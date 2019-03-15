Галина Давыдова

Почему амурчан становится меньше

– Здравствуйте! Нас становится все меньше. Это не мрачное предзнаменование, это не слоган очередного триллера. Это данные статистики. В Приамурье сейчас меньше 800 тысяч жителей на территорию почти 362 тысячи квадратных километров. Что же происходит? Об этом мы решили узнать у руководителя Амурстата Галины Давыдовой. Здравствуйте, Галина Александровна.

– Добрый день.

– Википедия, данные за 2016 год – 805 770 человек. На 1 января 2019 года – 793,6 тысячи. Куда девается народ? Даже за такое короткое время нас все меньше и меньше.

– Да, за один год мы потеряли 5 200 человек. Здесь отразилась и миграционная убыль, и естественная убыль. У нас рождений меньше, чем смертей. И приехало к нам меньше, чем выехало за пределы Амурской области.

– Это то, что называется «миграционные потоки». Что это такое? Куда у нас люди уезжают, откуда приезжают к нам? Можно ли это как-то регулировать?

– Миграция делится на внутреннюю и на внешнюю. Внутренняя – это когда люди переезжают из одного муниципального образования в другое. За 2018 году таких передвижений у нас было более 17 тысяч. И у нас Благовещенск и Благовещенский район приросли. У них положительная динамика. Остальные все муниципальные образования оказались в минусе. Что касается внешней миграции, то люди переезжают в другие регионы Российской Федерации, в страны СНГ и за границу.

– Хабаровский край на первом месте, потом Санкт-Петербург, и только потом уже Краснодарский край, за ним Москва и Приморье.

– Да. Сибирский федеральный округ тоже пользуется, Центральный – это Москва, Московская область, и Южный – это Краснодарский край.

– Хабаровский край – сосед. Там лучше условия жизни. Люди все равно едут туда, где лучше.

– В основном, конечно, это трудовые мигранты. Там, где находят работу, туда и едут.

– Говорят, у нас сейчас очень много рабочих мест создается. Может ли повлиять на прирост населения создание таких больших строек, как у нас? «Стройки века», как БАМ. Я по опыту собственной семьи знаю, что мы сюда приехали давным-давно. Мы осели здесь. Кто-то уехал, но спустя многие годы.

– Конечно, они дадут прирост. Приедут к нам специалисты, специализированные под такие стройки, как космодром, газоперерабатывающий завод. При строительстве, конечно, используется вахтовый метод. Люди будут приезжать по контракту на определенное время, отработали и уехали на постоянное место жительства. Кому-то, конечно, этот регион приглянется. Они привезут сюда родственников и осядут здесь.

– Мне кажется, это должны быть какие-то очень хорошие условия для того, чтобы сюда привозить семью из южных регионов.

– На сегодняшний момент, конечно, самое главное – это работа.

– Сколько в прошлом году приехало людей, которые остались?

– У нас более 12 тысяч приехали. В основном, с Дальнего Востока – Хабаровский край, Сибирь, Центральный федеральный округ. А уехали 15 тысяч. Минусовое сальдо составило чуть более 3 тысяч. Я хочу сказать, что положительное сальдо у нас со странами СНГ. Зафиксировано в прошлом году почти 200 человек – 185. Приехали сюда и остались жить больше, чем выехали.

– Галина Александровна, мы можем говорить о том, что уезжают квалифицированные специалисты, а приезжают не квалифицированные специалисты. Особенно страны ближнего СНГ. Есть такая тенденция?

– Конечно, у нас процентов 80 обмен – это между регионами, то есть, внутри России. И, конечно, к нам приезжает в основном трудоспособное население, порядка 70 %. И с высшим образованием. Нельзя сказать, что приезжают какие-то неграмотные.

– Я имела в виду, в Центральную Россию приезжают, как говорят, гастарбайтеры. Людей приезжает очень много, идут на неквалифицированную работу. Мы сами видим. По Благовещенску это видно только на улицах города где-то. А уезжают отсюда специалисты очень высокой квалификации.

– Правильно. Я хочу сказать, что международная миграция, между странами СНГ, все равно незначительна по сравнению с миграцией внутри Российской Федерации.

– А эта ситуация типична для Дальнего Востока?

– Да. В основном эти тенденции во всех регионах Дальнего Востока и вообще, Российской Федерации.

– Кроме того, что люди уезжают, у нас люди умирают. Смертность превышает рождаемость. Какие причины?

– Если посмотреть с 2000 года по 2010 год убыль была порядка 107 тысяч человек. Из них 77 тысяч – это миграционная убыль. Уже с 2011 года по 2018 год общая убыль составила 35 тысяч человек. И миграционная убыль из них 30 тысяч человек. Действительно, здесь очень наглядно видно, что и смертность у нас уменьшается. Если брать с 2010 годом, то больше, чем на 12 %. Больше чем в 2 раза уменьшилась младенческая смертность. У нас увеличилась продолжительность жизни. Все равно, положительная динамика в этом процессе очень даже наглядно видна, заметна. Тем не менее, все равно, рождаемость у нас меньше, чем смертность. Я думаю, с последним посланием президента очень много внимания уделяется семьям многодетным. И сейчас уже говорят, почему именно многодетным, надо и обычным, с 1-2 детьми тоже уделять. И по программам с 2020 года…

– У нас было же какое-то время, когда рождаемость увеличилась?

– Да, в 2013 году было зафиксировано, что смертность меньше рождаемости на 133, по-моему, человека. Как раз этот материнский капитал повлиял.

– Когда только началась эта программа, люди стали активно рожать. А сейчас как-то уже…

– Да, второго, третьего… Ну да, сейчас правительство ищет другие пути.

– Я слышала, что у нас очень неблагоприятная обстановка в плане онкологических заболеваний, легочных заболеваний. Так ли это?

– Да, конечно, большой процент. Но онкология у нас не на первом месте. У нас сердечно-сосудистые заболевания на первом месте – инфаркты, инсульты.

– Говорят, что «омолаживается» смертность. Более молодые люди умирают от сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний.

– Я думаю, что медицина все равно не стоит на месте. И в этом отношении какая идет кампания по профилактике этих заболеваний. Конечно, они дают свои результаты.

– У вас перед глазами постоянно цифры реальные, и мечтать вас особо некогда. Тем не менее, какие-то перспективы вы видите на то, что население области увеличивалось?

– Да. Можно так сказать и ожидать. Потому что эти стройки, которые сейчас идут, которые заканчиваются… Снова начинается строительство Байкало-Амурской магистрали. Самое главное для сегодняшнего населения – было бы куда приложить свои руки. Заработная плата, чтобы была, какой-то достаток дома. И я думаю, что при развитии экономики в регионе это привлечет трудоспособное население. И отсюда и рождаемость увеличится. Конечно, лихие 90-е годы, дали свои результаты.

– Рождаемость уменьшилось, и люди стали уезжать.

– А зачем нам вообще нужно, чтобы нас здесь становилось больше? Мы так подробно говорили о том, что это проблема. А почему это проблема?

– Развитие региона. Это, все-таки, граница. Население здесь должно быть, его надо как-то привлекать сюда.

– Это вопрос для скептиков был. А то скажут – нам тут совершенно вольготно жить и хорошо дышится.

– Да, из положительных факторов, которые способствуют привлечению – у нас здесь и территория большая, и очень много лесов, и экология. Здесь палка о двух концах: чем меньше экономика – загрязнения меньше. Развивается у нас сельское хозяйство.

– А народ из сел все равно уезжает и пополняет города.

– Да. Но сравниваем мы тот же БАМ. Или строительство того же ГПЗ. Но что сравнивать? При строительстве БАМа очень много было ручного труда. Правильно? А сейчас в том же сельском хозяйстве – какая техника! Она заменит 20 человек. Разумеется, уже при освоении тех же площадей столько народа уже не надо. Сейчас идет модернизация.

– Будем надеяться, что работоспособные, квалифицированные кадры будут приезжать к нам, в Амурскую область, пополнять население. И правительство будет делать все для увеличения рождаемости. Глядишь, у нас народонаселение и увеличится. О причинах того, что нас здесь очень мало, о причинах миграции населения мы сегодня говорили с нашей гостей – руководителем Амурстата Галиной Давыдовой. Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам в студию. Это были «Простые вопросы». Всего доброго, до свидания.