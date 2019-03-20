Наталья Хрущева

Тема: санитарно-курортное лечение для людей предпенсионного возраста

– Санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста с этого года может уже финансироваться за счет страховых взносов. Такие изменения уже вступили в силу. Как это будет реализовано на практике, есть ли уже первые заявки? Мы сегодня поговорим с управляющим Амурским региональным отделением фонда социального страхования Российской Федерации Натальей Анатольевной Хрущевой. Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Кто считается человеком предпенсионного возраста и как подтверждается этот статус?

– Человеком предпенсионного возраста считается в соответствии с действующим законодательством лицо за пять лет до достижения общего пенсионного возраста. Мы знаем, что в этом году произошли изменения. Если раньше это было два года до достижения этого возраста, то в 2019 году это пять лет до возраста, установленного законодательством. В этом году мужчины и женщины имеют право считаться такой категорией при достижении возраста 56 лет мужчины и 51 год женщины соответственно. Мы говорим о тех мерах, которые предусмотрены на санаторно-курортное лечение граждан предпенсионного возраста, и это только те, которые являются работающими гражданами.

– Это важно.

– То есть, состоят в трудовых отношениях со страхователями по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

– И за них отчисляются взносы, именно поэтому они имеют право. А статус как подтвердить и нужно ли подтверждать? Может быть, это автоматически?

– В соответствии с 580н Постановлением о предупредительных мерах никаких документов, подтверждающих статус предпенсионера не требуется. В пакете документов предоставляются документы, удостоверяющие личность. В соответствии с ним и определяется возраст гражданина.

– Прошла информация, что предпенсионеры могут теперь отдыхать на курортах и в санаториях. Как это вообще может быть реализовано на практике? С чего начинать?

– Нужно обратиться к своему работодателю и уточнить, имеется ли разработанный план предупредительных мер по профилактике производственного травматизма. Поскольку именно в рамках этого мероприятия Фонд социального страхования компенсирует страхователю 10% от уплаченных страховых взносов сверх той суммы, которая уже предусмотрена законодательством для финансирования предупредительных мер производственного травматизма.

– То есть, есть какой-то лимит, все-таки?

– Да, да.

– Не безграничная сумма?

– Да. Как правило, это 20% страховых взносов, уплаченных страхователем на страхование от несчастных случаев на производстве. При использовании возможностей санаторно-курортного лечения своих работников, в том числе предпенсионного возраста, эта сумма увеличивается до 30%. То есть, это 30%, страхователь может вернуть себе от уплаченных взносов проведя какие-то меры, предусмотренные на профилактику травматизма. То есть, закупив какие-то определенные средства, в том числе отправив своих работников на санаторно-курортное лечение. И в этом случае они включают эту меру, санаторно-курортное лечение, в план, предоставляют, заявляются в Фонд социального страхования для того, чтобы им выдели деньги на финансирование. То есть, скажем так, разрешили использовать эти деньги на эти меры, проводят все эти мероприятия, и до 15 декабря обращаются к нам за возмещением этих средств.

– То есть, в конце года.

– Не обязательно дожидаться конца года, обратиться можно уже сейчас.

– А санатории в пределах Российской Федерации должны находиться?

– Да, существует некое ограничение. Санатории должны иметь лицензию на санаторно-курортную деятельность, должны находиться на территории Российской Федерации.

– То есть, человек съездил, потом обратился за компенсацией?

– Человек вообще-то должен ехать бесплатно.

– От предприятия?

– Да. Если схему вообще рассмотреть.

– Да.

– Если это крупный страхователь, и у него достаточно уплачено страховых взносов, 10% от уплаты которых позволяют купить хотя бы одну путевку своему застрахованному работнику, и, грубо говоря если этого достаточно, он берет, покупает путевку, работодатель и отправляет свое застрахованное лицо предпенсионного возраста при наличии у него медицинских показаний. То есть, при наличии справки 070/у, в соответствии с которой ему показано санаторно-курортное лечение, у него нет противопоказаний.

– То есть, условие должно быть такое.

– И в этом случае работник едет бесплатно. А уже к нам обращается работодатель этого застрахованного лица для того, чтобы мы вернули ему стоимость этой путевки. Предоставляет нам пакет документов. Это можно посмотреть в соответствии с 580н Постановлением. Информация также содержится на сайте регионального отделения, перечень этих документов, которые необходимо нам предоставить. И мы возмещаем уплаченную сумму в размере до 30% от уплаченных страховых взносов.

– Это похоже, как раньше были профсоюзные путевки. На предприятиях какой-то фонд копился.

– Схема похожая, да.

– А это не такие большие деньги, если это предприятие среднее или маленькое?

– Да. Это же зависит и от размера страхового тарифа, который уплачивается.

– А эта сумма должна накопиться, или можно часть компенсации просто вернуть? На путевку, путевка-то тоже не дешевая.

– Путевка может быть от 10 календарных дней. 10, 11, 18, 21, в зависимости от этого возможно можно использовать и софинансирование. Возможно, но пока таких разъяснений нам Минтруд не дал, поэтому я сейчас гарантировать, что это можно не могу.

– Кто устанавливает очередность? Сам работодатель или социальные комиссии какие-то, профсоюз?

– Скорее всего, да, сам работодатель. Поскольку мы только финансируем, мы не можем давать каких-то разъяснений, как очередность будет устанавливаться, как отбираться категории работников, имеющих право на санаторно-курортное лечение. По крайней мере, в Постановлении есть только возраст, что этот работник должен являться предпенсионером и иметь справку 070/у, разрешающей ему санаторно-курортное лечение.

– Можно еще поговорить об улучшении условий труда. Да, это тоже одно из направлений расходования этого фонда из страховых взносов. Что здесь работодатель может? Как улучшить условия труда? Что-то купить?

– Да.

– А что это?

– Как правило, все организации имеют план по охране труда, план по предупреждению производственного травматизма. Там могут быть заложены, прежде всего, специальная оценка условий труда, то есть, каждое предприятие, каждый работодатель до 1 января этого года должен был провести специальную оценку условий труда, оценить, насколько они у него вредные, либо соответствуют нормам, установленным трудовым законодательством. И в соответствии с этим выявить, если это вредные условия, какие-то факторы, влияющие на производственный травматизм и так далее. И саму оценку условий труда можно оплатить за счет средств страховых взносов. Кроме специальной оценки условий труда также есть такая мера, как предупредительные или периодические медицинские осмотры. То есть, есть перечень лиц, которые обязаны проходить периодический медицинский осмотр. Это как правило те, кто работает во вредных условиях труда. Либо имеющие повышенную нагрузку. И работодатель также обязан их отправлять на периодические осмотры за счет работодателя. Но работодатель может также и вернуть эти деньги за счет меры профилактики производственного травматизма в виде возврата уплаченных страховых взносов от Фонда социального страхования. Также покупка средств индивидуальной защиты, так называемые СИЗы, можно тоже вернуть за счет средств Фонда социального страхования.

– Это которые при пожарах используются?

– Да, это самоспасатели различные, резиновые перчатки, обувь, сапоги какие-то.

– Должны быть.

– Да, их должны выдать. В то же время корреспондирующее право, можно эти средства, затраченные на закупку этих средств, вернуть от Фонда социального страхования. То есть, этим нужно просто заняться. Но, как правило, анализируя поток заявлений, которые идут в Фонд социального страхования, мы видим, что обращаются крупные организации. Кроме средств индивидуальной защиты можно также приобрести средства для... тахометры, грубо говоря. Приборы, позволяющие контролировать интенсивность труда работников, работающих во вредных производствах, алкотестеры и прочие приборы, которые тоже позволяют оценить работоспособность работника. Перечень в 580н Постановлении есть. Можно также эти материалы посмотреть на сайте Фонда социального страхования.

– Это больше информация для работодателей.

– Да.

– А для работников, если того нет, сего нет, и в санкуре ему отказывают, говорят, что вообще ничего не знаем про это, откуда вы это взяли. С чего начать, все-таки, такому предпенсионеру?

– Наверное, нужно начать с обращения к своему работодателю. Выяснить. То есть, право такое есть, и нужно каким-то образом заставить работодателя проинициировать обращение в Фонд социального страхования. Другое дело, что страховых взносов может не хватать на покупку даже одной путевки. И вот в этом случае, что могу сказать, здесь, наверное или софинансирование либо...

– Либо ждать.

– Либо ждать, либо, возможно участие в профсоюзах, которые имеются в организации, либо средства предприятия дополнительно привлекать. Потому что Фонд социального страхования вернет только 10% от уплаченных страховых взносов региональному отделению. Взносы уплачиваются в зависимости от установленного тарифа. Этот тариф может быть 0,2%, соответственно начисляется на базу оплаты труда. Если там 2-3 человека работают, не такая уж будет база.

– Но несколько предприятий не могут кооперироваться?

– Нет.

– Потому что это юридические лица отдельные?

– Да.

– Наверное, эта история будет у нас востребована, как думаете, в области?

– Я на это надеюсь. Поскольку нам выделено 100 миллионов, которые мы должны израсходовать. Соответственно, если в прошлом году это было 66 миллионов, которые мы направляли только на 20%, то сейчас у нас увеличено до 100 миллионов. И я очень надеюсь, что работодатели проявят сознательность, гражданскую позицию свою, и таким образом воспользуются шансом оздоровить своих работников за счет средств Фонда социального страхования.

– Можно обращаться на горячую линию, на сайт.

– Можно, да, на горячие линии обращаться. Телефоны для связи и получения консультации 99-31-44, 99-31-45. Все вопросы, которые уже сейчас могут возникнуть, я советую не откладывать в долгий ящик, поскольку любые документы требуют какое-то время для того, чтобы их оформить. Уже не говоря про то, что воспользоваться и пролечиться. Обратиться, еще раз повторю, можно до 1 августа. То есть, здесь срок пресекательный. В случае исчерпания финансирования мы можем отказать в предоставлении такого финансирования. На сегодняшний день пока эти средства есть. Я уже сказала, что это порядка 100 миллионов, поэтому обращаться нужно и можно, и не откладывать это до 1 августа.

– Спасибо, что разъяснили. Я надеюсь, что где-то так через год мы встретимся и вы сможете рассказать уже о хороших итогах. Ведь получить санаторно-курортное лечение, путевку заветную из советского прошлого, такая хорошая была история, это, наверное, здорово и здорово. Спасибо, что пришли. Наталья Анатольевна Хрущева, управляющая Амурским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации, сегодня была в студии. Мы говорили о том, что с этого года работники предприятий, которым пять лет до наступления пенсии, могут воспользоваться санаторно-курортным лечением и рядом других оздоровительных услуг, мероприятий по улучшению условий труда, обратившись к своему работодателю. Спасибо.