Тема: вещи для нуждающихся

– Здравствуйте. Сегодня программа для неравнодушных людей. О новом социальном благотворительном проекте поговорим. У нас в студии организатор проекта «Большая семья» Павел Щербаков. Здравствуйте.

– Добрый день.

– Заговорили о вашем проекте в последнее время активно. СМИ тоже решили не оставаться в стороне. Нам показалось, что проект интересный. К нему нужно бы привлечь людей. Посмотрим, какой будет отклик. Может быть, действительно, стоит поддержать хорошую идею. Итак, в чем заключается проект? Как возникла идея проекта «Большая семья»?

– Как возникла идея, мне кажется, многим уже известно. Я являюсь участником полуфинала конкурса «Лидеры России» по Дальневосточному региону. И одним из условий прохождения в финал было сделать социальный проект. После того, как мы с коллегами вернулись из Владивостока, мы стали общаться с друзьями, знакомыми, пытаясь найти эту болевую точку, которая есть у нас в городе, в области. Точек очень много. Проблем очень много. Но решили схватиться за эту. И если почитать газеты, интернет, число людей, которые готовы помогать, растет. У нас есть люди, которым нужна помощь. У которых, возможно, не такие высокие зарплаты, много детей. Разные могут быть причины. И мы решили соединить людей, у которых есть проблемы и людей, у которых есть возможность им помогать. Мы пошли двумя путями. Первое – создали сайт. Сделали систему, которую можно масштабировать, развивать, по России продвигать. Человек может прийти, оставить заявку о том, что у него дома есть вещи, которые он не носит, либо не подошли по размеру, либо дети выросли из них. Волонтеры связываются с людьми, приезжают, забирают. И отвозят их в сортировочный центр – «Доброта» у нас в городе занимается этими проблемами. Второй путь, по которому мы решили пойти – в разных частях города ставить ящики, куда любой человек может бросить пакетик. Раз в несколько дней проверяется, по мере накопления вещи оттуда вынимаются и везутся в «Доброту». В «Доброте» этим вещам рады.

– В чем новизна проекта, если и так люди знают, что нужно нести вещи в «Доброту»?

– Мы вчера на радио были. Не все даже радиоведущие, при условии, что они «крутятся» с новостями, они сказали, что о «Доброте» узнали недавно. Не все знают, что есть организации, куда можно принести. Вторая проблема – у всех нету времени.

– Вы создали координационный центр.

– Мы создали систему. Она работает с начала февраля.

– Я должна что открыть?

– Вы заходите на сайт bigfamilyhelp.ru либо большаясемьяпоможет.рф, где оставляете информацию о себе: контактный адрес, телефон, Плюс мы просим людей писать, что у них есть и объем.

– Павел, а что, действительно такая проблема есть? Сейчас у многих есть машины. Сели, поехали.

– Основная проблема – время. Это такой ресурс, который ограничен у всех.

– У всех стоят пакетики, которые надо бы когда-то отвезти.

– «Мы понимаем, что надо помочь людям, но у нас нет времени». Так же мамы дома с детьми сидят год, два, три.

– А может мама, которой некогда выйти в магазин, зайти на ваш сайт и оставить заявку «Ребята, мне нужные вещи ребенку».

– Изначально мы пошли по другому пути. Мы собираем вещи и отвозим их в «Доброту». А с теми, кому необходимы вещи – сами понимаете, это нужны ресурсы, это нужны люди, помещение, в которое мамочка будет приходить, выбирать.

– Если такие люди найдутся, как будет работать проект? Так же?

– Так же.

– Или будете расширять?

– Расширение мы закладывали изначально. Когда мы начали первые заявки получать, они пошли из Нерюнгри. Мы выходили на нерюнгринских волонтеров, создавали адреса, что в вашем городе есть люди, которые готовы помочь. К нам выходили люди из Архары, которые говорили, что было бы неплохо масштабировать в сторону районов. Плюс на нас выходили люди, которые занимаются благотворительностью, сбором средств на помощь детским домам, строительство пандусов. Было бы неплохо, если бы был портал, который агрегировал всю информацию. Да, мы знаем, что «Крылья» занимаются какими-то проблемками, тот занимается какими-то проблемками. Согласитесь, неплохо было бы, если бы мы пришли в одно место, где можно отдать вещи, мы знаем, где у нас стоят боксы, куда можно принести, мы знаем о тех жителя города и области…

– Давайте напомним, где стоят боксы.

– Сейчас у нас бокс установлен Доме молодежи на Красноармейской, на первом этаже.

– Что это за бокс?

– Бокс представляет собой ящик, сколоченный из фанеры, он высотой 155 сантиметров, площадь –50 на 60. Это большой ящик. У него две дверцы. Одна на замке, чтобы мы вынимали вещи снизу. А сверху – окошечко, которое болтается. Можно прийти и положить вещи.

– С какой периодичностью вы этот ящик проверяете?

– Стараемся хотя бы через день, через два дня. Если забор по заявкам можно спрогнозировать, то бокс стоит – возможно, сегодня накидали вещей, а неделю могут ничего не нести.

– Сами лично ездите проверять?

– В том числе и я. И у меня есть волонтеры, которые помогают.

– Сколько вас человек?

– Их всего четверо. Вчетвером делать это очень трудно.

– Если люди найдутся, которые готовы вам помочь, куда они могут позвонить?

– У нас есть сайт, на котором есть наша электронная почта. Это проще, потому что мы все работаем. В течение дня иногда может просто трубку не взять.

– Павел, почему именно такой вид помощи – вещи туда-сюда передавать. Почему вы остановились на этом?

– Давайте я вам расскажу историю. Мы начали возить первые вещи. У нас была партия. На прошлой неделе, вроде, это была пятница. Мы привезли много вещей на «Доброту». Пока эти вещи разгружали, носили, мы увидели бабушку. Она увидела, что мы несем много пакетов, сказала «здравствуйте, а у вас тут есть что-нибудь для мальчика 11 лет?» Мы говорим «честно, до конца не знаем, нужно мерить, разбирать». Поговорили с ней и начали таскать дальше. Пока мы занесли все вещи, она открыла наш пакет. Вы бы видели лицо этой женщины – она была самая счастливая, она нашла на себя пуховик. Сами понимаете, какие у бабушек пенсии и сколько стоит пуховик на нее. Ради вот таких людей и стоит этим заниматься.

– По какому адресу в «Доброту» вы привозите?

– Рабочая, 95.

– Я слышала, что проект пока приостановлен.

– Пока проект мы заморозили, форму заявок мы закрыли. Потому что все немножко устали за полтора месяца. Хотелось бы, чтобы людей было больше.

– Разве можно создавать проект благотворительный, и потом замораживать? Процесс-то уже идет, люди вам верят, к вам обращаются.

– Понимаю, но в то же время мы – люди. Мы хотим, чтобы к нам пришли люди, которые помогут нам.

– А не получится ли так, что вы, участвуя в «Лидерах России» этот проект придумали, объяснили, рассказали, что есть такой проект, и он тихо сойдет на «нет»?

– Мы не хотели бы. Я считаю себя очень упертым. Если бы это было мне необходимо только для «Лидеров России», он бы закончился месяц назад. А уже полтора месяца после этого он идет.

– Я думаю, ваши выступления в СМИ вас просто обязывают. Очень многое, по моему мнению, зависит от лидера. Того человека, который это все организовал. У нас есть несколько проектов, которыми занимаются люди. И они первым делом сами встают и идут. И ведут за собой людей. Как вот у вас?

– Поэтому мы тоже ездим. Первые заявки обрабатывали сами, чтобы посмотреть, как работает система. В начале мы не просили, чтобы указывали адрес – «желательно». Когда посыпались заявки без адресов, приходилось обзванивать, чтобы составить план объездов. Мы тестировали все на себе, мы так же принимаем в этом участие. Само собой, выступая здесь, мы бросаем вызов самому себе. Надо выйти на площадь, сказать «я сделаю это» и потом уже будет плохо, если ты это не сделаешь.

– Только с «Добротой» вы работаете?

– На данный момент да.

– Насколько я знаю, есть какая-то студенческая благотворительная организация, которая принимает в каком-то общежитии вещи для студентов. Искали вы себе партнеров?

– Партнеров мы искали, привлекали центр «Выбор», проводили переговоры. У них есть волонтеры, которые готовы помогать. Но проблема небольшая – это школьники и студенты, которые не могут сесть за руль автомобиля и съездить за заявочками. Мы бросали клич и в различные волонтерские группы. Но оттуда не пришел никто к нам.

– Наверное, у них там тоже какая-то своя работа.

– Возможно.

– Готовы ли вы с кем-то объединяться? Бросая клич в волонтерские группы не говорить «ребята, помогите нам», а сказать «мы готовы вам помогать в ваших делах, давайте кооперироваться».

– Вы сами понимаете, у нас есть цель, которую мы хотим достичь. И от того, что мы одни будем идти, либо толпой, разницы нету. Чем больше народа, которые будут готовы помогать, тем лучше.

– Каждый в своей тарелке варится. Нет?

– Я считаю, нет.

– Если бы объединились, если бы распределили функции, то было бы полегче.

– Тут, честно говоря, функции одни. Если ты готов ездить к людям, забирать вещи, можно смотреть заявочки, оттуда забирать, ехать.

– На сегодняшний день проект приостановлен. Даже если вам ни одного звонка не поступит после наших эфиров, вы будете продолжать?

– Приостановлен только забор заявок от людей, но ящик-то стоит. И его мы выгребаем.

– «Доброта» как к вашей инициативе?

– Они нам помогают разгружать. Это уже радует. Они с нами.

– Значит, дело пойдет. Давайте еще раз напомним адрес сайта.

– Bigfamilyhelp.ru. Либо, кто любит кириллицу: большаясемьяпоможет.рф.

– Спасибо большое. Удачи вам в благом начинании. Мы сегодня говорили о новом социальном проекте «Большая семья» с его организатором Павлом Щербаковым. Друзья, если есть возможность помочь, если есть машина, время – присодиняйтесь. Вашей помощи будут рады. Всего доброго. Это были «Простые вопросы».