Татьяна Величко

Тема: маркировка табачной продукции

– С 1 марта предприниматели обязаны маркировать табачную продукцию. Как это реализуется? Как шла подготовка в нашем регионе к этому процессу? Мы сегодня поговорим с заместителем министра экономического развития и внешних связей Амурской области. Татьяна Сергеевна Величко в студии. Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Стоит сказать, зачем маркировка. Потому что процесс не вчера начался.

– Маркировка, как показывает время, необходима. Это современный инструмент, который позволяет проследить, каков путь той или иной продукции от производителя до покупателя. Необходима она гражданам, чтобы понимать, что они приобретают легальный, качественный продукт. Все это нацелено также на защиту здоровья и жизни граждан. И также есть возможность быть общественным контролером при помощи такого продукта, как приложение ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий – прим. редакции) – проверить, где изготовилась та или иная продукция, какой путь прошла до того момента, пока не попала в руки потребителю. Бизнесу это очень интересно. Особенно интересно это производителям, которые хотят потеснить теневой рынок на условиях честной конкуренции работать и увеличивать свою выручку. Разумеется, это интересно и государству. Потому что относительно табачной продукции мы знаем, что это подакцизный товар. И здесь будет увеличение налоговых и таможенных поступлений.

– Здесь, скорее всего, эта цель преследуется. Потому что говорить о сохранении здоровья в отношении табачных изделий странно.

– Тем не менее, каждый покупатель хочет понимать, что это действительно от официального производителя. Какие-никакие нормы все же есть для изготовления этой продукции. И таким образом все три стороны в данном процессе заинтересованы.

– Когда вводилась эта система маркировки в отношении шуб, например, говорили, что шубы подорожают. Что же с табаком будет?

– С табаком в настоящее время еще в проекте. Действительно, нанесение маркировки, знака Data Matrix, стоит денег. По минимальным расчетам сейчас в проекте стоит стоимость 50 копеек за одну пачку табачной продукции. Все остальные расходы, которые понесет производитель по самым консервативным расчетам… они, конечно, будут, но это за собой повлечет даже уменьшение стоимости продукта. За счет вытеснения теневого рынка с рынка табачной продукции и увеличения выручки от производства этой продукции. Поэтому пока благоприятные расчеты идут для производителей. Они как заинтересованное звено сами зарегистрировались на сайте ЦРПТ. На момент проведения эксперимента более 95% производителей зарегистрировались. Хотя это был экспериментальный режим.

– Понятно, что у себя в регионе предприниматели получают уже готовую продукцию. И они должны следить за наличием маркировки.

– Что касается введения обязательной маркировки табачной продукции, то она вводится поэтапно. Мы сейчас находимся на том этапе, когда необходимо всем заинтересованным участникам оборота табачной продукции пройти регистрацию на сайте честныйзнак.рф. Это сайт оператора системы маркировки. Заходим на сайт, смотрим, каким образом зарегистрироваться. Все очень просто. Единственное – электронная цифровая подпись необходима. С 1 марта по 30 июня текущего года необходимо просто зарегистрироваться на сайте честныйзнак.рф. В этот период необходимо также подготовить соответствующие аппаратные средства субъекта предпринимательства, чтобы иметь возможность уже с 1 июля текущего года пропускать через 2D-сканер табачную продукцию. У нас еще пока из товарного оборота не выходит немаркированные табачные продукты.

– Разрешено то, что есть на складе.

– Разрешено вплоть до 1 июля 2020 года. Еще раз повторяю: это поэтапное введение обязательной системы маркировки. Сегодня у нас март месяц. На сайт я сегодня заходила, смотрела, какие новости. В ЦРПТ отмечают, что если в январе-феврале это было 15-20 заявителей на предмет регистрации участника рынка табачной продукции, то по состоянию на сегодня – уже 150-170 заявлений в день.

– По стране?

– По стране. Субъекты предпринимательства начинают понимать, что происходит, и не хотят затягивать этот момент. И это очень правильно.

– Много ли у нас субъектов предпринимательства работают в этой сфере?

– Да. Исходя из того, что на территории области действуют более 4 тысяч торговых объектов, у которых в наличии продовольственные товары имеются к реализации, мы говорим о том, что более 4 тысяч объектов теоретически могут быть заявителям в данной системе.

– Вы не видите, кто регистрируется?

– Пока мы этого не видим. И ближе к маю мы уже посмотрим, какой процент. Кто-то уже знает и говорит, что в курсе и будет регистрироваться. Кто-то говорит, что не считает нужным далее продавать табачную продукцию.

– Отказываются.

– Я думаю, это потому, что недопонимают. Потому что при введении системы маркировки исходили из базовых принципов. Таких, как минимизация расходов субъектов предпринимательства при работе системы маркировки. Собственно говоря, мы это и видим. Субъекты предпринимательства и так должны перейти на кассу онлайн. Так совпало, что обязательное наполнение объекта онлайн-кассами и система маркировки практически одновременно пришли к нам. И последних предпринимателей затрагивает обязательное приобретение онлайн-касс. Соответственно, необходимо только 2-D сканер приобрести. И то, у кого есть алкогольная продукция в рознице, этот сканер уже приобретать не нужно. Он также будет считывать этот знак Data Matrix. И провести обновление товароучетной программы чтобы иметь возможность данные системы маркировки получать и отправлять при розничной продаже табачной продукции.

– Интересно, дорогой ли сканер?

– Сканер от 2,5 тысячи рублей и выше.

– Наверное, не так дорого, как может показаться.

– Я считаю, это недорого. О плюсах мы уже выше сказали. И все сферы деятельности захватывает, и интересы трех сторон сегодня обозначили. Это необходимо сделать потому что это требование времени.

– А сколько штраф?

– Штраф на физических лиц – 4-5 тысяч, на должностных лиц – 10-15, на юридических лиц – от 50 до 300 тысяч рублей.

– Уже имеете право проверять? Или кто это будет делать?

– Нет, проверяем не мы, а Роспотребнадзор. И пока благодаря плавным переходам от одного этапа к другому нет еще необходимости никого штрафовать. Пока мы информируем.

– А когда будете штрафовать?

– С 1 июля 2019 года если в обороте субъекта предпринимательства появилась маркированная продукция, то он должен обязательно через сканер пропустить. То есть, система маркировки должна получить обратную связь о том, что из системы этот код выбыл в розничной продаже. Я так полагаю, что контролирующие органы будут нацелены с 1 июля 2019 года смотреть этот момент. Но с 1 июля 2020 года полностью запрещается производство и реализация немаркированной продукции. Уже с 1 июля 2010 года точно можно будет привлекать к ответственности.

– Уже давался переходный период. Предприниматели могли и в прошлом году уже попробовать.

– Да, вы правильно отметили. В режиме эксперимента маркировка работала с 15 января прошлого года и включительно по 28 февраля текущего года. Практически год отшлифовывались все моменты, как работает эта система, все ли хорошо. И, в том числе, благодаря этому эксперименту, бизнес и государство пришли к консенсусу, что необходим, все-таки, плавный переход от одного этапа к другому. Чтобы не просто 1 марта была какая-то запретительная дата, когда все, больше никто никуда не выходит без маркированной продукции. Эти эксперименты помогают плавно войти в систему, чтобы максимально облегчить переход бизнесу, и государство понимало, как это будет дальше работать. И эту практику перенести на другие продукты. Единственный момент хочу отметить, что по табачной продукции это пока только сигареты с фильтром и без фильтра и папиросы. Последующие виды табачной продукции ориентируем на 2020 год. Потому как все пачки – сигареты, сигариллы, другой табак, у них пачки разного размера. И с точки зрения нанесения маркировки это не очень удобно. И пока сейчас все это в процессе разработки – каким образом наносить маркировку. По табачной продукции – сигареты, папиросы, пачки стандартные, очень просто наносится знак. А здесь нужно соответствующее оборудование и понимать, каким образом нацеливать, чтобы правильно размещался этот Data Matrix код.

– Татьяна Сергеевна, у нас в стране процесс маркировки длится уже не первый год. Была алкогольная продукция, шубы, сейчас сигареты. Впереди еще обувь, говорят.

– Верно говорят. Распоряжением правительства Российской Федерации определен перечень товарной продукции, которая в этом году будет подвергнута маркировки.

– Уже в этом году?

– С 1 июля 2019 года – речь идет об обуви. И с 1 декабря уже другие товарные позиции.

– Мы говорили о том, что данная система будет приносить пользу. А что будет с потребителями? Как они могут проконтролировать маркировку?

– Те потребители, которые хотят проконтролировать цепочку перехода от производителя до розничной продажи, имеют такую возможность: скачать приложение в свой телефон. ЦРПТ – это оператор, Центр развития перспективных технологий. И отсканировать тот код, который нанесен на табачную продукцию. И все они прочитают: кто производил, когда, номер партии и так далее.

– То же самое с обувью, другими товарами?

– Так же будет и с обувью. И с духами, и с шинами, и так далее.

– Что же еще в списке?

– Большой перечень товарной продукции легкой промышленности. Блузки, блузоны на трикотажной основе, белье постельное, столовое, вспышки для фотоаппаратов, сами камеры и шины для автомобилей. Пока это. Но 2024 году этот перечень будет расширяться и наполняться. Потому что такие требования времени. И хочется сквозного контроля за всей продукцией, быть уверенным, что мы покупаем действительно товар производителя. И не помогать теневому рынку, а уже развивать конкуренцию среди «белого» бизнеса.

– Спасибо большое за интервью. Татьяна Сергеевна Величко была сегодня в студии. Заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области. Мы говорили о том, как в области и вообще в стране продвигается внедрение системы маркировки различных видов продукции. Спасибо.