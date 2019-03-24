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сегодня, 14:12 0

Антон Шевченко - фотограф

Антон Шевченко

Тема: о фотографии

Ведущий: Максим Ивановский

Здравствуйте. В Хабаровске не так давно прошла персональная выставка известного благовещенского фотографа Антона Шевченко. О современных тенденциях в фото и не только, в целом о фотографии, сегодня поговорим в программе. Антон, добрый день.

– Здравствуйте.

И сразу первый вопрос: благовещенский вы фотограф или уже хабаровский?

– Я скажу как американцы: где работаю, там и живу. Конечно, я благовещенец и остаюсь амурчанином, но проживаю и работаю в данный момент в Хабаровске. Так получилось, что там дали площадку для выставки, и там выставился.

Где комфортнее – в Благовещенске или в Хабаровске обстоят дела с выставками, фотографиями и так далее?

– Личное мнение – конечно же, в Хабаровске больше культуры выставочных работ, не только фотографий, но и живописи. К сожалению, в Благовещенске, кроме музея я не вспомню ни одной площадки. Был раньше на 50 лет Октября, но сейчас, по-моему, ничего нет.

Нет. Выставочный зал, к сожалению, закрыт. В Хабаровске эта ситуация получше, я так понимаю. Знаю, что из Благовещенска многие едут выставляться именно там. Где там находятся эти площадки, и почему хабаровчанам интересно открывать такие выставки, а у нас нет?

– Хабаровск – это «город семи дорог». Там очень большое количество «арт-движухи». Площадок много. Есть частные. Есть библиотеки. Есть Хабаровское фотографическое общество, в котором я состою. Они тоже предоставляют свои площадки. Было бы что выставлять.

Как люди реагируют? Ходят на выставки?

– Да, вы знаете, на открытии было очень много людей. И выставка до сих пор идет, до 1 апреля. Люди посещают, пишут положительные отзывы.

Как вы вообще к фотографии пришли, живя в Благовещенске?

– Да, лет 10 назад. Я делю два периода фотографии для себя. Первый – это коммерческие. Все мы приходили в фотографию, брали фотоаппарат как некий инструмент для заработка.

Свадьбы, корпоративы.

– Ну, естественно. Но в какой-то момент это все дело внутри настолько загорелось, что пришлось выгореть. Полностью отказаться от коммерции. Сказать видению «нет», и разбудить в себе то, ради чего взял фотоаппарат – ради художества. Чтобы видеть фотографию как аспект живописи.

Просто сейчас в Благовещенске, по-моему, каждый второй считает себя фотографом. Человек купил какую-нибудь зеркалочку, все – я свадебный фотограф. Как понять, когда заканчивается эта коммерция и начинается творчество, профессионализм?

– Слово «профессионализм» не очень подходит, потому что профессионал – это как раз с точки зрения коммерческого заработка. Я мы сказал – мастерство приходит. Мастерство – это знание, помноженное на опыт. Как перестать снимать коммерцию? Ни один художник не откажется от хороших денег. И ни один фотограф. Другой вопрос, что вас покупают не как всего лишь пользователя техники, фотоаппарата. А по имени. Приходят и говорят «мы хотим видеть ваш стиль». Это уже приятнее. Вас покупают как художника.

К слову о стилях. Вы работаете в противоположных жанрах. Почему именно так? Например, у нас вот эта работа представлена, и есть тут же портрет в вашей выставке.

– У меня нет определенной любви – сегодня одно снимаем, завтра второе. Мне все нравится. Мне нравится фотографировать в принципе. Увидел красивый пейзаж, он соответствует моему сегодняшнему настроению. Потому что мои картины – это некая рефлексия. Рефлексия современного мира. Есть у меня и социальные проекты, есть и портреты, где отражаю музу свою. Это проект под названием «Муза». Как нелегко дается, и что это проходит через ад кромешный.

Где была сделана эта фотография? Очень красивый вид, красивый пейзаж.

– Это Амур.

Как Амур?

– Наш Амур-батюшка. Правда, это в городе Хабаровске сделано. Здесь, конечно, не обошлось без фотошопа, потому что стоят помощники на заднем плане, люди держат свет, подбрасывают ткань, и все это сделано в один кадр. Часа четыре снимали.

Процесс съемки часа четыре, а сколько потом на обработку фотографии уходит времени?

– По-разному. Все зависит от того, что вы хотите снять. Есть фотографии, где мы снимали до восьми часов. Кадр постановочный был, когда бросали яйцо в краску. И там вообще нет фотошопа. Фотошоп не как инструмент коррекции света, а для коллажирования. Здесь обработка была: просто контраст подернутый и убраны элементы лишние в виде людей.

Вы говорите, что снимаете в абсолютно разных жанрах, но по факту у вас же есть какой-то свой определенный стиль? Какая-то особенность?

– Сюрреализм в определенной степени. Я не фиксирую действительность как она есть. У меня фотоаппарат – не инструмент, а зеркало, отражение мира через меня внутреннего.

А не обидно бывает, когда говорят, что фотографы – это не художники?

– Фотография вышла из живописи. В свое время камера-обскура была помощником для живописцев. Они снимали, а потом просто срисовывали с ее поверхности. Фотография и живопись дружат очень давно. Просто сейчас фотография стала отдельным элементом живописи.

Не обидно, что так много людей фотографируют?

– Не. Ну, молодцы. Развивайте в себе эту способность еще больше.

Конкуренция не чувствуется?

– Конкуренция чувствовалась, когда снимали свадьбы и корпоративы. Тогда нужно было давать больше материала. А когда снимаете такого формата, конкуренция практически отсутствует. И потом, у вас же зрители – это вы сами.

Давайте о музе поговорим. Кто эта очаровательная, прекрасная девушка?

– Это моя супруга. Екатерина. Ей выпал груз такой – быть музой моей и главной моделью. Знаете, как в анекдоте, ожидание и реальность. В ожидании мы хотим видеть аватарки. Мы стоим. Это октябрь. В очень легком платье. На берегу реки. Очень холодно. Четыре часа съемки. Промерзли. Но мне нужна картинка, и ты будешь стоять до тех пор, пока она не получится.

А муза ваша связана как-то с фотографией, или нет?

– В качестве модели. Сама она не фотографирует. Она врач-стоматолог.

Стоматолог-модель. Вы у нас являетесь человеком, который выигрывал не одну премию.

– Два года назад снял совершенно случайно грибы. Они заняли второе место. Две работы у меня участвовали, и об заняли второе место в National geographics. Я поставил большую и жирную точку тогда, что отказываюсь от коммерции. И работаю только на себя. Потому что я вижу амбициозный результат. И эта же работа в этот же год участвовала в Best of Russia. Я вошел в 100 фотографов России.

Я так понимаю, что там нужно делать кадр без участия фотошопа. Для молодых фотографов, которые только начинают свой путь – что бы вы им подсказали? Какие сейчас модные течения, которые могут вывести простого любители в профессионалы? Есть какие-то секреты?

– Секретов, наверное, нет. Когда посещают мастер-классы, хотят, наверное, услышать какую-то схему заработка. Ее не существует. Это все опыт. Опыт, помноженный на знания. А знания сейчас берутся из интернета в том числе. Есть тенденция возвращения к черно-белой фотографии. И тенденция к отсутствию ретуши. Если вы посмотрите на снимки, портреты людей, которые делают сейчас западные журналы, то увидите, что практически отсутствует ретушь. Или она настолько грамотная, что вы ее не увидите.

Насколько дорога эта работа, эта увлечение в плане технического оснащения. Примерно сколько нужно потратить, сколько стоит оборудование для профессиональных фотосъемок.

– Дорого. Это не самое дешевое хобби.

Ну, хотя бы, от скольки? Сейчас нас смотрит какой-нибудь молодой парень, который хочет заняться фотографией...

– Телефон. Он может заняться мобилографией. На мобильные телефоны можно делать хорошую макросъемку.

Было бы желание.

– Да, инструмент найдется. Если вы в конечном итоге хотите видеть большой баннер без потери качества, вам придется потратить 200-300 тысяч.

К слову о размерах. Ваша выставка... Я даже прочитаю: «Перцепция». О названии «Перцепция» и о том, какие фотографии вы там выставляли.

– «Перцепция» – приятие некое. То, что я говорю – рефлексия, помноженная на восприятие внешнего мира и отраженная через меня. Там представлено у меня 48 работ. Ни одна работа не названа.

Почему?

– Потому что это не картины, висящие у вас на стенах. Это окошечки. Когда вы подходите картине, и на ней нету надписи, я вас не ограничиваю в определенном смысле слова. Вы не нее смотрите... Вот у меня есть дом с изображением светофора, зеленого света. Для кого зеленый свет? Для вас зеленый свет, может быть, для другого зеленый свет, может быть, для внутри. Я вам даю возможность размышлять.

Каждый додумывает.

– Совершенно верно, да. Называя картину, я ставлю перед вам границу. Перцепция в том и заключается, что приятие отсутствует, название отсутствует, все отсутствует. Формат стандартный – А3. 30 на 40. Заключенный в черные рамки, чтобы оторваться от заднего плана. Сама выставка развешена в определенной цветовой композиции, которая выводит от негатива... ну, не от негатива, а от отсутствия красок, черно-белого, и приводит это все к женским портретам, к той самой музе.

Хочется сходить на вашу выставку, но не у всех есть возможность поехать в Хабаровск. Планирует ли Антон открытие выставки в Благовещенске?

– Мы к самому начальному вопросу сейчас вернемся – было бы где. Конечно, с удовольствием привез бы эту выставку, заново перепечатал, в Благовещенске бы развесил. Поступят предложения – пожалуйста. Выставку провожу бесплатно. Считаю, что нельзя за это деньги брать.

Спасибо большое. Антон Шевченко – фотограф, который покорил уже и National Gegraphics, и весь мир. И пока еще не покорил Благовещенск со своей выставкой. Поэтому надеемся, что скоро это случится. Спасибо большое, Антон. Успехов.

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