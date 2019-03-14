Алексей Просвирнин@|@Сергей Царский

Тема: что делать с территорией бывшего танкового училища

– Здравствуйте! В Приамурье активно обсуждается новость о том, что территорию бывшего Благовещенского высшего танкового командного Краснознаменного училища хотят передать в пользование иностранным гражданам. Об этом сегодня поговорим с бывшим заместителем начальника политического отдела БВТККУ Просвирниным Алексеем Ивановичем и председателем совета ветеранов БВТККУ Царским Сергеем Николаевичем. Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Когда было основано училище и когда оно прекратило свою деятельность?

А.П.: – Училище было основано в 1941 году. В Гороховецких лагерях Горьковской области.

– Как оно попало к нам?

А.П.: – Горьковская область, потом Проскурово, Ветлуга. И уже в 1958 году оно прибыло к нам в Моховую Падь.

– И сколько просуществовало с 1958 года?

А.П.: – С 1958 года…

С.Ц.: – До 1999-го.

– В чем заключалась ценность училища?

А.П.: – В том, что готовили хороших военных специалистов – танкистов, механиков и инженеров.

– Сколько всего было выпусков за все эти годы? И сколько людей прошло через училище?

С.Ц.: – Через наше танковое училище прошло около 30 тысяч человек. Если посмотреть на офицеров как на специалистов-танкистов, то по признанию всех это было лучшее танковое училище в Советском Союзе. Наши выпускники – есть полковники, есть генералы. Достаточно сказать, что генерал армии Моисеев возглавлял Генеральный штаб Советского Союза. И он же разрабатывал уникальную операцию по выводу наших войск из Афганистана. Вывод из Афганистана был под его руководством.

– Я как раз хотел спросить, кем гордится училище?

А.П.: – 16 Героев Советского Союза. Это не только в военное, но и в мирное время, на которое выпали Афганистан, Чечня. Мы гордимся. И впервые в мире был произведен таран…

С.Ц.: – Герой Советского Союза Комаров Дмитрий Евлампиевич в 1944 году на станции Косые Броды в Белоруссии горящим танком таранил немецкий бронепоезд. Вывели его из строя, а потом подоспевшие экипажи добили его. Это единственный в мире танковый таран бронепоезда.

– Как получилось так, что было расформировано училище, если оно воспитало столько Героев?

А.П.: – Мне кажется, просто в верхах не подумали. В 90-е годы принимались решения неоднозначно. Распался Советский Союз, невостребованными стали столько танкистов, и, возможно, поэтому было принято решение о сокращении. 37 училищ расформировали. Осталось одно-единственное Казанское танковое училище на сегодняшний день, которое готовит танкистов.

– Уже 20 лет прошло. Территория все эти годы пустует?

А.П.: – После расформирования танкового училища здесь пять лет был центр подготовки артиллеристов. Потом он был расформирован. Законсервировали, он так и стоит. Движения никакого.

– Остальные 15 лет – простой. Давайте вернемся к теме. Приезжает делегация. Это первая?

А.П.: – Нет, двенадцатая.

– Те одиннадцать почему не остались?

А.П.: – Ответов нет пока и никаких не принято решений.

С.Ц.: – Предложений по использованию было много. Мы писали президенту и министру обороны, предлагали создать здесь факультет ДВОКУ, сделать кадетский корпус, сделать Центр военно-патриотического воспитания, Центр реабилитации пенсионеров и ветеранов. По реабилитации сразу сказали – у вас нет миллиона жителей в области, он вам не положен. Где есть миллион – там люди, где нет – вроде как бы мы второго сорта…

– Это очень обидно, учитывая, что там такая природа.

С.Ц.: – А природу там создавали курсанты. Мы же собирали сосновые шишки, отвозили их в Натальино. Там за эти семена давали саженцы. Их сажали, выращивали.

– Есть первые фотографии…

С.Ц.: – Это фотография – установка танка, 1970 год.

– Просто загоняли, я так понимаю.

А.П.: – Да, своим ходом!

С.Ц.: – Вот эта фотография – 1971 год. Смотрите, здесь ни одного кустика нет. И сравните с тем, что сейчас. Вот что стало.

– Совсем другое дело!

С.Ц.: – А это все руками курсантов сделано.

– Нет у нас миллиона человек. Какие причины были на другие ваши предложения?

С.Ц.: – Я так понимаю танковое училище нельзя возродить потому что в свое время руководство страны подписало договор с Китаем, где определили, что калибр вооружения должен быть 120 миллиметров и не больше. А у нас пушки танковые – 125. А остальное? По всей видимости, ответ один, как всегда – денег нет.

– В Приамурье уже были подобные примеры. Завитинский военный городок.

А.П.: – Да-да-да!

– Огромный аэродром, он до сих пор так и стоит.

С.Ц.: – Там плюс ко всему была учебная дивизия.

– Какие пути решения проблемы вы видите?

А.П.: – Чтобы здесь был факультет ДВОКУ. Любой: танковый, мотострелковый.

– Территория подойдет для вуза?

С.Ц.: – Она не просто идеальная, она сверхидеальная. Потому что от парка до танкодрома три минуты хода. Никого не надо никуда возить. Там было свое стрельбище. Там можно было стрелять вкладным стволом. Можно было стрелять из автомата и пистолета.

А.П.: – Тактическое поле рядом. Все рядом!

С.Ц.: – С этой точки зрения там идеальные условия.

– Только спортивные площадки суммарно объединяют всю территорию ДВОКУ.

А.П.: – Может быть.

– А не было попыток поговорить с ДВОКУ?

А.П.: – Разговор был с генералом Грызловым Владимиром Михайловичем по этому вопросу. Но это не его одного решение. Это решение должно быть Генерального штаба, министра обороны. Если примут такое решение, то вопрос решится.

– Ваше желание простое: чтобы эта территория осталась военной.

А.П.: – Конечно.

С.Ц.: – Желательно. Ну, не военная – сделайте ее гражданской. Те же китайцы готовы создать здесь медицинский центр, который будет обслуживать и наше население. Понятно, что из двух зол выбирают наименьшее. А разговор о том, чтобы продать – продать никто не имеет права. Потому что это приграничная зона, здесь вообще иностранцам землю продавать нельзя. Я не знаю, кто бросил этот слух.

– Это неправда?

А.П.: – Это неправда. Надо успокоить народ.

С.Ц.: – С точки зрения федерального закона никто не имеет права землю продавать в приграничной зоне иностранцам.

– Несмотря на то, что 20 лет уже училище не функционирует, дело живет. Вы недавно открыли музей.

С.Ц.: – При 23-й школе. Он в процессе открытия. Уже сделали стенд «Герои Советского Союза», сделали стенд «Боевой путь училища». Выложили экспонаты из оружия. Форма одежды уже прослеживается от танкового комбинезона формы курсантов до генеральской шинели. Макеты танков есть. Собираем потихоньку – альбомы выпускников. Уже кое-что есть.

– Отклик получаете?

С.Ц.: – Детки первые, когда заходят на занятие (у меня же там еще кабинет ОБЖ), сначала идут к витринам, потом за парту.

– Давайте подытожим. Вы за то, чтобы, даже если там иностранные граждане что-то возьму, но что-то сохранить.

С.Ц.: – Сохранить парковую зону. И если туда придут, она будет облагорожена.

– В этом даже есть свой плюс.

С.Ц. и А.П.: – Конечно!

– А с другой стороны хочется, чтобы военные…

А.П.: – Желательно, конечно.

– Будем надеяться, что этот вопрос решится в скором времени. Сегодня мы говорили об истории, о наследии Благовещенского высшего танкового командного Краснознаменного училища. И в гостях у нас сегодня были бывший заместитель начальника политического отдела БВТККУ Просвирнин Алексей Иванович и председатель совета ветеранов БВТККУ Царский Сергей Николаевич. Спасибо вам большое, что пришли к нам в гости. Желаю вам удачи и развития музею.

А.П.: – Спасибо!