайте Почты России распечатать необходимые бланки, оплатить ее онлайн, привезти в любое почтовое отделение в течении 72 часов и просто отдать в руки оператору. Это занимает максимум две секунды. Причем оператор обязательно возьмет посылку независимо от того, какое количество клиентов находится в зале. То есть, особенность этой посылки. Конечно же потом клиент получит уведомление, когда посылка будет обработана и чек на электронную почту.

– Замечательно. Вы так стремитесь все эти новшества внести. Я, знаете, по собственному опыту, понимаю, что это все для продвинутых людей, которые интернетом пользуются и так далее, а наши бабушки и дедушки по старинке берут уведомления, ждут уведомления, идут на почту. И я, например, когда мне нужно что-то сделать, тоже иногда по старинке, если получаю уведомление, прихожу на почту. Ну, я уже такая с телефоном стою, я понимаю, что придется стоять в очереди и придется ждать. Когда ты стоишь там что-то листаешь – это одно, когда люди там как-то нервничают – это другое. Что делать с очередями на почте, когда еще не все люди пользуются онлайн-услугами?

– У нас все очереди находятся на мониторинге. То есть, об этом руководство обязательно знает уже, если где-то очередь уже больше пяти человек. А во-вторых, конечно же, можно позвонить по телефону «горячей линии» и сообщить о том, что в таком-то почтовом отделении очередь. Во-первых, человек, конечно же, имеет право высказать претензию обязательно. Телефон горячей линии я могу озвучить.

– Конечно.

– Многие, наверное, не знают: 8-800-100-0000. Это телефон колл-центра, он работает в круглосуточном режиме бесплатно и практически любой вопрос или жалобу можно адресовать.

– Хотя, на самом деле, очереди – это человеческий фактор. Работают люди, и просто с какой скоростью они работают, мне кажется надо...

– Плюс еще зависают программы и иногда компьютеры. Это, все-таки, техника, поэтому действительно бывает, что накладки происходят, конечно.

– Что делать с посылками, с почтовыми отправлениями которые теряются? Куда бежать в таком случае? Как вызволять, как отслеживать все это?

– Конечно, у каждой посылки есть номер, по которому ее можно отследить. Так называемый трек-номер. Но бывает, что, допустим, продавец из-за рубежа в Китае зачастую пытается сэкономить, удешевить отправление, и не присваивает трек-номер. То есть, посылка доходит до границы, мы ее можем отследить по трек-номеру, который продавец нам предоставил, а дальше посылке или отправлению присваивается трек-номер на территории России, и по нему уже отследить невозможно, потому что продавец эту функцию не подключил. Что в таком случае делать? Конечно, ждать, и если все-таки посылка не пришла, то связываться с продавцом, открывать спор, писать претензию. Если, все-таки, это посылка, которая имеет регистрируемый номер, ее можно отследить, то конечно же, на сайте Почты России это можно сделать в режиме «онлайн». Либо обратиться в почтовое отделение и уточнить, пришла ли посылка или не пришла посылка.

– А какая тенденция за последние годы у вас с потеряшками, допустим? Насколько ответственнее стали относится сами работники почты? Насколько это все сейчас может быть удобнее как-то все делается? Или наоборот, сложнее в связи с наплывом коммерческих посылок?

– На самом деле я скажу, что намного удобнее стало. Когда ее можно отследить на сайте, то конечно же, ты видишь где она находится. Как быстро она дойдет до твоего отделения. Просто не все, наверное, знают, что можно ее на сайте отследить. Не все могут ориентироваться в том, какой трек-номер присвоен его почтовому отправлению и посмотреть по нему. Ну, это тоже такие минусы, получается. А вообще, в принципе, я не скажу, что у нас много потеряшек или проблем возникает.

– Не знаю, ну посмотрим потом когда нас посмотрят и люди будут комментировать что-то по этому поводу. Не знаю корректный ли это вопрос, но, тем не менее, я слышала, что достаточно сложно у вас с кадрами было в свое время. Я вот смотрю, у меня приходит в подъезд девушка, которая ходит пешком, несет эту сумку на себе. То есть, вообще по старинке все? Вот в этом плане что-то меняется или нет? Кроме того, что сейчас я могу не ждать уведомления, допустим, о почтовом отправлении и придти сама на почту. Но, тем не менее, почтальоны ваши так и будут ходить вот с этим мешочком?

– К сожалению, пока да, ничего нового не придумали. Доставлять газеты, журналы, пенсии приходится нашим почтальонам. Они, конечно, выполняют титанический трудЗачастую я разговаривала с почтальонами они проходят более 10 километров в день. И зачастую поднимаются на четвертый или пятый этаж, а если лифт сломан...

– Если лично вручить надо.

– Да, если лично необходимо вручить. Плюс они и пенсии носят. Конечно, работа не из легких, я скажу, и достойна уважения.

– А потом же еще почтальон же психолог, ему же надо поговорить с пенсионерами, к кому он приходит.

– Ну, я скажу, что очень много людей к нам приходит по призванию. Я была удивлена, но разговаривала с почтальоном из Юктали, которая уже почти пятьдесят лет работает на почте, и вот она говорила, что она с семнадцати лет мечтала стать почтальоном. Она играла в почтальона, она разносила открытки. Она говорит, все играли в магазины, в куклы, а я хотела разносить журналы и открытки. Она в конце концов пришла работать на почту, она закончила Институт связи и работала и начальником отделения, сейчас по состоянию здоровья стала почтальоном. Она говорит, что ей проще. Она знает уже всех людей. И ей уже известно, как быстрее доставить, как сообщить человеку. И, конечно, душой переживает за каждое отправление. Я надеюсь, что у нас таких людей будет становится намного больше.

– Я знаю еще, что вы вообще участвуете в социальных акциях разных. Не только это культурные мероприятия с ящиком, но вы стараетесь вообще как-то в жизни города участвовать. Это что, например, еще?

– Если говорить о социальных акциях, то у нас есть акция благотворительная «Дерево добра». В рамках этой акции клиенты могут придти на почту и оформить подписку в адрес детских домов, домов ветеранов, например, и там могут получать журналы совершенно бесплатно только потому, что кто-то подумал о них. Есть у нас еще например, акция, которая совместно с «Рыбаков фондом» запускалась. Можно отправить открытку «Благодарю», сказать спасибо человеку, который сыграл какую-то важную роль в твоей жизни. Особенность акции в том, что на открытке есть адрес центра «Рыбаков фонда» где помогут найти человека и вручить ему открытку, даже если ты не знаешь его адреса.

– Как интересно.

– Да, то есть, такая интересная акция есть. Ну, и конечно, мы участвуем в каких-то наших социальных акциях. Как я говорила, это в поддержку животных приюта. У нас была акция, мы собирали корма на Главпочтампте, мы собирали лекарственные препараты. Мы печатали открытки на которых были изображения спасенных питомцев с историей их спасения. Таким образом мы пытались привлечь внимание к проблеме безнадзорных животных.

– Спасибо большое, что нашли время, Галина, пришли и ответили на самые разные вопросы. Может быть, они были и не очень простыми для вас как представителя такого большого учреждения, но, тем не менее, мне было интересно. Спасибо вам. Мы сегодня говорили о том, что люди отправляют открытки и письма, оказывается, И не только это корпоративная почта. Вообще говорили о работе Почты России со специалистом по корпоративным коммуникациям Управления федеральной почтовой службы Амурской области филиала Почты России Галиной Ефимовой. Это были «Простые вопросы». До свидания, всего доброго.