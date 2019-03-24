Антон Шевченко

Тема: о фотографии

– Здравствуйте. В Хабаровске не так давно прошла персональная выставка известного благовещенского фотографа Антона Шевченко. О современных тенденциях в фото и не только, в целом о фотографии, сегодня поговорим в программе. Антон, добрый день.

– Здравствуйте.

– И сразу первый вопрос: благовещенский вы фотограф или уже хабаровский?

– Я скажу как американцы: где работаю, там и живу. Конечно, я благовещенец и остаюсь амурчанином, но проживаю и работаю в данный момент в Хабаровске. Так получилось, что там дали площадку для выставки, и там выставился.

– Где комфортнее – в Благовещенске или в Хабаровске обстоят дела с выставками, фотографиями и так далее?

– Личное мнение – конечно же, в Хабаровске больше культуры выставочных работ, не только фотографий, но и живописи. К сожалению, в Благовещенске, кроме музея я не вспомню ни одной площадки. Был раньше на 50 лет Октября, но сейчас, по-моему, ничего нет.

– Нет. Выставочный зал, к сожалению, закрыт. В Хабаровске эта ситуация получше, я так понимаю. Знаю, что из Благовещенска многие едут выставляться именно там. Где там находятся эти площадки, и почему хабаровчанам интересно открывать такие выставки, а у нас нет?

– Хабаровск – это «город семи дорог». Там очень большое количество «арт-движухи». Площадок много. Есть частные. Есть библиотеки. Есть Хабаровское фотографическое общество, в котором я состою. Они тоже предоставляют свои площадки. Было бы что выставлять.

– Как люди реагируют? Ходят на выставки?

– Да, вы знаете, на открытии было очень много людей. И выставка до сих пор идет, до 1 апреля. Люди посещают, пишут положительные отзывы.

– Как вы вообще к фотографии пришли, живя в Благовещенске?

– Да, лет 10 назад. Я делю два периода фотографии для себя. Первый – это коммерческие. Все мы приходили в фотографию, брали фотоаппарат как некий инструмент для заработка.

– Свадьбы, корпоративы.

– Ну, естественно. Но в какой-то момент это все дело внутри настолько загорелось, что пришлось выгореть. Полностью отказаться от коммерции. Сказать видению «нет», и разбудить в себе то, ради чего взял фотоаппарат – ради художества. Чтобы видеть фотографию как аспект живописи.

– Просто сейчас в Благовещенске, по-моему, каждый второй считает себя фотографом. Человек купил какую-нибудь зеркалочку, все – я свадебный фотограф. Как понять, когда заканчивается эта коммерция и начинается творчество, профессионализм?

– Слово «профессионализм» не очень подходит, потому что профессионал – это как раз с точки зрения коммерческого заработка. Я мы сказал – мастерство приходит. Мастерство – это знание, помноженное на опыт. Как перестать снимать коммерцию? Ни один художник не откажется от хороших денег. И ни один фотограф. Другой вопрос, что вас покупают не как всего лишь пользователя техники, фотоаппарата. А по имени. Приходят и говорят «мы хотим видеть ваш стиль». Это уже приятнее. Вас покупают как художника.

– К слову о стилях. Вы работаете в противоположных жанрах. Почему именно так? Например, у нас вот эта работа представлена, и есть тут же портрет в вашей выставке.

– У меня нет определенной любви – сегодня одно снимаем, завтра второе. Мне все нравится. Мне нравится фотографировать в принципе. Увидел красивый пейзаж, он соответствует моему сегодняшнему настроению. Потому что мои картины – это некая рефлексия. Рефлексия современного мира. Есть у меня и социальные проекты, есть и портреты, где отражаю музу свою. Это проект под названием «Муза». Как нелегко дается, и что это проходит через ад кромешный.

– Где была сделана эта фотография? Очень красивый вид, красивый пейзаж.

– Это Амур.

– Как Амур?

– Наш Амур-батюшка. Правда, это в городе Хабаровске сделано. Здесь, конечно, не обошлось без фотошопа, потому что стоят помощники на заднем плане, люди держат свет, подбрасывают ткань, и все это сделано в один кадр. Часа четыре снимали.

– Процесс съемки часа четыре, а сколько потом на обработку фотографии уходит времени?

– По-разному. Все зависит от того, что вы хотите снять. Есть фотографии, где мы снимали до восьми часов. Кадр постановочный был, когда бросали яйцо в краску. И там вообще нет фотошопа. Фотошоп не как инструмент коррекции света, а для коллажирования. Здесь обработка была: просто контраст подернутый и убраны элементы лишние в виде людей.

– Вы говорите, что снимаете в абсолютно разных жанрах, но по факту у вас же есть какой-то свой определенный стиль? Какая-то особенность?

– Сюрреализм в определенной степени. Я не фиксирую действительность как она есть. У меня фотоаппарат – не инструмент, а зеркало, отражение мира через меня внутреннего.

– А не обидно бывает, когда говорят, что фотографы – это не художники?

– Фотография вышла из живописи. В свое время камера-обскура была помощником для живописцев. Они снимали, а потом просто срисовывали с ее поверхности. Фотография и живопись дружат очень давно. Просто сейчас фотография стала отдельным элементом живописи.

– Не обидно, что так много людей фотографируют?

– Не. Ну, молодцы. Развивайте в себе эту способность еще больше.

– Конкуренция не чувствуется?

– Конкуренция чувствовалась, когда снимали свадьбы и корпоративы. Тогда нужно было давать больше материала. А когда снимаете такого формата, конкуренция практически отсутствует. И потом, у вас же зрители – это вы сами.

– Давайте о музе поговорим. Кто эта очаровательная, прекрасная девушка?

– Это моя супруга. Екатерина. Ей выпал груз такой – быть музой моей и главной моделью. Знаете, как в анекдоте, ожидание и реальность. В ожидании мы хотим видеть аватарки. Мы стоим. Это октябрь. В очень легком платье. На берегу реки. Очень холодно. Четыре часа съемки. Промерзли. Но мне нужна картинка, и ты будешь стоять до тех пор, пока она не получится.

– А муза ваша связана как-то с фотографией, или нет?

– В качестве модели. Сама она не фотографирует. Она врач-стоматолог.

– Стоматолог-модель. Вы у нас являетесь человеком, который выигрывал не одну премию.

– Два года назад снял совершенно случайно грибы. Они заняли второе место. Две работы у меня участвовали, и об заняли второе место в National geographics. Я поставил большую и жирную точку тогда, что отказываюсь от коммерции. И работаю только на себя. Потому что я вижу амбициозный результат. И эта же работа в этот же год участвовала в Best of Russia. Я вошел в 100 фотографов России.

– Я так понимаю, что там нужно делать кадр без участия фотошопа. Для молодых фотографов, которые только начинают свой путь – что бы вы им подсказали? Какие сейчас модные течения, которые могут вывести простого любители в профессионалы? Есть какие-то секреты?

– Секретов, наверное, нет. Когда посещают мастер-классы, хотят, наверное, услышать какую-то схему заработка. Ее не существует. Это все опыт. Опыт, помноженный на знания. А знания сейчас берутся из интернета в том числе. Есть тенденция возвращения к черно-белой фотографии. И тенденция к отсутствию ретуши. Если вы посмотрите на снимки, портреты людей, которые делают сейчас западные журналы, то увидите, что практически отсутствует ретушь. Или она настолько грамотная, что вы ее не увидите.

– Насколько дорога эта работа, эта увлечение в плане технического оснащения. Примерно сколько нужно потратить, сколько стоит оборудование для профессиональных фотосъемок.

– Дорого. Это не самое дешевое хобби.

– Ну, хотя бы, от скольки? Сейчас нас смотрит какой-нибудь молодой парень, который хочет заняться фотографией...

– Телефон. Он может заняться мобилографией. На мобильные телефоны можно делать хорошую макросъемку.

– Было бы желание.

– Да, инструмент найдется. Если вы в конечном итоге хотите видеть большой баннер без потери качества, вам придется потратить 200-300 тысяч.

– К слову о размерах. Ваша выставка... Я даже прочитаю: «Перцепция». О названии «Перцепция» и о том, какие фотографии вы там выставляли.

– «Перцепция» – приятие некое. То, что я говорю – рефлексия, помноженная на восприятие внешнего мира и отраженная через меня. Там представлено у меня 48 работ. Ни одна работа не названа.

– Почему?

– Потому что это не картины, висящие у вас на стенах. Это окошечки. Когда вы подходите картине, и на ней нету надписи, я вас не ограничиваю в определенном смысле слова. Вы не нее смотрите... Вот у меня есть дом с изображением светофора, зеленого света. Для кого зеленый свет? Для вас зеленый свет, может быть, для другого зеленый свет, может быть, для внутри. Я вам даю возможность размышлять.

– Каждый додумывает.

– Совершенно верно, да. Называя картину, я ставлю перед вам границу. Перцепция в том и заключается, что приятие отсутствует, название отсутствует, все отсутствует. Формат стандартный – А3. 30 на 40. Заключенный в черные рамки, чтобы оторваться от заднего плана. Сама выставка развешена в определенной цветовой композиции, которая выводит от негатива... ну, не от негатива, а от отсутствия красок, черно-белого, и приводит это все к женским портретам, к той самой музе.

– Хочется сходить на вашу выставку, но не у всех есть возможность поехать в Хабаровск. Планирует ли Антон открытие выставки в Благовещенске?

– Мы к самому начальному вопросу сейчас вернемся – было бы где. Конечно, с удовольствием привез бы эту выставку, заново перепечатал, в Благовещенске бы развесил. Поступят предложения – пожалуйста. Выставку провожу бесплатно. Считаю, что нельзя за это деньги брать.

– Спасибо большое. Антон Шевченко – фотограф, который покорил уже и National Gegraphics, и весь мир. И пока еще не покорил Благовещенск со своей выставкой. Поэтому надеемся, что скоро это случится. Спасибо большое, Антон. Успехов.